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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'हैवान' से 'आई एम गेम' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 10 नई फिल्में-सीरीज, दिवाली वीकेंड पर करें एंजॉय

'हैवान' से 'आई एम गेम' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 10 नई फिल्में-सीरीज, दिवाली वीकेंड पर करें एंजॉय

Friday OTT Release 6th November: फ्राइडे को ओटीटी पर एक या दो नहीं पूरी 10 फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं. इन्हें आप घर बैठे देख सकते हैं और अपने दीवाली वीकेंड को एंटरटेनमेंट से भरा बना सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Nov 2026 11:09 AM (IST)
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उलझे हुए रिश्तों और सुपरनैचुरल सरप्राइज से लेकर क्राइम इन्वेस्टिगेशन तक, इस शुक्रवार यानी 6 नवंबर को  ओटीटी पर देखने के लिए बहुत कुछ आ गया है. जी हां, शुक्रवार को अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं जो इस दीवाली वीकेंड पर आपको घर बैठे फुल ऑन एंटरटेन करेंगी. चलिए फिर यहां फ्राइडे ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं ताकि आप उन्हें इस फेस्टिव वीकेंड पर अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकें

हैवान
अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी की फिल्म हैवान बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई थी. हालांकि फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे. फाइनली इस फिल्म ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर लिया हगै. ये फिल्म फ्राइडे,6 नवंबर से सोनीलिव पर स्ट्रीमिंग शुरू कर चुकी है. 

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आई एम गेम
नहास हिदायत के निर्देशन में बनी दुलकर सलमान की फैंटेसी एक्शन थ्रिलर फिल्म आई एम गेम सितंबर में सिनेमाघरों में रिलीजहुई थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई. अब यह फिल्म ऑनलाइन रिलीज हो गई है. इसने  फ्राइडे, 6 नवंबर से जियोहॉटस्टार पर  मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है.

मीसाया मुरुक्कू 2
इस तमिल म्यूजिकल कॉमेडी-ड्रामा में हिपहॉप तमिझा आदि ने अभिनय किया है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है. उनके साथ केतिका शर्मा भी फिल्म में अहम रोल में हैं.  इसमें वे एक ' गायक की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपने म्यूजिक को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की कोशिश में हैं.  सिनेमाघरों में सफल प्रदर्शन के बाद, अब यह फिल्म फेस्टिव सीजन के दौरान सोनीलिव पर आ गई है. इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में 6 नवंबर, शुक्रवार यानी आज से सोनीलिव  पर देख सकते हैं. 


नूरु कोडी वानविल
शशि द्वारा लिखित और निर्देशित, इस तमिल रोमांटिक ड्रामा में हरीश कल्याण और सिद्धि इडनानी एक यंग कपल की भूमिका में हैं. फैमिली की उम्मीदों और गलतफहमियों के कारण उनके रिश्ते में तनाव आ जाता है. यह फिल्म कई सालों तक रिलीज नहीं हो पाई थी. अब 6 नवंबर, फ्राइडे से इसने जी5 पर स्ट्रीमिंग शुरू की है. 

द ग्रैंड मास्टर
वेत्री चेलियन का यह तमिल ड्रामा नंदन नाम के 10 साल के लड़के की कहानी है, जो आर्थिक तंगी और सामाजिक रुकावटों के बावजूद शतरंज चैंपियन बनने का सपना देखता है. एक के बाद एक आने वाली मुश्किलों में भी उसकी माँ हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है. फिल्म की कास्ट में अबारनाथी, लिंगेश, सुरेश चंद्र मेनन और मास्टर अश्विन शामिल हैं. ये 6 नवंबर, फ्राइडे से  सन NXT पर आ गई है. 

7 स्टार बॉयज़
निखिल प्रेमराज द्वारा निर्देशित इस स्पोर्ट्स ड्रामा में एंटनी वर्गीस, बालू वर्गीस और पूर्व फुटबॉलर आईएम विजयन नजर आएंगे. केरल के एक गांव में फुटबॉल के दीवाने सात लड़कों के पास खेलने के लिए कोई सही जगह नहीं है. एक मेंटर की मदद से, वे एक टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग लेते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं . ये अहा वीडियो पर 6 नवंबर, फ्राइडे को रिलीज हो गई है. 

ICU: अंटिल द लास्ट ब्रेथ
अगर आप कुछ सस्पेंस से भरा और कम समय का कंटेंट देखना चाहते हैं, तो यह सस्पेंस थ्रिलर 1 घंटे 51 मिनट की है. यह फिल्म पहली बार 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. जॉर्ज वर्गीस के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बिबिन जॉर्ज, बाबूराज और मुरली गोपी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि विस्मया, मीरा वासुदेव, श्रीकांत मुरली और नवास सपोर्टिंग रोल्स में हैं. इसकी भी सन NXT पर 6 नवंबर, शुक्रवार से स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है. 

अंडर सीज
कोलंबिया में 1985 में हुए 'पैलेस ऑफ जस्टिस' की घेराबंदी पर आधारित यह सीरीज़, उस 27 घंटे के संकट को दिखाती है जिसने पूरे देश को उथल-पुथल में डाल दिया थाय इस त्रासदी से प्रभावित लोगों की कहानियों और दशकों बाद भी अनसुलझे सवालों के जरिए, यह सीरीज देश के इतिहास के सबसे अहम चैप्टर्स में से एक को सामने लाती है. इसकी स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर 6 नवंबर, शुक्रवार से शुरू हो गई है. 

'पॉसिबल लव'
'पॉसिबल लव' अलग-अलग सोशल-फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले दो मैरिड कपल की कहानी है. एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के दौरान जब ये जोड़े एक-दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो उनके अलग-अलग नजरिए और छिपी हुई इच्छाएं सामने आ जाती हैं, जिससे उनके रिश्तों की मजबूती की परीक्षा होती है. ये नेटफ्लिक्स पर 6 नवंबर यानी आज से स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. 


'कैंपस ड्राइवर्स'
सी.एस. क्विल के बेस्टसेलिंग नॉवेल 'क्रैश टेस्ट' पर बेस्ड, 'कैंपस ड्राइवर्स' की कहानी लोइस (कारमेन कासोविट्ज़) के इर्द-गिर्द घूमती है. लोइस प्रतिष्ठित बेलरोज यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई शुरू करने वाली है, और उसने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मैक्स (एंज़ो लोरेन्टे) के साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है. उनकी कहानी में मोड़ तब आता है जब हार्ट ब्रोकन लोइस, लेन (बैप्टिस्ट मैसेलाइन) के दरवाजे पर पहुँचती है. लेन कैंपस के सबसे पॉपुलर ऐप का क्रिएटर है, जो काफी लोकप्रिय है लेकिन कमिटमेंट (गंभीर रिश्ते) से दूर भागता है. वे अचानक साथ रहने लगते हैं और फिर उनमें रोमांस शुरू हो जाता है.  ये भी  प्राइम वीडियो पर 6 नवंबर, 2026 को रिलीज हो गई है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 11:09 AM (IST)
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