हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: साल के पहले फ्राइडे OTT पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हुई 'हक' से 'ब्यूटी' तक इतना कुछ, वीकेंड पर घर बैठे करें बिंज वॉच

Friday OTT Release 2nd January: ओटीटी पर साल का पहले फ्राइडे एंटरटेनमेंट की महाडोज से भरा हुआ है. दरअसल शुक्रवार,2 जनवरी को तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कई धांसू फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 02 Jan 2026 12:35 PM (IST)
Preferred Sources

आज साल 2026 का पहला फ्राइडे है और ओटीटी लवर्स के लिए बेहद खास भी है. दरअसल शुक्रवार, 2 जनवरी को तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं. इनमें दमदार कोर्टरूम ड्रामा और इमोशनल स्पोर्ट्स स्टोरीज से लेकर एक्साइटिंग थ्रिलर और लव स्टोरी तक शामिल हैं जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर न्यू ईयर वीकेंड को घर बैठे काफी एंटरटेनिंग बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं फ्राइटे को ओटीटी के किन प्लेटफॉर्म पर कौन सी फिल्म या सीरीज रिलीज हुई है?

हक
हक (2025) एक हिंदी कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म भारत के रियल लाइफ के शाह बानो मामले से इंस्पायर है, जिसमें एक महिला (गौतम) अपने पति (हाशमी) द्वारा छोड़ दिए जाने और फौरन तीन तलाक दिए जाने के बाद खुद का गुजारा करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे महिलाओं के अधिकारों, विश्वासों और कानून पर राष्ट्रीय बहस छिड़ जाती है. अपने कानूनी अधिकारों के लिए लड़ते हुए, बानो न्याय और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए गुजारा भत्ता की मांग करती है. हक फिल्म में शीबा चड्ढा, वर्तिका सिंह, दानिश हुसैन और परिधि शर्मा भी हैं. हक शुक्रवार, 2 जनवरी यानी आज से ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.

ब्यूटी
ब्यूटी एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें अलेख्या (नीलाखी पात्रा) की कहानी दिखाई गई है, जो अपनी मां जानकी (वासुकी आनंद) से तीखी बहस के बाद अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन (अंकित कोय्या) के साथ हैदराबाद भाग जाती है. अलेख्या के पिता नारायण (नरेश) अपनी लापता बेटी की तलाश में बेताब हो जाते हैं और आखिरकार शहर के कुरूप पहलू से रूबरू होते हैं. ब्यूटी में नितिन प्रसन्ना भी मुख्य भूमिका में हैं. इसे शुक्रवार यानी आज से जी5 पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

फॉलो माई वॉइस
फॉलो माई वॉइस क्लारा की कहानी है, जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस से उबर रही एक युवती है. उसे अपने पसंदीदा लेट-नाइट रेडियो शो के होस्ट कांग से प्यार हो जाता है और वह एक ऐसी आवाज की दीवानी हो जाती उसने केवल सुना है, जिससे वह यह सवाल करने लगती है कि क्या वह किसी अनदेखे व्यक्ति से प्यार कर सकती है और दुनिया और खुद का सामना करने का साहस जुटा सकती है. ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर शुक्रवार, 2 जनवरी से स्ट्रीम हो चुकी है. 

आफ्टर द क्वेक
आफ्टर द क्वेक 2025 में बनी एक जापानी फिल्म है जो हारुकी मुराकामी की शॉर्ट स्टोरीज पर आधारित है. यह फिल्म 1995 के कोबे भूकंप और महामारी जैसे अन्य संकटों के 30 सालों (1995-2025) में फैले लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करती है. इसमें मसाकी ओकाडा, ऐ हाशिमोटो और नॉन (मेंढक की आवाज) ने अभिनय किया है. इसका निर्देशन त्सुयोशी इनौए ने किया है. ये 2 जनवरी, शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. 


फिजिकल: वेलकम टू मंगोलिया
फिजिकल: वेलकम टू मंगोलिया एक कोरियाई रियलिटी शो है, जो टीम मंगोलिया के मुश्किल फिजिकल: एशिया फाइनल में भाग लेने और टीम साउथ कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर रहने के बाद की कहानी है, इस स्पिन-ऑफ सीरीज़ में, टीम मंगोलिया अपने कोरियाई समकक्षों और मौजूदा चैंपियनों के साथ मंगोलिया की यात्रा पर जाती है, जहां वे रोमांचक आउटडोर चुनौतियों और एक अनूठे क्लचर को एक्सपीरियंस करते हैं.

लैंड ऑफ सिन
लैंड ऑफ सिन एक स्वीडिश रहस्यमयी क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है, जिसमें एक जासूस की कहानी दिखाई गई है जिसका एक लापता टीनएजर के रहस्यमय मामले से पर्सनल कनेक्शन है. एक टेंस इनवेस्टिगेशन में शामिल होकर, जासूस को गहरी वफादारियों और पुराने पारिवारिक झगड़ों का पता चलता है. लैंड ऑफ सिन में क्रिस्टा कोसोनन, मोहम्मद नूर ओक्लाह, पीटर गैंटमैन और सीज़र मतिजासेविक ने अहम रोल प्ले किया है. इसे शुक्रवार, 2 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं. 

Published at : 02 Jan 2026 12:35 PM (IST)
