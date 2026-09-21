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Jio Hotstar का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में

Jio Hotstar New Releases: जियो हॉटस्टार ने नई फिल्मों की रिलीज का धमाका किया है, जिसमें साउथ और बॉलीवुड की 12 फिल्मों के नाम शामिल हैं. इसमें एक्शन से कॉमेडी और थ्रिलर तक जैसे फिल्में शामिल हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 21 Sep 2026 09:22 PM (IST)
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ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ी धमाकेदार फिल्में रिलीज होती हैं. ऐसे में अगर आपको भी ओटीटी पर नई फिल्मों की रिलीज का इंतजार होता है तो जियो हॉटस्टार ने अपने दर्शकों को मंडे गिफ्ट दिया है. एक दो या तीन नहीं बल्कि पूरी 12 फिल्मों को रिलीज किए जाने का ऐलान किया गया है. इन फिल्मों को जियो हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें नई और पुरानी सभी फिल्मों के नाम शामिल हैं तो ऐसे में इस वीक जियो हॉटस्टार पर एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होने वाली है. देखिए लिस्ट...

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मलयालम की हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मार्को' को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसमें उन्नी मुकुंदन, अनसन पॉल और युक्ति थरेजा जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं. फिल्म का निर्देशन हनीफ अदेनी ने किया है. 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया था और ये हिट साबित हुई थी. इसमें एक्शन सीक्वेंस 'एनिमल' और 'किल' के जैसे है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 102.55 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 60.27 करोड़ रहा.

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स्कंदा

'स्कंदा' तेलुगु की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे हिंदी में भी ओटीटी पर देखा जा सकता है. इसे भी जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है. बोयापति श्रीनु ने इसका निर्देशन किया है और फिल्म में राम पोथिनेनी के साथ सई मांजरेकर लीड रोल में हैं. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने दुनियाभर में 53 करोड़ और इंडिया में 41.61 करोड़ का बिजनेस किया था.

लेनिन

तेलुगु की एक्शन ड्रामा फिल्म 'लेनिन' को इस साल रिलीज किया गया था. ये 2026 की तेलुगु की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है. फिल्म का निर्देशन मुरली किशोर अब्बुरू ने किया है. इसमें अखिल अक्किनेनी और भाग्यश्री बोरसे ने लीड रोल प्ले किया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने दुनियाभर में 67.30 करोड़ तो इंडिया में 49.32 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को जियो हॉटस्टार पर हिंदी समेत अन्य भाषाओं में देख सकते हैं.

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उड़ान

कमिंग-ऑफ-एज ड्रामा फिल्मों के शौकीन हैं तो 'उड़ान' को भी जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. ये एक हिंदी फिल्म है. इसका निर्देशन विक्रमादित्य मोटवाने ने किया है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. सैकनिल्क के अनुसार, इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 4.41 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 3.17 करोड़ रहा था. फिल्म की कहानी रोहन नाम के एक बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती है.

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राजनीति

वहीं, अगर आप पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो जियो हॉटस्टार पर 'राजनीति' देख सकते हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया था. सैकनिल्क के अनुसार, 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 145.50 करोड़ तो इंडिया नेट कलेक्शन 93.67 करोड़ किया था. इसका ओवरसीज कलेक्शन 19.05 करोड़ रहा था. ये साल 2010 में थिएटर में रिलीज हुई थी.

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कमीने

शाहिद कपूर की फिल्म 'कमीने' 2009 में आई थी और इसे अब जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया था. ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. सैकनिल्क के अनुसार, इसने वर्ल्डवाइड 70.40 करोड़ तो इंडिया नेट कलेक्शन 41.30 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म का बजट 33 करोड़ रहा था. इसमें शाहिद और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी खूब बनी थी.

शादी में जरूर आना

 रोमांटिक ड्रामा के साथ अगर कॉमेडी देखना चाहते हैं तो फिल्म 'शादी में जरूर आना' देख सकते हैं. इसे थिएटर के बाद जी5 पर रिलीज किया गया था लेकिन अब जियो हॉटस्टार पर भी ये उपलब्ध हो गई है. फिल्म साल 2017 में थिएटर में रिलीज की गई थी. सैकनिल्क के अनुसार, राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म ने वर्ल्डवाइड 17 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 13.07 करोड़ रहा था.

द ताज स्टोरी

परेश रावल स्टारर फिल्म 'द ताज स्टोरी'  को इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी लेकिन क्रिटिक्स की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में 25.33 करोड़ और नेट कलेक्शन 20.33 करोड़ किया था. अब फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

दम मारो दम

अभिषेक बच्चन, बिपाशा बसु, राणा दग्गुबाती और प्रतीक बब्बर स्टारर फिल्म 'दम मारो दम' को साल 2011 में रिलीज किया गया था और ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है. इसे जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 31.74 करोड़ रहा था.

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यूफोरिया

'धुरंधर' के बाद सारा अर्जुन रातों रात स्टार बन गईं. उनकी फिल्म 'यूफोरिया' की काफी रील्स वायरल हुईं, जिसके बाद इसकी सर्च बढ़ गई थी. ऐसे में अब इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है जहां पर इसे हिंदी समेत अन्य भाषाओं में रिलीज किया गया है. ये एक सोशल थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं की थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने दुनियाभर में 1.87 करोड़ का बिजनेस किया था.

बोट

'बोट' तमिल भाषा की सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है, जिसे साल 2024 में रिलीज किया गया था. इसमें योगी बाबू ने लीड रोल प्ले किया था. इसमें गौरी जी. किशन, एमएस भास्कर जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. सैकनिल्क के अनुसार, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखाया था. इसने वर्ल्डवाइड 1.63 करोड़ का बिजनेस किया था.

ट्रांस 

'ट्रांस' मलयालम की एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसे साल 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. ऐसे में अब फिल्म को जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है. मूवी में फहाद फासिल, नाजरिया नाजिम, गौतम मेनन जैसे कलाकार अहम रोल में थे. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 22 करोड़ और इंडिया में 13.60 करोड़ का कलेक्शन किया था. जबकि फिल्म का बजट 22 करोड़ था. कमर्शियली ये हिट नहीं थी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 21 Sep 2026 09:22 PM (IST)
Tags :
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