98वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की ऑफिशियल सिलेक्शन ‘होमबाउंड’ अब डिजीटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की तैयारी कर रही है. ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर इस फिल्म में दोस्ती, महत्वाकांक्षा और सामाजिक अपेक्षाओं से जूझते युवा भारतीयों के संघर्षों को दिखाया गया है.

सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इसकी खूब तारीफ हुई थी हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं अब, दुनिया भर के दर्शक आखिरकार अपने घरों में आराम से बैठकर इस फिल्म को स्ट्रीम कर पाएंगे. चलिए जानते हैं ‘होमबाउंड’ ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होने जा रही है?

‘होमबाउंड’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने अनाउंसमेंट की है कि नीरज घायवान की फ़िल्म होमबाउंड 21 नवंबर से प्लेटफ़ॉर्म पर स्ट्रीम होगी, स्ट्रीमर ने इंस्टाग्राम पर फ़िल्म के पोस्टर के साथ अपडेट शेयर करते हुए लिखा, "घर तक का लंबा सफर, एक दोस्त जो घर जैसा लगता है. दो बचपन के दोस्त सम्मान की जिदगी जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अभी एक लंबी लड़ाई जीतनी है. 98वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए भारत की ऑफिशियल सिलेक्शन फिल्म, होमबाउंड, 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही है.

इस फिल्म को करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा जैसे दिग्गज निर्माताओं ने प्रोड्यूस किया है जबकि मारिज्के डिसूजा और मेलिटा टोस्कन डू प्लांटियर इसके को-प्रोड्यूसर हैं.

दोस्ती और उम्मीद में रची-बसी कहानी

नीरज घायवान द्वारा निर्देशित, होमबाउंड ऑथेंटिक इंडियन स्टोरी को कंटेम्परेरी ग्लोबल सिनेमैटिक विजन के साथ ब्लेंड करती है. कहानी शोएब (ईशान खट्टर) और चंदन (विशाल जेठवा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बचपन के दो दोस्त हैं, जिनका पुलिस बल में शामिल होने का सपना उनके जीवन का आधार बन जाता है. जाह्नवी कपूर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो कहानी में इमोशनल फील लाती हैं.

होमबाउंड का प्रीमियर 2025 के कान फ़िल्म फेस्टिवल में अन सर्टेन रिगार्ड सेक्शन में हुआ था और इसे शानदार रिव्यू मिला था, बाद में इसे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में दूसरा रनर-अप अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस चॉइस अवार्ड मिला. ये 21 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी.