गौतम गुलाटी की 'राइज एंड फॉल 2' में एंट्री, फिर दिखेगा उनका पुराना अंदाज!

‘राइज एंड फॉल 2’ को लेकर जैसे-जैसे नए नाम सामने आ रहे हैं, शो का पावर गेम भी दिलचस्प होता जा रहा है. पहले स्वरा भास्कर, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी और शहजाद पूनावाला जैसे नामों का ऐलान हुआ.

‘राइज एंड फॉल’ में पहुंचे गौतम गुलाटी

गौतम गुलाटी अब ‘राइज एंड फॉल’ के पावर गेम में नजर आएंगे. शो के मेकर्स ने उनके जुड़ने का खुलासा एक खास वीडियो के जरिए किया है. वीडियो में गौतम अपने पुराने अंदाज में काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं. वह अपने सफर और गिरने के बाद फिर उठने की बात करते दिखाई देते हैं.

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वीडियो में उनका रूलर वाला कॉन्फिडेंस सबका ध्यान खींच रहा है. वे वीडियों में कहते हैं, ‘जैसे शेर कभी शिकार करना नहीं भूलता, वैसे रूलर कभी रूल करना नहीं भूलता.’

वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है, जब गौतम शो के टावर को अपना गौतम सिटी बनाने की बात करते हैं. यानी इस बार उनका इरादा सिर्फ गेम का हिस्सा बनने का नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से पूरा खेल बदलने का नजर आ रहा है.

कौन हैं गौतम गुलाटी?

गौतम गुलाटी टीवी के जाने-पहचाने एक्टर हैं. हालांकि, ऑडियंस के बीच उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ‘बिग बॉस 8’ से मिली. और उस सीजन के विनर रहे थे. इसके बाद भी वह कई टीवी शोज और फिल्मों में नजर आए.

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गौतम ‘दीया और बाती हम’ जैसे टीवी शो का हिस्सा रह चुके हैं. उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है. इसके अलावा वह रियलिटी शो ‘रोडीज’ में गैंग लीडर की भूमिका में भी नजर आ चुके हैं. 2023 और 2025 दोनों सीजन में वह ‘रोडीज’ का हिस्सा रहे हैं.

11 साल बाद रियलिटी शो में लौटे गौतम

‘बिग बॉस 8’ जीतने के करीब 11 साल बाद अब वे ‘राइज एंड फॉल’ में बतौर कंटेस्टेंट दिखाई देंगे. इस गेम में कंटेस्टेंट्स को कभी रूलिंग पोजीशन मिलती है तो कभी वर्कर्स की जगह लेनी पड़ती है.

‘राइज एंड फॉल 2’ के इस फॉर्मेट में रूलर्स पेंटहाउस में रहते हैं, जबकि वर्कर्स को बेसमेंट में रहकर टास्क करने होते हैं. गेम के दौरान पावर बदलती रहती है, इसलिए जो आज ऊपर है, वह अगले ही मोड़ पर नीचे भी जा सकता है.

26 सितंबर से शुरू होगा शो

‘राइज एंड फॉल’ को इस बार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं. शो में कुल 15 कंटेस्टेंट्स होंगे. इस लिस्ट में स्प्लिट्सविला 16 में जीतने वाली कैरा अन्नु फाइनलिस्ट रहीं निहारिका तिवारी का नाम भी कंफर्म हो गया है. धीरे-धीरे शो के सभी नाम सामने आ रहे हैं. सीजन 2 की शुरुआत 26 सितंबर से होगी. शो को एम एक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा. अब गौतम गुलाटी इस पावर गेम में अपनी पुरानी रियलिटी शो वाली पहचान और नए अंदाज के साथ क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी.