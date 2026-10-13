K-Drama के शौकीन हैं तो मिस न करें ये 5 शोज, IMDb पर मिली है 8.5 प्लस रेटिंग

ओटीटी पर हर हफ्ते कई शानदार के-ड्रामा रिलीज होते हैं. अगर आप भी कोरियन सीरीज देखने के शौकीन हैं, तो ये 5 शोज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होने चाहिए. इनकी कहानी में प्यार, दोस्ती, इमोशंस और जिंदगी के कई खूबसूरत पहलू देखने को मिलते हैं. खास बात यह है कि इन सभी शोज को IMDb पर 8.5 से ज्यादा रेटिंग मिली है.

ये सारे कोरियन ड्रामाज ओटीटी पर अवेलेबल हैं. इन्हें आप घर बैठे आराम से देख सकते हैं.

'व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरिन्स'

'व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरिन्स' एक कोरियन रोमांटिक ड्रामा है.

इसमें आईयू और पार्क बो गम लीड रोल में हैं.

इसकी कहानी 1950 के दशक के जेजू आइलैंड में रहने वाली एक जिद्दी लड़की ऐ-सुन और शांत स्वभाव के लड़के ग्वान-सिक की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है.

इसका अब तक 1 ही सीजन आया है और ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है.

इसकी imdb रेटिंग 10 में से 9 है.

'माई मिस्टर'

'माई मिस्टर' एक कोरियन इमोशनल ड्रामा है, जिसमें आईयू और ली सुन-क्युन लीड रोल में हैं.

इसकी कहानी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे एक उम्रदराज के आदमी और एक यंग लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है.

दोनों की मुलाकात के बाद वे एक-दूसरे का सहारा बनते हैं और जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगते हैं.

इस ड्रामा को IMDb पर 9.0 की रेटिंग मिली है और इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'रिप्लाई 1988'

'रिप्लाई 1988' एक पॉपुलर कोरियन फैमिली ड्रामा है, जो 1988 के सियोल में रहने वाले पांच दोस्तों और उनके परिवारों की कहानी दिखाता है.

इसमें दोस्ती, प्यार, पड़ोसियों के रिश्ते और परिवार की छोटी-बड़ी खुशियों को खूबसूरती से दिखाया गया है.

ड्रामा में ली ह्ये-री, पार्क बो-गम, रयू जुन-योल और गो क्यॉन्ग-प्यो जैसे कलाकार हैं.

इसे IMDb पर 9.0 की रेटिंग मिली है. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

'ट्विन्कलिंग वाटरमेलोन'

'ट्विन्कलिंग वाटरमेलोन' एक कोरियन ड्रामा है, जिसमें टाइम ट्रैवल, प्यार, दोस्ती और म्यूजिक की कहानी देखने को मिलती है.

इसमें एक म्यूजिक पसंद करने वाला लड़का पास्ट में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पिता के युवा रूप से होती है.

ड्रामा में रयून, चोई ह्यून-वूक, सेओल इन-आह, और शिन यून-सू जैसे कलाकार हैं.

इसे IMDb पर 8.9 की रेटिंग मिली है. ये प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

'ट्वेंटी-फाइव ट्वेंटी-वन'