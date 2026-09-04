ये शुक्रवार (4 सितंबर) ओटीटी लवर्स के लिए जबरदस्त रहने वाला है. दरअसल नेटफ्लिक्स से जी5, प्राइम वीडियो डॉट स्टार तक तमाम प्लेटफॉर्म पर कई मच अवेटेड फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं जो वीकेंड पर बिंज वॉच के लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेंगी. तो चलिए यहां ओटीटी पर फ्राइडे रिलीज की पूरी लिस्ट यहां जान लेते हैं.

धमाल 4

मोस्ट पॉपुलस धमाल फ्रैंचाइजी की चौखी इंस्टॉलमेंट धमाल 4 ने थिएटर में अच्छा परफॉर्म किया. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो गई है. इसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किये हैं. ये कॉमेडी एडवेंचर फिल्म शुक्रवार 4 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है.





जीडीएन

जीडीएन एक बायोपिक फ़िल्म है जिसे कृष्णकुमार रामाकुमार ने डायरेक्ट किया है. इसमें आर. माधवन ने लीड रोल प्ले किया हैं और उन्होंने 'भारत के एडिसन' कहे जाने वाले जीडी नायडू की जिंदगी को पर्दे पर उतारा है. इस फिल्म में कोयंबटूर से लेकर मशीनों, ट्रांसपोर्ट और शिक्षा के क्षेत्र में उनके शानदार काम तक के सफर को दिखाया गया है. ये शुक्रवार, 4 सितंबर से ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है.





गांधारी

तापसी पन्नू की गांधारी एक एक्शन थ्रिलर है. इसे देवाशीष मखीजा ने निर्देशित किया है. फिल्म में इश्वक सिंह, छाया कदम, स्वस्तिका मुखर्जी, मीता वशिष्ठ और जतिन सरना ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 3 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. अपनी वीकेंड बिंज वॉच लिस्ट में इस फिल्म को जरूर शामिल करें.





कोरियन कनकराजू

वरुण तेज की हॉरर कॉमेड फिल्म कोरियन कनकराजू भी 4 सितंबर, शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. इस फिल्म में सत्या और रितिका नायर ने भी अहम रोल प्ले किया है. इसे मेरलापाका गांधी ने डायरेक्ट किया है.







जगामे संगीतम्

यह एक तेलुगु म्यूजिकल ड्रामा सीरीज है. इसकी कहानी बालू के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मशहूर कर्नाटक संगीत उस्ताद शास्त्री गारू (प्रकाश राज) का हुनरमंद पोता और संगीत की विरासत का वारिस है. वह पुरानी दुश्मनी, छिपे हुए राज और टूटे हुए रिश्तों से जूझते हुए अपनी सदी पुरानी पारिवारिक विरासत को बचाने की कोशिश करता है. ये भी फ्राइडे, 4 सितंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है.





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द कोर्ट

यह एक तमिल वेब सीरीज़ है जो याझिनी (योगलक्ष्मी द्वारा अभिनीत) नाम की एक यंग वकील के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हकलाने की समस्या से जूझ रही है. वह एक एक्साइटिंग और इमोशनल अदालती लड़ाई में फंस जाती है, जहाँ उसे अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है. ये शुक्रवार, 4 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है.

उन्माधम

यह किरण दास की डायरेक्ट की हुई और शाही कबीर की लिखी मलयालम साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है. इसकी कहानी एक परेशान पुलिस कॉन्स्टेबल के बारे में है, जो फ़िल्म की स्क्रिप्ट के लिए इंस्पिरेशन पाने के मकसद से एक पुराने, अनसुलझे और 'मनहूस' माने जाने वाले केस की फाइल को फिर से खोलता है. ये भी ओटीटी के प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर शुक्रवार, 4 सितंबर से रिलीज हो गई है.

मेडे

ये एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसे जोनाथन गोल्डस्टीन और जॉन फ्रांसिस डेली ने लिखा और डायरेक्ट किया है. कोल्ड वॉर के पीक पर बेस्ड ये फिल्म एक यूएस नेवी पायलट की कहानी है जो दुश्मन के इलाके में फंस जाता है. उसके बचने का एकमात्र तरीका एक अजीब से पूर्व-केजीबी एजेंट के साथ गठबंधन करना है. इसमें लुइस फर्नांडो बेसेरा सांचेज़, रयान रेनॉल्ड्स और केनेथ ब्रानाह मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये भी फ्राइडे, 4 सितंबर को एप्पल टीवी पर रिलीज हो गई है.

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