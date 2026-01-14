हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीHollywood OTT Release: इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएंगी ये हॉलीवुड फिल्में, नोट कर लीजिए डेट और टाइम

Hollywood OTT Release: इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएंगी ये हॉलीवुड फिल्में, नोट कर लीजिए डेट और टाइम

Hollywood OTT Release: ये हफ्ता हॉलीवुड दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाला है. इस हफ्ते ओटीटी पर कई धमाकेदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं लिस्ट में कौन सी फिल्मे शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Jan 2026 01:57 PM (IST)
12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हॉलीवुड दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज आने वाला है. इस पूरे हफ्ते नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और जियोहॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक से बढ़कर एक नई हॉलीवुड फिल्में, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री रिलीज होंगी. दर्शकों को इस दौरान न सिर्फ बड़े सितारों से सजी फिल्में देखने को मिलेंगी, बल्कि फैंस की पसंदीदा सीरीज के नए सीजन भी स्ट्रीम होंगे.

द रिप
फिल्म द रिप एक रोमांचक एक्शन-ड्रामा कहानी पेश करती है, जिसमें दोस्ती, भरोसे और लालच की कड़ी परीक्षा दिखाई गई है. कहानी दो पुलिस अफसरों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक छापेमारी के दौरान अचानक करोड़ों रुपये की नकदी बरामद करते हैं. फिल्म में मैट डेमन लेफ्टिनेंट डेन डूमार्स और बेन एफ्लेक डिटेक्टिव सार्जेंट जेडी बर्न की भूमिका निभा रहे हैं. इसका निर्देशन जॉर्ज कार्नाहन ने किया है और यह एक स्पोर्ट्स-ड्रामा के साथ थ्रिलर का तड़का भी लगाती है. द रिप को आप नेटफ्लिक्स पर 16 जनवरी 2026 से स्ट्रीम कर पाएंगे.

वन लास्ट एडवेंचर: द मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स 5
वन लास्ट एडवेंचर: द मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स 5 एक खास डॉक्यूमेंट्री है, जो दुनिया भर के फैंस के लिए बेहद भावुक होने वाली है. इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए मेकर्स ने मशहूर वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स  के आखिरी सीजन के पीछे की कहानी दिखाई है. करीब एक दशक तक चले इस सफर के बाद, यह डॉक्यूमेंट्री कास्ट और क्रू के उन पलों को कैद करती है, जब वे इस यादगार सीरीज को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे हैं.

डॉक्यूमेंट्री में सेट के पीछे के इमोशनल मोमेंट्स, कलाकारों की आपसी बॉन्डिंग और उस मेहनत को दिखाया गया है, जो स्ट्रेंजर थिंग्स 5 को अब तक का सबसे बड़ा और खास सीजन बनाने में लगी. इसमें विनोना राइडर, डेविड हार्बर, मिल्ली बॉबी ब्राउन, फिन वोल्फहार्ड समेत पूरी स्टारकास्ट नजर आएगी. इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन खुद डफर ब्रदर्स ने किया है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

हाइजैक सीजन 2
हाइजैक सीजन 2 इस बार पहले से भी ज्यादा रोमांच और खतरे के साथ लौट रहा है. इस सीजन में कहानी हवाई जहाज से हटकर जर्मनी के बर्लिन शहर के अंडरग्राउंड टनलों में पहुंच जाती है. यहां शहर की सबटेरिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर कब्जा करने की साजिश रची जाती है, जिससे हालात और भी गंभीर हो जाते हैं. नया लोकेशन कहानी में नया सस्पेंस जोड़ता है. हाइजैक सीजन 2 एक थ्रिलर सीरीज है, जिसका निर्देशन फील्ड स्मिथ ने किया है. इसमें क्रिस्टीन एडम्स, मैक्स बीस्ली और आर्ची पंजाबी भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह सीरीज 14 जनवरी से एप्पल टीवी और प्राइम न वीडियो पर स्ट्रीम होगी.

टेल मी लाइज सीजन 3
टेल मी लाइज सीजन 3 एक बार फिर रिश्तों, धोखे और भावनात्मक उलझनों की कहानी लेकर आ रहा है. इस ड्रामा सीरीज की कहानी लूसी ऑलब्राइट और स्टीफन डीमार्को के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी इस सीजन में एक अंधेरे और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है. उनके दोस्त ब्री, पिप्पा और रिग्ली भी इस कहानी का अहम हिस्सा हैं. सभी दोस्त एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, जो धीरे-धीरे उनके रिश्तों और सोच की सीमाओं की परीक्षा लेने लगती है. टेल मी लाइज सीजन 3 एक ड्रामा सीरीज है, जिसका निर्देशन टाइन राफेली और एड लिली ने किया है. यह सीरीज 13 जनवरी 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

Published at : 14 Jan 2026 01:57 PM (IST)
The Rip Tell Me Lies Season 3 Hijack Season 2 One Last Adventure: The Making Of Stranger Things 5
