ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते या हर महीने में कई सारी फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. सभी का ब्यौरा रख पाना थोड़ा मुश्किल ही होता है. ऐसे में हमने आपके लिए एक आसान रास्ता निकाला है. जिसमें हम आपके लिए हर प्लेटफॉर्म की अपकमिंग फिल्मों की एक लिस्ट बनाकर आपको दिखा रहे हैं. इनमें से आपको जिस प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखना हों आप उनकी रिलीज की तारीख का पता लगा सकते हैं. यहां देखें जिओ हॉटस्टार पर जनवरी के आखिरी दो दिन और फरवरी के महीने में कौन- कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं.

गुस्ताख इश्क

विजय वर्मा, फातिमा सना शेख, नसीरुद्दीन शाह और शारिब हाशमी स्टारर ये फिल्म सिनेमाघरों में भी रिवीज हो चुकी है. लेकिन थिएटर्स में इस फिल्म को 'धुरंधर' की आंधी ने बहा दिया था. ऐसे में अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म बीते दिन 27 जनवरी को रिलीज हुई. अगर आपने भी फिल्म सिनेमाघरों में नहीं देखी है तो आप इसे ओटीटी पर देख सकते हैं.

सर्वम माया

ये एक हॉरर फिल्म है जिसमें निविन पॉली, प्रिया प्रकाश वॉरियर, प्रीति मुखुंधन, रिया शिबू नजर आ रहे हैं. तमिल भाषा की ये फिल्म एक एथिस्ट लड़के की कहानी है जो एक फीमेल भूत से मिलता है, यहीं से उसकी जिंदगी बदल जाती है. ये काफी मजेदार फिल्म है और 30 जनवरी 2026 को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है.

वा वथियार

ये तमिल भाषा की एक एक्शन- कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कार्थी, राजकिरण, सत्यराज, आनंदराज, करुणाकरण, शिल्पा मंजुनाथ मुख्य किरदार में हैं. ये फिल्म भी 28 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है.

द 50

ये एक रियलिटी टीवी शो है जो 1 फरवरी से जिओ ह़टस्टार पर स्ट्रीम होने जा रहा है. इसमें कई सारे टीवी एक्टर्स, यूट्यूबर्स हिस्सा ले रहे हैं. शो में एक महल दिखाया गया है जिसमें सारेसेलेब्स साथ में रहेंगे और उन्हें अलग- अलग टास्क दिए जाएंगे. इस शो का क्रेज पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ज्यादा है.

किस किस को प्यार करूं

कपिल शर्मा स्टारर फिल्म 'किस किस को प्यार करूं' दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हु थी. लेकिन इस फिल्म को दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया ही मिली थी. ऐसे में अब 6 फरवरी को ये फिल्म जिओ हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है. अगर आपने भी ये फिल्म सिनेमाघरों में देखना मिस कर दी थी तो इसे आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

द कंज्यूरिंग: लास्ट राइट्स

हॉलीवुड की ये हॉरर फिल्म अपने पिछले के सभी पार्ट्स से लोगों को खूब जरा चुकी है. अब इस फिल्म का आखिरी पार्ट भी आ गया है. हालांकि फिल्म सिनेमाघरों में 2025 में रिलीज हो गई थी. लेकिन अब ये फिल्म 13 फरवरी 2026 को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है. फिल्म अंग्रेजी, हिंदी तमिल और तेलुगू भाषा में रिलीज होगी.

द राजा साब

प्राभास स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था. जिसके बाद ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज के लिए तैयार है. मेकर्स की जील जिओ हॉटस्टार के साथ हुई है. हालांकि रिलीज की तारीख अभी कंफर्म नहं है लेकिन फिल्म फरवरी या मार्च 2026 में ही ओटीटी पर रिलीज हो सकती है.