'ए वेडनेसडे' से 'कैनेडी' तक, ओटीटी पर देखें ये 5 अंडररेटेड हिंदी फिल्में

बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं, जो कम चर्चा में रहीं, लेकिन उनकी कहानी काफी शानदार है. अगर आप भी कुछ अच्छी और अलग फिल्में देखना चाहते हैं, तो आज की ये अंडररेटेड फिल्मों की लिस्ट आपके लिए है. इस लिस्ट में 'ए वेडनेसडे' से लेकर 'कैनेडी' पांच फिल्में शामिल हैं.

'ए वेडनेसडे!'

'ए वेडनेसडे!' साल 2008 में रिलीज हुई नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर की शानदार थ्रिलर फिल्म है, जिसे नीरज पांडे ने लिखा और डायरेक्ट किया था. फिल्म की कहानी एक आम आदमी की है, जो एक दिन पुलिस को फोन करके मुंबई में बम रखने की बात बताता है और चार आतंकवादियों को छोड़ने की मांग करता है. इसके बाद पुलिस और उस अनजान शख्स के बीच शुरू होता है ऐसा खेल, जिसमें हर पल कहानी एक नया मोड़ लेती है. इसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

'कैनेडी'

'कैनेडी' अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें राहुल भट और सनी लियोन अहम भूमिका में नजर आए हैं. फिल्म की कहानी उदय शेट्टी नाम के एक एक्स पुलिस ऑफिसर की है, जिसे दुनिया मरा हुआ समझती है, लेकिन वो गुपचुप तरीके से 'कैनेडी' नाम से जिंदगी जी रहा होता है. वो एक पुलिस अफसर के लिए भाड़े के हत्यारे का काम करता है और इसी दौरान उसकी जिंदगी में कई खतरनाक मोड़ आते हैं. ये फिल्म जी5 पर रिलीज हुई थी.

'देव डी'

'देव डी' साल 2009 में रिलीज हुई अनुराग कश्यप की फिल्म है, जिसमें अभय देओल, माही गिल और कल्कि कोचलिन मुख्य भूमिका में नजर आए थे. फिल्म की कहानी देव और पारो की है, जो एक-दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन गलतफहमियों की वजह से उनका रिश्ता टूट जाता है. इसके बाद देव की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. इसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

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'एवरीबॉडी लव्स सोहराब हांडा'

'एवरीबॉडी लव्स सोहराब हांडा' एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, जिसमें एक पार्टी के दौरान हुई हत्या के बाद पूरा माहौल बदल जाता है. इसके बाद पार्टी में मौजूद लोगों के बीच कई राज सामने आने लगते हैं और कहानी एक दिलचस्प खेल में बदल जाती है. फिल्म में विनय पाठक, रजत कपूर और रणवीर शौरी समेत कई कलाकार अहम भूमिका में नजर आए हैं. ये फिल्म जी5 पर अवेलेबल है.

'द नेमसेक'

'द नेमसेक' साल 2006 में रिलीज हुई मीरा नायर की खूबसूरत फिल्म है, जिसमें इरफान खान, तब्बू और कल पेन मुख्य भूमिका में नजर आए थे. फिल्म की कहानी एक भारतीय परिवार की है, जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करता है और अपने बेटे के नाम, पहचान और परिवार से जुड़ी भावनाओं के बीच कई बदलावों से गुजरता है. इसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

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