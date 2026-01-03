एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा ने फिल्म ‘लापता लेडीज’ और संजय लीला भंसाली की सीरीज ‘हीरामंडी’ में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से पहचान बनाई. अब खबरें हैं कि वह सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ हिंदी रिमेक ‘डियर कॉमरेड’ में नजर आएंगी. यह प्रोजेक्ट उनके करियर का बड़ा कदम माना जा रहा है.

सिद्धांत बनेगी जोड़ी

सिद्धांत चतुर्वेदी संग जिस फिल्म में प्रतिभा की जोड़ी बनने जा रही है उस फिल्म का ‘डियर कॉमरेड’ है. यह फिल्म विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदन्ना की तेलुगु फिल्म ‘डियर कॉमरेड’ का हिंदी रीमेक है. हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन इस खबर ने फैन्स में उत्सुकता और उत्साह दोनों बढ़ा दिया है.

View this post on Instagram A post shared by Pratibha Rannta (@pratibha_ranta)

फीमेल लीड रोल के लिए बिल्कुल फिट

मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के करीब सूत्र ने कहा, 'धर्मा फिल्म्स लंबे समय से ‘डियर कॉमरेड’ को हिंदी में बनाने की योजना बना रहे थे लेकिन सही कास्ट और टोन पर ध्यान देना जरूरी था. सिद्धांत में उस इंटेंसिटी के लिए मेकर्स को परफेक्ट लगे. प्रतिभा रांटा फीमेल लीड रोल के लिए बिल्कुल फिट हैं. उनकी भावनात्मक एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे दर्शकों और फैन्स में उत्सुकता और रोमांच दोनों बढ़ गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिभा पहले भी कई बार स्टूडियो की अन्य प्रोजेक्ट के बात कर रही थीं.

View this post on Instagram A post shared by Pratibha Rannta (@pratibha_ranta)

परफेक्ट कास्ट को हो रहा था इंतजार

धर्मा प्रोडक्शन के पास फिल्म ‘डियर कॉमरेड’ के राइट्स 2019 से ही थे, लेकिन मेकर्स सही समय और परफेक्ट कास्ट का इंतजार कर रहे थे. उनका उद्देश्य इसे केवल एक रूटीन रीमेक बनाना नहीं है.

फिल्म की मूल कहानी के उतार-चढ़ाव बरकरार रहेंगे लेकिन स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं. ताकि यह पैन इंडिया दर्शकों के लिए और अधिक रिलेटेबल बन सके. सिद्धांत चतुर्वेदी और प्रतिभा रांटा की जोड़ी को चुनने की बड़ी वजह उनका ‘रॉ’ और ऑथेंटिक अभिनय है, जो कहानी की भावनाओं को पर्दे पर सही तरीके से पेश कर सके.

View this post on Instagram A post shared by Siddhant Chaturvedi (@siddhantchaturvedi)

जानिए क्या है फिल्म कहानी

मूल साउथ फिल्म ‘डियर कॉमरेड’ में एक ऐसे छात्र नेता की कहानी दिखाई गई थी, जो अपने गुस्से और सोच से जूझता है. उसकी प्रेमिका एक क्रिकेटर होती है जो मानसिक शोषण का सामना करती है. यह फिल्म प्यार और स्ट्रगल की कहानी है. अब दर्शकों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सिद्धांत और प्रतिभा विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री को पर्दे पर उतनी ही प्रभावशाली तरीके से दिखा पाएंगे.