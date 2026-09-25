फातिमा सना शेख ने ‘हुंकार: द रोर’ को बताया दिलचस्प, बोलीं- लोग कहानी देखने आते हैं, हमें नहीं

वेब सीरीज ‘हुंकार: द रोर’ जियो हॉटस्टार पर दस्तक दे चुकी है. ये एक क्राइम थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा सीरीज है. इस सीरीज में फातिमा सना शेख इंस्पेक्टर जसलीन सिंह सोइन के किरदार में नजर आ रही हैं. फातिमा सना शेख के मुताबिक किसी फिल्म या सीरीज में बड़ा नाम होना दर्शकों क थिएटर या स्क्रीन तक खींच सकता है, लेकिन आखिर में दर्शक कहानी के लिए ही अपना समय और पैसा लगाते हैं. ‘हुंकार: द रोर’ में इंस्पेक्टर जसलीन सिंह सोइन का किरदार निभा रहीं फातिमा ने बताया कि इस सीरीज की कहानी उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है.

एक खास बातचीत में फातिमा ने ‘हुंकार: द रोर’ की कहानी और अपने किरदार को लेकर बात की है. उन्होंने कहा कि इस सीरीज की कहानी इतनी अच्छी है कि अगर यह किरदार कोई और कलाकार भी निभाता, तब भी लोग इस सीरीज को जरूर देखते.

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फातिमा बोलीं, ‘लोग कहानी पर पैसा और समय खर्च करते हैं’

फातिमा सना शेख ने कहा, ‘लोग कहानी देखने आते हैं, हमें नहीं.’ उनका कहना है कि जब लोग अपना पैसा और समय खर्च करके कुछ देखने आते हैं, तो वे यह देखने आते हैं कि कहानी क्या है, न कि उस कहानी में कौन क्या किरदार निभा रहा है. फातिमा के मुताबिक, ‘हुंकार: द रोर’ की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही जरूरी भी है.

सीरीज में कई बेहद सीरियस और इमोशनल सीन्स हैं. ऐसे में फातिमा ने बताया कि जीशान अय्यूब के साथ उन्होंने शूटिंग के दौरान माहौल को काफी मस्ती भरा रखा. उनके मुताबिक, इतने सीरियस सीन्स के बाद माहौल को थोड़ा हल्का रखना जरूरी हो जाता था वरना इन दृश्यों का उन पर काफी असर पड़ता.

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फातिमा ने की अनीत पड्डा की तारीफ

फातिमा ने अनीत पड्डा के काम की भी जमकर तारीफ की. अनीत पड्डा इस सीरीज में लीड़ रोल निभा रही हैं. ‘हुंकार: द रोर’ में वे मीनू रावत के किरदार में नजर आएंगी. फातिमा ने उनके बारे में बात करते हुए कहा, ‘सीरीज की शूटिंग के दौरान अनीत की उम्र महज 18 - 19 साल थी, लेकिन उस उम्र में भी उनका काम बेहतरीन था.’

फातिमा ने अनीत के साथ काम करने के अनुभव को याद करते हुए उनकी एक्टिंग की तारीफ की और बताया कि इतनी कम उम्र में भी अनीत ने अपने किरदार को बेहद शानदार तरीके से निभाया.

‘हुंकार: द रोर’ एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ये जानते हुए भी अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाती है कि उसके सामने जो आध्यात्मिक गुरु है वो बहुत पावरफुल है.