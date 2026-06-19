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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीजियो हॉटस्टार टॉप ट्रेंडिंग्स, 6 महीने से एक्शन फिल्म ने जमा रखी है धाक, लिस्ट में देखें किस-किस का नाम

जियो हॉटस्टार टॉप ट्रेंडिंग्स, 6 महीने से एक्शन फिल्म ने जमा रखी है धाक, लिस्ट में देखें किस-किस का नाम

Jio Hotstar Trending Movies-Series: अगर आप कुछ अच्छा और शानदार देखना चाहते हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए हैं. हम लेकर आए है जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही फिल्में-सीरीज, जिसे देखकर आप एंजॉय कर सकते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 19 Jun 2026 08:20 PM (IST)
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ओटीटी पर हर हफ्ते कई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं, जो घर बैठे आपकी बोरियत को दूर करते हैं. हालांकि कई ऐसी फिल्में और सीरीज है, जो कई महीनों से टॉप पर ट्रेंड कर रही हैं और दर्शकों के बीच पॉपुलर बनी हुई हैं. इसी बीच हम लेकर आए है जियो हॉटस्टार की टॉप ट्रेडिंग फिल्में-सीरीज की लिस्ट, जिसमें आपको क्राइम, थ्रिलर, कॉमेडी और रोमांस का तड़का देखने को मिलेगा. साथ ही ये आपके दिन को खास बना सकती हैं. 

लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 

मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह का ये कुकिंग शो कई महीनों से ट्रेंड कर रहा है. शो में खाना बनाने के साथ जबरदस्त कॉमेडी का तड़का लगाया जाता है, जो ऑडियंस और दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देता है. भारती सिंह, हरपाल सिंह, कृष्णा अभिषेक, अली गोनी, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश जैसे कलाकारों की मस्ती देखने लायक होती हैं.

जियो हॉटस्टार टॉप ट्रेंडिंग्स, 6 महीने से एक्शन फिल्म ने जमा रखी है धाक, लिस्ट में देखें किस-किस का नाम

धुरंधर द रिवेंज

रणवीर सिंह की सबसे पॉपुलर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने के बाद ये फिल्म ओटीटी पर आई, जिसके बाद से अब तक वो लगातार टॉप में ट्रेंड कर रही हैं. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और राकेश बेदी जैसे कलाकारों ने धूम मचा दी हैं.

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ठुकरा के मेरा प्यार

अगर आप प्यार और धोखे की कहानी देखना चाहते है, तो टॉप 2 पर ट्रेंड कर रही इस सीरीज को जरूर देख लें. इसमें आपको प्यार, धोखा और इमोशन का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा. आपको बता दें कि इसमें सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर संचिता बसु और धवल ठाकुर लीड रोल में हैं. फिल्म का सीक्वल भी रिलीज हो चुका है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था.
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द्रिदम

ये एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो टॉप 3 पर ट्रेंड कर रही है. शेन निगम की ये फिल्म एक सब इंस्पेक्टर विजय राधाकृष्ण की कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बहुत ईमानदार है. फिल्म में शेन निगम लीड रोल में हैं. उन्होंने बेहतरीन काम किया है और इसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं. वैसे भी ओटीटी पर लोग क्राइम थ्रिलर फिल्में काफी पसंद करते हैं. अगर आप भी करते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है.

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24 सीजन 2 

अनिल कपूर की पॉपुलर क्राइम सीरीज '24' खूब देखी जा रही हैं. इसका पहला सीजन दर्शकों को बहुत पसंद आया था और इसके दूसरे सीजन को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये सीरीज चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इस सीरीज में अनिल कपूर ने एक्शन वाला रोल प्ले किया है. इसमें लोग काफी पसंद कर रहे हैं. सीरीज का पहला पार्ट भी दर्शकों को काफी पसंद आया था. ऐसे में अब उनकी इस सीरीज के सीक्वल को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

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धुरंधर 

दिसंबर 2025 में आई ये फिल्म आज भी दर्शकों की पसंदीदा बनी हुई हैं. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना के अभिनय को भी बहुत पसंद किया गया था. साथ ही फिल्म के गाने आज भी ट्रेंड करते हैं. फिल्म भले ही थिएटर में नहीं है और इसका सीक्वल आ गया है लेकिन आज भी 'धुरंधर' का क्रेज कम नहीं हो पाया है. इसे ओटीटी पर जनवरी, 2026 में रिलीज किया गया था. वहीं, जियो हॉटस्टार पर हाल ही में रिलीज किया गया है. फिल्म हर जगह टॉप पर है.
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जॉली एलएलबी 3 

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की इस कोर्टरूम ड्रामा में कॉमेडी का भी तड़का देखने को मिलता है. 19 सितंबर 2025 में रिलीज हुई ये फिल्म आज भी टॉप 6 पर ट्रेंड कर रही है. इसे पिछले साल नवंबर 2025 में ओटीटी पर रिलीज किया गया था और फिल्म तभी से ओटीटी पर छाई हुई है. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी लेकिन ओटीटी पर ये 6 महीने से ज्यादा समय से टिकी हुई है.
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रिवॉल्वर रीटा

ये एक तमिल क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसमें रीटा की कहानी दिखाई गई है. कीर्ति सुरेश फिल्म में लीड रोल में हैं. उन्होंने इसमें एक ऐसी महिला का रोल प्ले किया है, गैंगस्टर और भ्रष्ट पुलिस से अकेले लड़ती है. फिल्म में एक महिला के किरदार को मजबूती के साथ दिखाया गया है. इसमें फीमेल सेंट्रिक किरदार ब्यूटी विद ब्रेन दिखाया गया है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.


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Published at : 19 Jun 2026 08:19 PM (IST)
Tags :
'24' Season 2 Jolly Llb 3 Jio Hotstar Dhurandhar The Revenge
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