हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीनेटफ्लिक्स से हट रहे हैं आपके ये फेवरेट शोज, आज ही निपटा लें, 24 घंटे में हो जाएंगे डिलीट

नेटफ्लिक्स से हट रहे हैं आपके ये फेवरेट शोज, आज ही निपटा लें, 24 घंटे में हो जाएंगे डिलीट

Shows Leaving Netflix Before 2026: नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज आती हैं, लेकिन नए साल से पहले कई पॉपुलर टाइटल्स हटने वाले हैं. ऐसे में आप उन्हें आज ही देख डालें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Dec 2025 11:10 PM (IST)
नेटफ्लिक्स दुनिया के सबसे लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में से एक है. इस प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते नई-नई फिल्में, शोज और वेब सीरीज रिलीज होती रहती हैं. इसी बीच दर्शकों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. खबर है कि नेटफ्लिक्स साल 2026 की शुरुआत में अपने प्लेटफॉर्म से कई बड़ी और पॉपुलर फिल्मों और शोज को हटाने जा रही है.

इस लिस्ट में हॉलीवुड क्लासिक्स से लेकर अरबों डॉलर कमाने वाली फ्रेंचाइजी तक शामिल हैं. अगर आप इन फिल्मों, शोज और सीरीज के फैन हैं तो 1 जनवरी से पहले इन्हें देख लें. नेटफ्लिक्स के इस फैसले से दर्शकों को बड़ा झटका लग सकता है. बता दें कि जिन टाइटल्स को हटाया जा रहा है उनमें कई ऑल-टाइम फेवरेट और कल्ट क्लासिक्स भी शामिल हैं.उनकी भी आखिरी स्ट्रीमिंग डेट भी तय हो चुकी है.

क्यों नेटफ्लिक्स से हट रहे ये शोज
इन फिल्मों और शोज में जैक ब्लैक, एंजेलिना जोली, ब्रैडली कूपर, ड्वेन जॉनसन, डकोटा जॉनसन और मैट डेमन जैसे बड़े सितारों के नाम शामिल हैं. इसलिए फैंस के लिए यह खबर थोड़ी निराशाजनक खबर हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट लाइब्रेरी को री-शेप कर रहा है. इसके साथ ही कई फिल्मों के लाइसेंस पीरियड खत्म होने के कारण उन्हें प्लेटफॉर्म से हटाया जा रहा है.

नेटफ्लिक्स से हटने वाली फिल्में  

  • क्रुक्ड हाउस
  • एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम
  • बेबी ड्राइवर
  • कोच कार्टर
  • ब्लू स्ट्रीक
  • ब्लू क्रश
  • ब्लू बीटल
  • कैप्टन फिलिप्स
  • क्लियर एंड प्रेज़ेंट डेंजर
  • क्रेज़ी रिच एशियंस
  • डेथ बिकम्स हर
  • डर्टी डांसिंग
  • डोंट वरी डार्लिंग
  • द मार्शियन
  • टैक्सी ड्राइवर
  • ट्रेनिंग डे
  • स्कारफेस
  • ओशन्स 8
  • ज़ीरो डार्क थर्टी
  • डॉनी डार्को
  • कन्फेशंस ऑफ अ शॉपहॉलिक
  • डॉजबॉल
  • रनअवे ब्राइड
  • मीट जो ब्लैक
  • द मास्क
  • आई लव यू, मैन
  • हाउ टू बी सिंगल
  • घोस्ट
  • द गूनीज
  • ड्रीमगर्ल्स
  • डॉक्टर स्लीप

 नेटफ्लिक्स से हटने वाली फ्रेंचाइजी

  • कुंग फू पांडा (पूरी फ्रेंचाइजी)
  • द हैंगओवर सीरीज
  • फिफ्टी शेड्स सीरीज
  • जी.आई. जो
  • लारा क्रॉफ्ट / टॉम्ब रेडर
  • मेज़ रनर सीरीज़

 नेटफ्लिक्स से हटने वाले टीवी शोज / सीरीज

  • मिस्टर रोबोट
  • प्रिजन ब्रेक
  • लॉस्ट
  • हाउस ऑफ लाइज़
  • स्टार ट्रेक 
Published at : 30 Dec 2025 11:08 PM (IST)
Netflix Aquaman And The Lost Kingdom Netflix Leaving Shows 2026 Kung Fu Panda
