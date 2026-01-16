हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हुई 'मस्ती 4' से '120 बहादुर' तक ये नई जबरदस्त फिल्में-सीरीज

Friday OTT Release 16th January: ओटीटी पर इस शुक्रवार को कई धांसू नई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई है. इनमें एक्शन थ्रिलर से लेकर रोमांटिक ड्रामा तक शामिल हैं. इन्हें आप वीकेंड पर एंजॉय कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Jan 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी लवर्स के लिए ये फ्राइडे को काफी धमाकेदार है. दरअसल शुक्रवार को ओटीटी पर लाइन से कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो गई हैं. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मैट डेमन स्टारर फिल्म 'द रिप' से लेकर एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती' फ्रैंचाइज़ी की 'मस्ती 4' तक, कई एक्साइटिंग फिल्में आ गई हैं जो आपके वीकेंड को मजेदार बना देगीं. तो घर पर आराम से बैठें और ओटीटी पर रिलीज हुई नई फिल्मों-सीरीज की लाइनअप में से अपनी पसंद की फिल्म को वॉच लिस्ट में शामिल कर लें.

द रिप
इस क्राइम थ्रिलर में मैट डेमन लेफ्टिनेंट डेन डुमर्स और बेन अफ्लेक डिटेक्टिव सार्जेंट जेडी बायरन के किरदार में हैं, एक छापेमारी के दौरान, उन्हें नकदी का एक बड़ा जखीरा मिलता है, जिससे उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मच जाती है क्योंकि कानून के अनुसार उन्हें जब्त की गई सारी रकम मौके पर ही गिननी होती है, और उन्हें रात भर वहीं रुकना पड़ता है, जिससे उनकी दोस्ती और भरोसे के बीच दरार आ जाती है. इस जरदस्त थ्रिलर को 16 जनवरी फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

मस्ती 4
मिलाप ज़वेरी की इस कॉमेडी फिल्म में विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, रितेश देशमुख और कई अन्य कलाकार हैं, कहानी तीन मैरिड दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ही तरह की मैरिड लाइफ से ऊबकर रोमांच और एंटरटेनमेंट की तलाश में हैं. इस एडल्ट कॉमेडी फिल्म को जी5 पर शुक्रवार, 16 जनवरी यानी आज से स्ट्रीम कर सकते हैं.

कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड?
एक नई रोमांटिक कॉमेडी कोरियन सीरीज़ दो किरदारों की प्रेम कहानी बयां करती है. जू हो-जिन (किम सेओन-हो), जो एक मल्टीलैंग्वल ट्रांसलेटर है, और चा मु-ही (गो यून-जंग),  एक ग्लोबल सुपरस्टार है. एक रियलिटी डेटिंग शो में काम करते हुए दोनों के बीच प्यार पनपता है. क्या उनका रिश्ता सफल होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए शो देखें. ये इस शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है.

भा भा बा
धनंजय शंकर द्वारा निर्देशित यह मलयालम भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें दिलीप राम दामोदर की भूमिका में मोहनलाल के साथ नजर आते हैं. कहानी राम के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुख्यमंत्री (बैजू संतोष) का अपहरण कर लेता है. इससे वह मुश्किल में फंस जाता है और मुख्यमंत्री का बेटा, एक एनआईए अधिकारी (विनीत श्रीनिवासन), उसका पीछा करता है. इस कहानी में घिल्ली बाला (मोहनलाल) नाम का एक गैंगस्टर भी शामिल है, इस मजेदरा फिल्म को शुक्रवार, 16 जनवरी से जी5 पर स्ट्रीम हो रही है.

कलमकावल
जितिन के जोस की भारतीय मलयालम भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म में ममूटी ने स्टेनली दास का किरदार निभाया है. कहानी सब-इंस्पेक्टर जयकृष्णन (विनयकान) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 2000 के दशक की शुरुआत में केरल में हुई सिलसिलेवार हत्याओं की जांच करने के मिशन पर है. जयकृष्णन हत्यारे का पता लगाने के लिए तमिलनाडु के पुलिस अधिकारी स्टेनली दास से मदद मांगता है, जो अपने पुलिस अनुभव का इस्तेमाल करके मामले को सुलझाता है. इस फिल्म को सोनी लिव पर शुक्रवार, 16 जनवरी यानी आज से देखा जा सकता है.

120 बहादुर
1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान हुए रेज़ांग ला के वीर युद्ध की कहानी पर बेस्ड है. फिल्म में दिखाया गया है कि मेजर शैतान सिंह (फरहान अख्तर) ने अपने 120 सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और लद्दाख क्षेत्र पर संभावित कब्जे को रोकने में अपनी बहादुरी और वीरता का परिचय दिया था. इस फिल्म को ओटीटी के प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर 16 जनवरी, शुक्रवार यानी आज ये देख सकते हैं.

 

 

Published at : 16 Jan 2026 11:12 AM (IST)
