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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीवीकेंड पर देख डालिए अरशद वारसी और प्रतीक गांधी की 'घमासान', 2 घंटे 22 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें

वीकेंड पर देख डालिए अरशद वारसी और प्रतीक गांधी की 'घमासान', 2 घंटे 22 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें

अरशद वारस की ‘घमासान’ ओटीटी पर रिलीज हो गई है. इस वीकेंड पर अगर आप पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगी. ये इतनी जबरदस्त है कि आपको सीट से हिलने नहीं देगी.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Sep 2026 02:52 PM (IST)
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अरशद वारसी और प्रतीक गांधी इस बार क्राइम, पावर और पॉलिटिक्स की एक दमदार कहानी वाली फिल्म ‘घमासान’ को लेकर ओटीटी पर उतरे हैं. ये फिल्म इस फ्राइडे को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई है.

बुंदेलखंड के ऊबड़-खाबड़ इलाके में सेट, तिग्मांशु धूलिया के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म कानून और उसके बाहर काम करने वाली ताकतों के बीच टकराव को दिखाती है. ‘घमासान’ इस वीकेंड पर देखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है. यकीन मानिए 2 घंटे 22 मिनट की ये फिल्म आपको सीट से उठने नहीं देगी.

क्या है ‘घमासान’ की कहानी
‘घमासान’ की कहानी महाराज पर केंद्रित है, जो एक ताकतवर डाकू है जिसने इलाके की पुलिस और पॉलिटिकल गलियारों में अपना असर जमा लिया है. इलाके पर उसकी पकड़ की परीक्षा तब होती है जब आईपीएस ऑफिसर आदित्य सिंह चार्ज संभालते हैं और उसे पकड़ने निकल पड़ते हैं. हालांकि, आदित्य को जल्द ही पता चलता है कि पीछा सिर्फ एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए नहीं है. जैसे-जैसे वह महाराज के करीब आता है, वह खुद को पॉलिटिक्स, पावर, जिंदा रहने और एक जमे हुए सिस्टम के जाल में फंसा हुआ पाता है.

ये भी पढ़ें:-'घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

किरदार, कास्ट एंड क्रू
फिल्म में अरशद वारसी ने महाराज का रोल प्ले किया, जो एक बेरहम डकैत है, जबकि प्रतीक गांधी आईपीएस ऑफिसर आदित्य के किरदार में हैं. फिल्म में इशिता दत्ता और राजपाल यादव भी अहम रोल में हैं.

बता दें कि ‘घमासान’ को तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट किया है, और राइटर में माणिक बत्रा, धूलिया और आयुष रांका शामिल हैं.  देव अग्रवाल सिनेमैटोग्राफर हैं, जबकि सौरभ प्रभुदेसाई ने फिल्म को एडिट किया है.  सत्य माणिक अफसर और माणिक बत्रा ने म्यूजिक दिया है.

कहां देखें ‘घमासान’? 
इस पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर को ज्योति देशपांडे, पीयूष सिंह, अभयानंद सिंह, सौरभ गुप्ता, अश्विनी चौधरी और मितेन शाह ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 11 सितंबर को जी5 पर रिलीज हुई है.

ये भी पढ़ें:-सूर्या की 200 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली 'विश्वनाथ एंड सन्स' OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?

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Published at : 12 Sep 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Arshad Warsi Ghamasaan
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