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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीकरण जौहर ने किया 'कॉफी विद करण' के आखिरी सीजन का ऐलान, जानें कब और कहां होगा स्ट्रीम

करण जौहर ने किया 'कॉफी विद करण' के आखिरी सीजन का ऐलान, जानें कब और कहां होगा स्ट्रीम

Koffee With Karan Season 9: करण जौहर का पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण' अपने आखिरी सीजन के साथ लौट रहा है. चलिए जानते हैं कि 'कॉफी विद करण 9' कब और कहां स्ट्रीम होने वाला है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 30 Sep 2026 01:59 PM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण' के आखिरी सीजन का ऐलान कर दिया है. 2004 में शुरू हुआ ये शो पिछले 22 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है और अब इसका 9वां सीजन आखिरी होने वाला है. शो के इस सीजन को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि 'कॉफी विद करण 9' कब और कहां स्ट्रीम होगा.

करण जौहर ने करीब 22 साल पहले 2004 में 'कॉफी विद करण' की शुरुआत की थी. अब तक शो के 8 सीजन आ चुके हैं, जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला. शो के 161 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं. इन सालों में बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शो में गेस्ट बनकर पहुंचे. इस दौरान सेलेब्स ने अपनी फिल्मों के साथ-साथ रिश्तों, करियर, दोस्ती और पर्सनल लाइफ से जुड़े कई किस्से भी शेयर किए.

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'कॉफी विद करण 9' का प्रोमो आया सामने

करण जौहर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'कॉफी विद करण 9' का प्रोमो शेयर किया है. प्रोमो में करण शो के अब तक के सफर को याद करते नजर आ रहे हैं. प्रोमो में करण जौहर कहते हैं, 'मैंने लगभग नेशनल आइकॉन का करियर खत्म ही कर दिया था. मैं आज भी 'नेपोटिज़्म' शब्द के साथ जी रहा हूं. 'अटकलें' एक तरह का नेशनल शब्द बन गया था. बहुत कुछ हुआ. कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिन्हें खत्म करने का आप प्लान नहीं करते, बस आपको अपने अंदर कहीं पता होता है कि उन्हें छोड़ने का समय कब आ गया है.'

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उन्होंने आगे कहा, 'पीछे मुड़कर देखें तो वो इस शो को अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बताते हैं जिसने उन्हें "दोस्ती, यादें, पूरी तरह से पागलपन भरे पल, ढेर सारा प्यार और हां, काफ़ी विवाद भी दिए!" अलविदा कहना भावुक कर देने वाला है, लेकिन ये सही भी लगता है. ये आखिरी सीज़न मेरा तरीका है एक आखिरी बार शुक्रगुज़ारी और प्यार के साथ उस मग को उठाने का. उन सभी लोगों के साथ जिन्होंने 'कॉफ़ी विद करण' को वो बनाया है जो ये आज है.'

कब और कहां देखें 'कॉफी विद करण 9'?

सेलिब्रिटी टॉक शो 'कॉफी विद करण 9' का प्रीमियर 14 अक्टूबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर होगा. करम जौहर ने प्रोमो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए. और हां, कॉफी पीते हुए. 'कॉफी विद करण' सीजन 9, 14 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.'

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 30 Sep 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Karan Johar Koffee With Karan Season 9
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