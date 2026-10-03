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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मेरे जैसी प्यार करने वाली नहीं मिलेगी', काजल राघवानी ने बताया कैसे आया शादीशुदा खेसारी पर दिल?

'मेरे जैसी प्यार करने वाली नहीं मिलेगी', काजल राघवानी ने बताया कैसे आया शादीशुदा खेसारी पर दिल?

Kajal Raghwani On Past Relationship: भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की है. उन्होंने बताया कि कैसे उनका शादीशुदा खेसारी लाल पर दिल आया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 03 Oct 2026 09:05 PM (IST)
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भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस काजल राघवानी इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में नजर आ रही हैं. इस शो में उनकी और मनीष कश्यप के बीच दोस्ती देखने के लिए मिल रही है. हालांकि, इसके पहले तेज प्रताप यादव के साथ भी उनका इक्वेशन देखने के लिए मिला. वो अक्सर खेसारी लाल यादव के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात करते हुए नजर आईं. 

काजल राघवानी एक बार फिर से 'राइज एंड फॉल 2' में 5 साल पुराने रिलेशन को लेकर बात की. वो अक्सर ही खेसारी लाल को मिस करती हैं. ऐसे में मनीष कश्यप से बात करते हुए एक्ट्रेस ने उन दिनों को याद किया जब वो उनके साथ रिश्ते में थीं और उनकी वजह से उन्होंने लाइफ में काफी कुछ सीखा. इसी बीच काजल ने कहा कि वो भी याद करेंगे. उन्हें अब मेरे जैसी प्यार करने वाली नहीं मिलने वाली है.

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काजल ने खेसारी संग रिश्ते को किया याद

मनीष कश्यप और काजल राघवानी एक साथ बैठे होते हैं. इस दौरान यूट्यूबर ने उनसे सवाल किया, 'सबके साथ काम किया उन्हें किसके साथ काम करना सबसे अच्छा लगा?' इस पर एक्ट्रेस ने जवाब में खेसारी लाल यादव का नाम लिया और उनकी खासियत बताते हुए कहा, 'मैंने ज्यादातर जो भी सीखा वो खेसारी जी से सीखा है. हार्ड वर्क करना, टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है तो कर लो, अच्छा रहा.'

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शादीशुदा खेसारी से कैसे हुए काजल राघवानी को प्यार?

इसके बाद मनीष कश्यप ने सवाल किया, 'फिर शादीशुदा खेसारी जी से प्यार कैसे हुआ?' इस पर काजल ने कहा, 'सही बात है. पहले मैं नहीं हूं, जिसे शादीशुदा से प्यार हुआ है. बहुत सारी लड़कियों ने प्यार किया है.' मनीष अपने सवाल पर सफाई देते हैं, 'मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं. मैं आपसे पूछ रहा हूं. शादीशुदा के साथ...?' काजल फिर जवाब देती हैं, 'ऐसी-ऐसी स्थिति आई ना सामने, साथ में काम कर रहे थे. अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया.'

 
 
 
 
 
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काजल बोलीं- 'मेरे जैसी नहीं मिलेगी...'

काजल आगे कहती हैं, 'फालतू का कोई फ्री में 5 साल रहता है क्या? मेरे जैसी मिलेगी नहीं उनको प्यार करने वाली.' मनीष कश्यप भी इससे सहमती जताते हैं. फिर काजल कहती हैं, 'मुझे जीवन भर याद करेंगे. वो तो आज भी याद करते होंगे.' वो ईशारे में कहती हैं कि ऐसा ही है. जैसे मानो कि खेसारी उनसे बात करने के लिए अप्रोच करते हों. ये उस तरह का ईशारा था. फिर वो कहती हैं, 'करते होंगे.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 03 Oct 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
Kajal Raghwani KHESARI LAL YADAV
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