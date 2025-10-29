हॉलीवुड की फेमस साइंस-फिक्शन एक्शन-एडवेंचर फ्रेंचाइज़ी जुरासिक पार्क की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट ‘जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ’ सिनेमाघरों में, जुलाई 2025 में रिलीज़ हुई थी और इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. गैरेथ एडवर्ड्स के निर्देशन में बनी इस फिल्म में स्कारलेट जोहानसन ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर डेब्यू करने जा रही है. जानते हैं ‘जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ’ को डीजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां देख सकेंगे?

‘जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

‘जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ’ को भारत में दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.वहीं जो लोग इस साइंस-फिक्शन एक्शन-एडवेंचर फिल्म को थिएटर में देखने से चूक गए थे उनके लिए गुड न्यजू है दरअसल ‘जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ’ की ओटीटी डेब्यू डेट कंफर्म हो गई है.

हालांकि ये फिल्म पहले अमेज़न प्राइम वीडियो और बुकमायशो स्ट्रीम पर अवेलेबल थी, लेकिन इसे देखने के लिए यूजर्स को रेंट देना पड़ता था. लेकिन अब जियो हॉटस्टार ने 14 नवंबर, 2025 को इसकी रिलीज की अनाउंटमेंट की है. जिसे इस प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर्स इसे अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल और हिंदी में फ्री में स्ट्रीम कर सकेंगे.

‘जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ’ का भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ इस साल भारत में टॉम क्रूज़ की मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म है.इसने सिनेमाघरों में 120 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की थी. स्कारलेट जोहानसन, जोनाथन बेली और अकादमी पुरस्कार विजेता अभिनेता महर्षि अली स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की थी. इसने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 47 करोड़ कमाए, जिससे 2025 में बिना किसी प्रीव्यू शो के किसी भी MPA फ़िल्म के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड का नया रिकॉर्ड बना.

फ़िल्म ने रिलीज़ के बाद भी अपनी पेस बनाए रखी और इसने पहले हफ़्ते में 56.25 करोड़ रुपये और दूसरे हफ़्ते में 25.75 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए, भारत में कुल 82 करोड़ का कलेक्शन किया. हालाँकि, प्रोडक्शन टीम द्वारा जारी किए गए आँकड़े बताते हैं कि इसने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया.

‘जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ’ के बारे में

‘जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ’ में स्कारलेट जोहानसन के अलावा महेरशला अली, जोनाथन बेली, रूपर्ट फ्रेंड और अन्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, जबकि फ्रैंक मार्शल और पैट्रिक क्रॉले ने फिल्म का निर्माण किया और एलेक्जेंडर डेस्प्लेट ने म्यूजि दिया है.