आज यानी 2 अक्टूबर को देशभर में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है. इस खास मौके पर अगर आप गांधी जी के जीवन और उनके विचारों को फिल्मों के जरिए समझना चाहते हैं, तो बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा की कई फिल्में देख सकते हैं. 'गांधी' से लेकर संजय दत्त की 'लगे रहो मुन्ना भाई' तक, इन फिल्मों में महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा को अलग-अलग अंदाज में दिखाया गया है.

'गांधी'

रिचर्ड एटनबरो के निर्देशन में बनी 'गांधी' साल 1982 में रिलीज हुई थी. फिल्म में बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी का किरदार निभाया है.

कहानी गांधी जी के साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के बाद उनके स्वतंत्रता आंदोलन और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में उनके सत्य और अहिंसा के रास्ते को बहुत बेहतरीन दिखाया गया है. 'गांधी' को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'हे राम'

कमल हासन की 'हे राम' साल 2000 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी 1940 के दशक के सांप्रदायिक तनाव के बीच आगे बढ़ती है. इसमें कमल हासन ने साकेत राम का किरदार निभाया है, जो एक घटना के बाद महात्मा गांधी को अपने गुस्से और दुख के लिए जिम्मेदार मानने लगता है.

इसके बाद उनकी सोच और जिंदगी में कई बदलाव आते हैं. फिल्म में गांधी जी का किरदार भी कहानी का अहम हिस्सा है. 'हे राम' जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है और इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीम किया जा सकता है.

'गांधी, माई फादर'

साल 2007 में आई 'गांधी माई फादर' महात्मा गांधी और उनके बड़े बेटे हरिलाल गांधी के रिश्ते की कहानी दिखाती है. फिल्म में बताया गया है कि कैसे हरिलाल अपने पिता की बड़ी पहचान और उनकी उम्मीदों के बीच खुद को अलग महसूस करते हैं.

इस वजह से पिता-पुत्र के रिश्ते में दूरियां बढ़ती जाती हैं. फिल्म में गांधी जी के निजी जीवन का एक अलग पहलू देखने को मिलता है. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है. इसके अलावा ये MX प्लेयर पर भी उपलब्ध है.

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'द मेकिंग ऑफ द महात्मा'

श्याम बेनेगल की साल 1996 में आई फिल्म 'द मेकिंग ऑफ द महात्मा' गांधी जी के जीवन के उस दौर पर फोकस करती है, जब वो साउथ अफ्रीका में थे.

फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वहां के अनुभवों ने मोहनदास करमचंद गांधी की सोच और व्यक्तित्व को आकार दिया. फिल्म में रजित कपूर ने गांधी जी का किरदार निभाया है, जबकि पल्लवी जोशी कस्तूरबा गांधी की भूमिका में नजर आई हैं. ये फिल्म NFDC अमेजन चैनल पर उपलब्ध है.

'लगे रहो मुन्ना भाई'

संजय दत्त और अरशद वारसी स्टारर 'लगे रहो मुन्ना भाई' साल 2006 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म सीधे गांधी जी की बायोपिक नहीं है, लेकिन इसकी कहानी गांधीवादी विचारों पर आधारित है. फिल्म में मुन्ना भाई को गांधी जी के विचारों और 'गांधीगिरी' के जरिए अपनी जिंदगी और आसपास के लोगों को देखने का एक नया नजरिया मिलता है.

संजय दत्त, अरशद वारसी और विद्या बालन की इस फिल्म में कॉमेडी के साथ अहिंसा और सच्चाई का संदेश भी दिया गया है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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