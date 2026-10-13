Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीK-Drama के शौकीन हैं तो मिस न करें ये 5 शोज, IMDb पर मिली है 8.5 प्लस रेटिंग

K-Drama के शौकीन हैं तो मिस न करें ये 5 शोज, IMDb पर मिली है 8.5 प्लस रेटिंग

अगर आप के-ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो हम आपको ऐसे 5 शोज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें IMDb पर 8.5 से ज्यादा की रेटिंग मिली है. ये सारे शोज ओटीटी पर मौजूद हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Oct 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी पर हर हफ्ते कई शानदार के-ड्रामा रिलीज होते हैं. अगर आप भी कोरियन सीरीज देखने के शौकीन हैं, तो ये 5 शोज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होने चाहिए. इनकी कहानी में प्यार, दोस्ती, इमोशंस और जिंदगी के कई खूबसूरत पहलू देखने को मिलते हैं. खास बात यह है कि इन सभी शोज को IMDb पर 8.5 से ज्यादा रेटिंग मिली है.

ये सारे कोरियन ड्रामाज ओटीटी पर अवेलेबल हैं. इन्हें आप घर बैठे आराम से देख सकते हैं.

'व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरिन्स'

  • 'व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरिन्स' एक कोरियन रोमांटिक ड्रामा है.
  • इसमें आईयू और पार्क बो गम लीड रोल में हैं.
  • इसकी कहानी 1950 के दशक के जेजू आइलैंड में रहने वाली एक जिद्दी लड़की ऐ-सुन और शांत स्वभाव के लड़के ग्वान-सिक की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है.
  •  इसका अब तक 1 ही सीजन आया है और ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है.
  • इसकी imdb रेटिंग 10 में से 9 है.

K-Drama के शौकीन हैं तो मिस न करें ये 5 शोज, IMDb पर मिली है 8.5 प्लस रेटिंग

'माई मिस्टर'

  • 'माई मिस्टर' एक कोरियन इमोशनल ड्रामा है, जिसमें आईयू और ली सुन-क्युन लीड रोल में हैं.
  • इसकी कहानी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे एक उम्रदराज के आदमी और एक यंग लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है.
  • दोनों की मुलाकात के बाद वे एक-दूसरे का सहारा बनते हैं और जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगते हैं.
  • इस ड्रामा को IMDb पर 9.0 की रेटिंग मिली है और इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

K-Drama के शौकीन हैं तो मिस न करें ये 5 शोज, IMDb पर मिली है 8.5 प्लस रेटिंग

'रिप्लाई 1988'

  • 'रिप्लाई 1988' एक पॉपुलर कोरियन फैमिली ड्रामा है, जो 1988 के सियोल में रहने वाले पांच दोस्तों और उनके परिवारों की कहानी दिखाता है.
  • इसमें दोस्ती, प्यार, पड़ोसियों के रिश्ते और परिवार की छोटी-बड़ी खुशियों को खूबसूरती से दिखाया गया है.
  • ड्रामा में ली ह्ये-री, पार्क बो-गम, रयू जुन-योल और गो क्यॉन्ग-प्यो जैसे कलाकार हैं.
  • इसे IMDb पर 9.0 की रेटिंग मिली है. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

K-Drama के शौकीन हैं तो मिस न करें ये 5 शोज, IMDb पर मिली है 8.5 प्लस रेटिंग

'ट्विन्कलिंग वाटरमेलोन'

  • 'ट्विन्कलिंग वाटरमेलोन' एक कोरियन ड्रामा है, जिसमें टाइम ट्रैवल, प्यार, दोस्ती और म्यूजिक की कहानी देखने को मिलती है.
  • इसमें एक म्यूजिक पसंद करने वाला लड़का पास्ट में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पिता के युवा रूप से होती है.
  • ड्रामा में रयून, चोई ह्यून-वूक, सेओल इन-आह, और शिन यून-सू जैसे कलाकार हैं.
  • इसे IMDb पर 8.9 की रेटिंग मिली है. ये प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

K-Drama के शौकीन हैं तो मिस न करें ये 5 शोज, IMDb पर मिली है 8.5 प्लस रेटिंग

'ट्वेंटी-फाइव ट्वेंटी-वन'

  • 'ट्वेंटी-फाइव ट्वेंटी-वन' एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा है, जो 1998 के आर्थिक संकट के दौर में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे युवाओं की कहानी दिखाता है.
  • इसमें किम ताए-री 'ना ही-डो' और नाम जू-ह्युक 'बेक यी-जिन' के किरदार में हैं.
  • ड्रामा में प्यार, दोस्ती, करियर और जिंदगी में आने वाले बदलावों को खूबसूरती से दिखाया गया है.
  • इसकी IMDb रेटिंग 8.6 है और ये नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

K-Drama के शौकीन हैं तो मिस न करें ये 5 शोज, IMDb पर मिली है 8.5 प्लस रेटिंग

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
My Mister
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
क्या आप अब भी वर्जिन हैं? सलमान खान से करण जौहर ने पूछा सवाल, सुपरस्टार बोले- 'कंट्रोल ब्रदर'
क्या आप अब भी वर्जिन हैं? सलमान खान से करण जौहर ने पूछा ऐसा सवाल
ओटीटी
Rise and Fall 2 Episode 18 Review: गौतम गुलाटी से भिड़ीं सारा गुरपाल, नवरात्रि के जश्न में पलटा गेम
'राइज एंड फॉल 2': गौतम गुलाटी से भिड़ीं सारा गुरपाल, नवरात्रि के जश्न में पलटा गेम
ओटीटी
रोमांस से थ्रिलर तक, इस हफ्ते OTT पर देखें साउथ की 8 फिल्में-1 शो, मलयालम की होंगी 5 मूवीज
रोमांस से थ्रिलर तक, इस हफ्ते OTT पर देखें साउथ की 8 फिल्में-1 शो, मलयालम की होंगी 5 मूवीज
ओटीटी
‘द लीजेंड ऑफ हनुमान’ सीजन 7 का ट्रेलर रिलीज, अक्टूबर की इस तारीख से होगी स्ट्रीमिंग
‘द लीजेंड ऑफ हनुमान’ सीजन 7 का ट्रेलर रिलीज, अक्टूबर की इस तारीख से होगी स्ट्रीमिंग
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पहली झलक, सिर्फ करीना को किया फॉलो! (13.10.26
Nana Patekar की मौत पर Tanushree Dutta ने उठाए सवाल, Sushant Singh Rajput केस से जोड़ा कनेक्शन!
Chalre Chalre Waal और Na Kajre Ki Dhar की धुन एक जैसी? जानिए दोनों गानों का पुराना कनेक्शन!
Bigg Boss 20: Salman Khan ने लगाई Scout OP की क्लास, Qazi Touqeer फूट-फूटकर रोए!
Salman Khan की Maatrubhumi को China के दबाव में करना पड़ा Re-shoot? Dhruv Rathee का बड़ा दावा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संजय राउत बोले- ज्ञानेश कुमार माफिया, तेजस्वी ने कहा- मिलेगी सजा, जानें किसने क्या कहा
संजय राउत बोले- ज्ञानेश कुमार माफिया, तेजस्वी ने कहा- मिलेगी सजा, जानें किसने क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गुटखा-पान मसाला पर इस राज्य में एक साल के लिए बैन, आदेश जारी
गुटखा-पान मसाला पर इस राज्य में एक साल के लिए बैन, आदेश जारी
इंडिया
राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, 'टीएन शेषन को चुनाव में उतारा, गिल को...'
राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, 'टीएन शेषन को चुनाव में उतारा, गिल को पद्म विभूषण दिया'
क्रिकेट
इंग्लैंड के इस क्रिकेटर ने अफगानिस्तान लीग खेलने से किया मना, वजह जान आपको भी होगा गर्व!
इंग्लैंड के इस क्रिकेटर ने अफगानिस्तान लीग खेलने से किया मना, वजह जान आपको भी होगा गर्व!
टेलीविजन
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
विश्व
'शांत और सतर्क रहें..', सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी
'शांत और सतर्क रहें..', सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी
क्रिकेट
बर्थडे पर सारा तेंदुलकर ने ग्लैमर से ढाया कहर, देखें किस तरह मनाया 29वां जन्मदिन
बर्थडे पर सारा तेंदुलकर ने ग्लैमर से ढाया कहर, देखें किस तरह मनाया 29वां जन्मदिन
इंडिया
'UPI से यूटर्न?', मर्चेंट डिस्काउंट रेट को टालने पर जयराम रमेश ने सरकार पर कसा तंज
'UPI से यूटर्न?', मर्चेंट डिस्काउंट रेट को टालने पर जयराम रमेश का सरकार पर तंज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget