हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'अवतार फायर एंड ऐश' जैसी ही गजब हैं ये 5 साई-फाई फिल्में, ओटीटी पर मिल जाएंगी सभी

'अवतार फायर एंड ऐश' जैसी ही गजब हैं ये 5 साई-फाई फिल्में, ओटीटी पर मिल जाएंगी सभी

Sci Fi Films To Watch On Ott: अवतार: फायर एंड ऐश थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और फैंस इसे बहुत पसंद कर रहे हैं. अगर आपको भी इस मूवी ने इंप्रेस किया तो इन साई फाई फिल्मों को भी देखना बनता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Dec 2025 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

जेम्स कैमरून की फैंटेसी फिल्मों की फ्रेंचाइजी 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने थिएटर्स में दस्तक दे दिया है. फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं और लगातार इसकी कमाई में उछाल देखा जा सकता है. अगर आपको भी 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने इंप्रेस किया तो इस तरह की ही साई फाई फिल्मों को आप घर बैठे बिना एक भी पैसे खर्च किए एंजॉय कर सकते हैं. यहां देखिए पूरी लिस्ट. 

एक से बढ़कर एक हैं ये साई फाई फिल्में

1. गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी
ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी जिसे जेम्स गन के निर्देशन में बनाया गया था. ये फिल्म उनके गैलेक्सी ट्रायलॉजी की पहली मूवी है जिसने उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक नया मुकाम हासिल करवाया. फिल्म में एक्शन के साथ ह्यूमर का भी परफेक्ट ब्लेंड दिखाया गया है और इसके जरिए मेकर्स ने कॉस्मिक कहानियों को ऑडियंस के सामने पेश किया है. जिओ हॉटस्टार पर इस फिल्म को आप देख सकते हैं. 

2. ट्रॉन: लीगेसी
ये साइंस फिक्शन फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी. लेकिन 15 साल बाद भी इसके विजुअली स्टनिंग इफेक्ट्स देख आप भी दंग रह जाएंगे. कहानी काफी सिंपल है जहां सैम फ्लिन नाम का लड़का अपने मिसिंग पिता को ढूंढ़ने की कोशिश में लगा रहता है. स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें जेफ ब्रिजेस, गैरेट हेडलेंड, ओलिविया वाइल्ड, ब्रूस बॉक्सलेटनर, और माइकल शीन जैसे कलाकार शामिल हैं.  घर बैठे इस फिल्म को आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. 

3. ड्यून
डेनिस विलेन्यूवे की ये साई फाई फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी फ्यूचर में सेट है जहां एक यंग राजकुमार अलग दुनिया में अपनी पहचान बनाने निकल पड़ता है. अपने सुपरपावर्स की तलाश में और अपनी किस्मत चमकाने की जर्नी में वो कई नए लोगों से मिलता है और अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है. स्टारकास्ट पर गौर करें तो इस फिल्म में में टिमोथी चालमेट, ज़ेंडाया, रेबेका फर्ग्यूसन, ऑस्कर इसाक, जोश ब्रोलिन, जेवियर बार्डेम, और डेव बॉतिस्ता जैसे एक्टर्स शामिल हैं. ये मूवी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है. 

4. ऑब्लिवियन
2013 की इस फिल्म को 2077 में सेट किया गया है. ये एक अंडररेटेड मास्टरपीस है जिसमें दिखाया गया कि न्यूक्लियर वॉर के बाद पूरी धरती खत्म हो चुकी है और अब इसमें एलियन का राज है. इस फिल्म में टॉम क्रूज और मॉर्गन फ्रीमैन के अलावा ओल्गा कुरिलेंको, एंड्रिया राइज़बोरो, और निकोलज कोस्टर-वाल्डौ जैसे कलाकारों को देखा गया है. नेटफ्लिक्स पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं. 

5. अन्हिलिएशन 
इस फिल्म की कहानी लीना नाम की एक बायोलॉजिस्ट के इर्द–गिर्द घूमती है. एक दिन लीना  'शिमर' नाम की मिस्टीरियस जगह में अपनी पति के तलाश के लिए जाती है. शिमर के अंदर काफी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं. फिल्म के निर्देशन एलेक्स गारलैंड ने इसके जरिए मेंटल हेल्थ और सेल्फ डिस्ट्रिक्टिव थीम्स को दिखाने की कोशिश की है. प्राइम वीडियो पर देखें ये फिल्म

और पढ़ें
Published at : 28 Dec 2025 04:52 PM (IST)
Tags :
Dune HollyWood Avatar Fire And Ash Annihilation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Watch: 'तूने ऐसा कहा कैसे', सऊदी में एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल वीडियो ने कराई पाकिस्तान की फजीहत
'तूने ऐसा कहा कैसे', एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल VIDEO ने कराई PAK की फजीहत
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
थलापति विजय ने एक्टिंग करियर को कहा अलविदा, बोले- 'आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan Birthday: वह अभिनेता जिसने 'ढोल-शलो' और 'एब्स' का ट्रेंड सेट किया | बॉडीबिल्डिंग का Evolution
Salman Khan Birthday Special: डायलॉग्स जिन्होंने बनाए इंटरनेट के सबसे मजेदार मेम्स | सलमान खान का 60वां जन्मदिन
Naveen Kaushik Interview: क्या Animal और Dhurandhar जैसी फिल्मों से होता है Violence Promote?
Christmas 2025: जरूर देखने लायक फिल्म्स! 'मेरी क्रिसमस', 'होम अलोन' और अन्य पसंदीदा फिल्म्स
Bareilly Breaking: धर्म के नाम पर गुंडागर्दी! हिन्दू संगठनों ने मचाया उत्पात | ABP News | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Watch: 'तूने ऐसा कहा कैसे', सऊदी में एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल वीडियो ने कराई पाकिस्तान की फजीहत
'तूने ऐसा कहा कैसे', एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल VIDEO ने कराई PAK की फजीहत
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
थलापति विजय ने एक्टिंग करियर को कहा अलविदा, बोले- 'आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारत के 5 क्रिकेटर, लिस्ट में सभी हैरान करने वाले नाम
इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारत के 5 क्रिकेटर, लिस्ट में सभी हैरान करने वाले नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
ट्रेंडिंग
शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल
शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget