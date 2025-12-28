'अवतार फायर एंड ऐश' जैसी ही गजब हैं ये 5 साई-फाई फिल्में, ओटीटी पर मिल जाएंगी सभी

जेम्स कैमरून की फैंटेसी फिल्मों की फ्रेंचाइजी 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने थिएटर्स में दस्तक दे दिया है. फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं और लगातार इसकी कमाई में उछाल देखा जा सकता है. अगर आपको भी 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने इंप्रेस किया तो इस तरह की ही साई फाई फिल्मों को आप घर बैठे बिना एक भी पैसे खर्च किए एंजॉय कर सकते हैं. यहां देखिए पूरी लिस्ट.

एक से बढ़कर एक हैं ये साई फाई फिल्में

1. गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी

ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी जिसे जेम्स गन के निर्देशन में बनाया गया था. ये फिल्म उनके गैलेक्सी ट्रायलॉजी की पहली मूवी है जिसने उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक नया मुकाम हासिल करवाया. फिल्म में एक्शन के साथ ह्यूमर का भी परफेक्ट ब्लेंड दिखाया गया है और इसके जरिए मेकर्स ने कॉस्मिक कहानियों को ऑडियंस के सामने पेश किया है. जिओ हॉटस्टार पर इस फिल्म को आप देख सकते हैं.

2. ट्रॉन: लीगेसी

ये साइंस फिक्शन फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी. लेकिन 15 साल बाद भी इसके विजुअली स्टनिंग इफेक्ट्स देख आप भी दंग रह जाएंगे. कहानी काफी सिंपल है जहां सैम फ्लिन नाम का लड़का अपने मिसिंग पिता को ढूंढ़ने की कोशिश में लगा रहता है. स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें जेफ ब्रिजेस, गैरेट हेडलेंड, ओलिविया वाइल्ड, ब्रूस बॉक्सलेटनर, और माइकल शीन जैसे कलाकार शामिल हैं. घर बैठे इस फिल्म को आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

3. ड्यून

डेनिस विलेन्यूवे की ये साई फाई फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी फ्यूचर में सेट है जहां एक यंग राजकुमार अलग दुनिया में अपनी पहचान बनाने निकल पड़ता है. अपने सुपरपावर्स की तलाश में और अपनी किस्मत चमकाने की जर्नी में वो कई नए लोगों से मिलता है और अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है. स्टारकास्ट पर गौर करें तो इस फिल्म में में टिमोथी चालमेट, ज़ेंडाया, रेबेका फर्ग्यूसन, ऑस्कर इसाक, जोश ब्रोलिन, जेवियर बार्डेम, और डेव बॉतिस्ता जैसे एक्टर्स शामिल हैं. ये मूवी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

4. ऑब्लिवियन

2013 की इस फिल्म को 2077 में सेट किया गया है. ये एक अंडररेटेड मास्टरपीस है जिसमें दिखाया गया कि न्यूक्लियर वॉर के बाद पूरी धरती खत्म हो चुकी है और अब इसमें एलियन का राज है. इस फिल्म में टॉम क्रूज और मॉर्गन फ्रीमैन के अलावा ओल्गा कुरिलेंको, एंड्रिया राइज़बोरो, और निकोलज कोस्टर-वाल्डौ जैसे कलाकारों को देखा गया है. नेटफ्लिक्स पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं.

5. अन्हिलिएशन

इस फिल्म की कहानी लीना नाम की एक बायोलॉजिस्ट के इर्द–गिर्द घूमती है. एक दिन लीना 'शिमर' नाम की मिस्टीरियस जगह में अपनी पति के तलाश के लिए जाती है. शिमर के अंदर काफी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं. फिल्म के निर्देशन एलेक्स गारलैंड ने इसके जरिए मेंटल हेल्थ और सेल्फ डिस्ट्रिक्टिव थीम्स को दिखाने की कोशिश की है. प्राइम वीडियो पर देखें ये फिल्म