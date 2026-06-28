आकांक्षा चमोला के तलाक से लेकर हर्षद चोपड़ा के ब्रेकअप तक, लॉकअप 2 में एक्टर्स ने खोले अपने राज

'लॉक अप' सीजन 2 का आगाज हो चुका है. कल इसका पहला एपिसोड आया जहां पहले ही दिन शो में कई बड़े खुलासे देखने को मिले. आकांक्षा चमोला से लेकर हर्षद चोपड़ा तक टीवी सितारों ने अपनी पर्सनल लाइफ के ऐसे राज खोले, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया.

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना को होग डाइवोर्स

आकांक्षा चमोला लॉकअप 2 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रही हैं. इसी बीच शो के पहले एपिसोड में जब आकांक्षा चमोला से एक टास्क के दौरान अपना सबसे बड़ा राज खोलने के लिए कहा गया, तो उन्होंने बताया कि वे और उनके गौरव खन्ना अब एक-दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं और पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. आकांक्षा चमोला की ये बात सुनकर सभी हैरान रह गए.

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हर्षद चोपड़ा को मिला धोखा

टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा ने अपनी पर्सनल लाइफ का सबसे बड़ा राज खोलते हुए बताया कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उन्हें बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर धोखा दिया. एक्टर ने खुलासा किया कि साल 2010 में उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड और सबसे अच्छे दोस्त, दोनों का साथ एक ही वक्त में खोना पड़ा.

हर्षद के मुताबिक, उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया था. उन्होंने कहा कि ये उनकी जिंदगी का ऐसा राज है, जिसके बारे में उन्होंने आज तक कभी खुलकर बात नहीं की थी.

सुनीता आहूजा ने गोविंदा को लेकर की बात

शो के प्रीमियर एपिसोड में सुनीता आहूजा ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए. फराह खान ने जब सुनीता आहूजा से उनकी उस वायरल बात के बारे में पूछा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'मुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए, पति नहीं,' तो सुनीता ने बेबाकी से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि प्यार में बहुत कुछ सहना पड़ता है और गोविंदा के कई अफेयर्स रहे, जो फिल्म इंडस्ट्री में आम बात मानी जाती है. सुनीता ने बताया कि उन्होंने इतने साल हर मुश्किल में गोविंदा का साथ निभाया है, इसलिए उन्हें लगता है कि गोविंदा जैसा बेटा मिलना उनके लिए गर्व की बात होगी.

बता दें 'लॉकअप' सीजन 2 को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं. लॉकअप सीजन 2 में 15 कंटेस्टेंट हैं, जिसमें सुनीता आहूजा, पामेला सेरेना, शिवांगी जोशी, सूफी मोतीवाला, श्रेया कालरा, रियाज अली, श्रेष्ठा अय्यर, धीरज धूपर, राम कपूर, योगेश रावत, आकांक्षा चौधरी, हर्षद चोपड़ा, वरुण यादव, आकांक्षा चमोला और माधुरी जैन ग्रोवर का नाम शामिल है.

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शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. इसका नया एपिसोड हर हफ्ते शनिवार से बुधवार रात 8 बजे देखने को मिलेगा.