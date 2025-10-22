हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Friday OTT Release: इस शुक्रवार ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'परम सुंदरी' से 'कुुरुक्षेत्र पार्ट 2' तक इतना कुछ, वीकेंड बन जाएगा धमाकेदार

Friday OTT Release 24 October: इस शुक्रवार को ओटीटी पर एक से बढ़कर एक धांसू फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो आपके वीकेंड को मजेदार बना देंगी. यहां आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 22 Oct 2025 02:13 PM (IST)
ओटीटी लवर्स को हर फ्राइडे का बेसब्री से इंतजार रहता है. दरअसल शुक्रवार को थिएटर ही नहीं डिजीटल प्लेटफॉर्म पर भी कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. इस फ्राइडे यानी 24 अक्टूबर को भी ओटीटी पर एंटरटेनमेंट की महाडोज मिलेगी. जी हां इस शुक्रवार को रोमांटिक ये लेकर एक्शन और सस्पेंस थ्रिलर तक बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है जो आपके वीकेंड को मजेदार बना देगा. तो चलिए इस रिपोर्ट में जान लेते हैं कि इस फ्राइडे ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी फिल्म या सीरीज रिलीज हो रही है?

ईडन
ईडन एक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है.  ये मूवी 1929 में एक रिमोट गैलापागोस आईलैंड पर बसे यूरोपीय सैटलर्स के एक ग्रुप के बारे में है जो एक आइडियल सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं. फिल्म में जूड लॉ, एना डी अरमास, वैनेसा किर्बी, डैनियल ब्रुहल और सिडनी स्वीनी हैं और यह रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित है. ये फिल्म ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 24 अक्टूबर यानी फ्राइडे को रिलीज होगी.  

परम सुंदरी
परम सुंदरी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​परम और जान्हवी कपूर सुंदरी की भूमिका में हैं. कहानी परम नाम के एक अमीर नॉर्थ इंडियन युवक की है जो एक मैचमेकिंग ऐप का इस्तेमाल करता है और केरल की एक खूबसूरत होमस्टे मालकिन से उसका मैच होता है. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर 24 अक्टूबर, शुक्रवार से अवेलेबल होगी (ओटीटीप्ले प्रीमियम के सब्सक्राइबर टॉप-अप के साथ भी शो देख सकेंगे).

कार्दशियन सीज़न 7
कार्दशियन सीज़न 7 में क्रिस, कर्टनी, किम, क्लोए, केंडल और काइली जेनर की वापसी होगी. इस शो की कहानी किम की कानूनी लड़ाइयों पर बेस्ड है जिसमें पेरिस डकैती मामले में गवाही, उसकी जान को एक नया खतरा और अन्य दिलचस्प किस्से शामिल हैं. कार्दशियन सीज़न 7 को 24 अक्टूबर, फ्राइडे से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

कुरुक्षेत्र पार्ट 2
कुरुक्षेत्र पार्ट 2, नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड सीरीज़ का आखिरी पार्ट है. यह महाभारत के 18 दिनों के युद्ध के अंतिम नौ दिनों पर बेस्ड है. इसकी कहानी अभिमन्यु की दुखद मृत्यु, अर्जुन और कर्ण के बीच अंतिम युद्ध और भीम के द्वंद जैसी प्रमुख घटनाओं को दिखाएगी. इसे भी 24 अक्टूबर, फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

नादिकर
नादिकर एक मलयालम कॉमेडी-ड्रामा है जिसमें टोविनो थॉमस ने डेविड पडिक्कल की भूमिका निभाई हैय फिल्म में, वह एक सुपरस्टार अभिनेता हैं, जिनके अहंकार और घमंड के कारण उनका करियर पटरी से उतर जाता है.   कहानी उनके उस सफर पर आधारित है जिसमें वह अपने फेड होते स्टारडम का सामना करते हैं और फिर उन्हें अपने मैनेजर ( सुरेश कृष्ण स्टारर) से सलाह मिलती है कि उन्हें अपनी डिग्निटी वापस पाने के लिए एक एक्टिंग कोच, सौबिन शाहिर के साथ काम करना चाहिए. इसे 24 अक्टूबर, शुक्रवार से लायंसगेट प्ले पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

शक्ति थिरुमगन
शक्ति थिरुमगन एक तमिल पॉलिटिकल थ्रिलर है जो किट्टू (विजय एंटनी) के बारे में है, जो एक लॉबिस्ट है और अपनी मां की हत्या के बाद, न्याय पाने के लिए अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और साथ ही उसकी मौत में शामिल शक्तिशाली लोगों को बेनकाब करने का भी प्रयास करता है. फिल्म में विजय एंटनी, सुनील कृपलानी, वागई चंद्रशेखर और तृप्ति रवींद्र ने अहम रोल प्ले किया है. इस फिल्म को ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 24 अक्टूबर, फ्राइडे से देख सकते हैं.

ए हाउस ऑफ डायनामाइट
अमेरिकन थ्रिलर ए हाउस ऑफ डायनामाइट की कहानी संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर एक अज्ञात मिसाइल दागे जाने से तनाव बढ़ने पर फोकस्ड है. इससे देश के टॉप ऑफिसर क्राइसिस मोड में आ जाते हैं. व्हाइट हाउस में भी काफी गहमागहमी का मौहल हो जाता है और  राष्ट्रपति (इदरीस एल्बा), सिक्योरिटी एडवाइजर कैप्टन ओलिविया वॉकर (रेबेका फर्ग्यूसन) और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक बैरिंगटन (गेब्रियल बासो) को परस्पर विरोधी खुफिया जानकारी, पॉलिटिकल प्रेशर और ग्लोबल वॉर की भयावह संभावना से निपटना होगा. ये एक्साइटिंग थ्रिलर इस बात पर बेस्ड है कि अनिश्चितता के दौर में सिस्टम कैसे चरमराते हैं और कैसे एक गलत कदम तबाही का कारण बन सकता है. इसे 24 अक्टूबर, शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

 

 

 

Published at : 22 Oct 2025 01:17 PM (IST)

