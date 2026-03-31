2 घंटे 55 मिनट की इस क्राइम थ्रिलर ने मचाया तहलका, IMDb पर जबरदस्त रेटिंग, OTT पर देखें यहां

हॉलीवुड में कई शानदार क्राइम थ्रिलर फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसने रिलीज होते ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया था. इस फिल्म को IMDb पर जबरदस्त रेटिंग मिली है और आज भी इसका क्रेज कम नहीं हुआ है. हम बात कर रहे हैं फिल्म 'द गॉडफादर' की, जो अपनी दमदार कहानी और खतरनाक किरदारों के लिए जानी जाती है.

फिल्म की कहानी

'द गॉडफादर' (1972) की कहानी न्यूयॉर्क के एक शक्तिशाली माफिया परिवार, कोरलेओन परिवार, के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी परिवार के डॉन वीटो कोरलेओन से शुरू होती है, जो ड्रग्स के व्यापार में शामिल होने से इनकार कर देता है, जिसके कारण विरोधी गैंग उन पर जानलेवा हमला करते हैं.

इस संकट की घड़ी में उनका सबसे छोटा बेटा माइकल कोरलेओन, जो अपराध की दुनिया से दूर रहना चाहता था, अपने परिवार को बचाने के लिए आगे आता है. अपने पिता और भाइयों पर हुए हमलों का बदला लेने के दौरान माइकल धीरे-धीरे एक मासूम इंसान से बदलकर एक क्रूर और चतुर माफिया लीडर बन जाता है. फिल्म के लास्ट में, वह अपने सभी दुश्मनों का खत्म कर न्यूयॉर्क का नया और सबसे शक्तिशाली 'गॉडफादर' बन जाता है.

फिल्म की कास्ट

'द गॉडफादर' का निर्देशन फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने किया था. फिल्म में मार्लन ब्रांडो, अल पचीनो, जेम्स कान, रॉबर्ट डुवाल, और डायने कीटन मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म ने 3 ऑस्कर अवॉर्ड्स भी जीते है, जिनमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट स्क्रीनप्ले शामिल है.

फिल्म का बजट और कलेक्शन

इस फिल्म का बजट करीब 6-7 मिलियन डॉलर (80करोड़) का था.

दुनिया भर में फिल्म ने लगभग 250-270 मिलियन डॉलर (20800-22400 करोड़) की कमाई की थी.

ओटीटी पर देखें यहां

2 घंटे 55 मिनट की इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टर और अमेजन प्राइम वीडियो और देख सकते है. इस फिल्म की IMDb रेटिंग 9.2/10 है.