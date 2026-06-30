'पैरों में गिरीं कश्मीरा, रोकर मांगी माफी...' सुनीता ने बताया कैसे सुधरा कृष्णा संग रिश्ता?

सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं. अपनी बेबाकी के लिए मशहूर सुनीता अक्सर ऐसा बयान दे जाती ती हैं जो चर्चा में आ जाता है. अब उन्होंने बताया है कि उनके भांजे कृष्णा अभिषेक की पत्नी और एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने उनके पैरों में गिरकर और रो-रोकर उनसे माफी मांगी थी. ये देखकर सुनीता का दिल भी पसीज गया था. सोशल मीडिया पर सुनीता का ये कहते हुए वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है.

'लॉक अप 2' में नजर आ रही हैं सुनीता आहूजा

सुनीता आहूजा इन दिनों एकता कपूर के शो 'लॉक अप 2' में नजर आ रही हैं. इसका पहला सीजन साल 2022 में आया था. जबकि अब दूसरा सीजन 27 जून से शुरू हो चुका है. नेटफ्लिक्स पर आ रहे इस रियलिटी शो पर हाल ही में सुनीता आहूजा ने एक बड़ा खुलासा किया है.

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14 साल से था गोविंदा और कृष्णा के परिवार के बीच विवाद

बता दें कि मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक गोविंदा के भांजे हैं. वहीं कश्मीरा शाह उनकी पत्नी हैं. गोविंदा के परिवार और कृष्णा के परिवार के बीच करीब 14 सालों से मतभेद थे. दोनों परिवार एक दूसरे से बात नहीं करते थे और इनके बीच का झगड़ा जगजाहिर था. लेकिन, हाल ही में जब कृष्णा और कश्मीरा लाफ्टर शेफ में थे तब सुनीता भी वहां पहुंची थीं और उनके बीच का विवाद खत्म हो गया था. सुनीता सेट पर अपने भांजे कृष्णा और कश्मीरा से गर्मजोशी से मिली थीं. तीनों सारे गिलवे-शिकवे भूलकर एक हो गए थे.

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सुनीता के पैरों में गिर गई थीं कश्मीरा

सोशल मीडिया पर लॉक अप सीजन 2 का एक वीडियो वारयल हो रहा है जिसमें सुनीता अन्य कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए एक बड़ा खुलासा कर रही हैं. वायरल वीडियो में वो कह रही हैं, 'जो लिखकर देगा राइटर मैं वो ही बोलूंगी ना.' इसके बाद उन्होंने कृष्णा और कश्मीरा संग 'लाफ्टर शेफ' पर हुए अपने पैचअप का जिक्र किया.

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सुनीता आहूजा ने कहा, 'मैं जब 'लाफ्टर शेफ' शो में गई थी तब कृष्णा और मेरा पैचअप हो गया था. मैंने कृष्णा को पाल पोसकर बड़ा किया है. मैंने 9 साल तक उनके बच्चों को नहीं देखा था. कश्मीरा स्वीट लड़की है. उसने मेरे पैरों पर गिरकर रो-रोकर मुझसे माफी मांगी. मैं भी खुद रोने लगी थी, क्योंकि मैं 14 साल के बाद उनसे मिल रही थी. कश्मीरा ने मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा- मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए.'

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'लॉक अप सीजन 2' के बारे में

'लॉक अप सीजन 1' को कंगना रनौत ने होस्ट किया था. जबकि दूसरा सीजन रितेश देशमुख और फराह खान मिलकर होस्ट कर रहे हैं. इसमें सुनीता के साथ आकांक्षा चमोला, हर्षद चोपड़ा, राम कपूर, आकांक्षा चौधरी सहित 14 कंटेस्टेंट हैं.