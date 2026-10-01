रियलिटी शोज की बहुत बड़ी फैन हैं फराह खान, ‘लॉकअप’ होस्ट करने को बताया ड्रीम जॉब

फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ‘लॉक अप सच या सजा’ के दूसरे सीजन में रितेश देशमुख के साथ जेलर बनी थीं, यानी उन्होंने ये शो होस्ट किया था. लोगों को उनका ये अंदाज बहुत पसंद आया था. इस शो को होस्ट करने पर फराह ने कहा कि उन्हें ऐसे शोज देखना पहले से ही बहुत पसंद है और इस शो को होस्ट करना उनके लिए सपने वाली नौकरी जैसा रहा.

वहीं जेलर की सख्तता को लेकर उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये तक कह दिया था कि सख्त जेलर चाहिए तो किरण बेदी को शो में लाना चाहिए था.

फराह खान की ड्रीम जॉब

फराह खान ने एफआईसीसीआई इवेंट में बताया कि वो रियलिटी शो की बहुत बड़ी फैन हैं. उन्होंने कहा, ‘मैंने फिल्में बनाईं, यूट्यूब पर भी काम किया, टीवी शोज में भी मैंने काम किया, लेकिन लॉकअप मेरी और रितेश देशमुख की ड्रीम जॉब थी. मुझे ऐसे शोज में चलने वाली कहानियां, झगड़े और लोगों की जिंदगी के किस्से देखना अच्छा लगता है. मैं हर रियलिटी शो देखती हूं. मैं चाहती हूं कि ऑडियंस का ध्यान और नजर एक पल के लिए भी शो से हटे नहीं, एंटरटेनमेंट मेरे खून में है. मैं किसी को एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देती’

हालांकि, उन्होंने ये भी माना कि वे लॉकअप का सीजन 1 नहीं देख पाई थीं. उन्होंने वजह बताते हुए कहा, ‘उस समय इस शो का सीजन 1 ऑल्ट बालाजी पर आया था और मेरे फोन पर उसका ऐप नहीं था.’

रितेश और फराह ने जेलर के तौर पर कैसे बनाया बैलेंस

इस बार शो में रितेश देशमुख भी उनके साथ जेलर बने थे. फराह ने बताया कि दोनों ने साथ में खूब मस्ती की. जब कभी वो किसी कंटेस्टेंट पर ज्यादा गुस्सा हो जाती थीं तो रितेश उन्हें रोक देते थे.

फराह ने बताया कि दोनों का अपना-अपना अंदाज है. उन्होंने कहा, ‘शो में काम करते वक्त हमारी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, एक टेक में सब नेचुरल हो जाता है. इसलिए यूट्यूब ने मुझे इतनी आसानी से ले लिया. लेकिन लॉकअप में बहुत सलाह मिली कि उन्हें कैसा होना चाहिए, पर एंड में रितेश पता चल गया कि उनको कैसा बीहेव करना है और मुझे वो मिल गया जो मैं करना चाहती थी.

फराह खान बोलीं सख्त जेलर चाहिए तो किरण बेदी को लाते

फराह ने कहा कि लॉक अप में सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं होता. यहां कंटेस्टेंट्स ने अपनी जिंदगी के कई निजी राज और मुश्किलें बताई है. ऐसी कहानियां सुनकर फराह खुद भी इमोशनल हो जाती थीं.

उन्होंने कहा, ‘अगर कोई कहानी दिल को छूती है तो मैं उससे जुड़ जाती हूं. इसलिए मैं खुद को सिर्फ सख्त जेलर नहीं मानतीं.’ उन्होंने तो मजाक में ये भी कहा था, ‘अगर शो को बहुत सख्त जेलर चाहिए था तो किरण बेदी को ले आते.’

लॉकअप के बारे में

लॉकअप सीजन 2 पहले सीजन के 4 साल बाद आया था. इस बार कंगना रनौत की जगह जेलर फराह खान और रितेश देशमुख थे. सीजन 2 में श्रेया कालरा विनर बनीं और शिवांगी जोशी रनर-अप रहीं. इस शो में सैलिब्रिटीज अपनी लाइफ के सीक्रेट्स रिवील करते हैं. इस शो के जरिए फैंस को स्टार्स के बार में काफी कुछ नया जानने को मिलता है इसलिए इस रियलिटी शो को काफी पसंद किया जाता है.