OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर आ रहीं धांसू फिल्में-सीरीज! लिस्ट में 'तेरे इश्क में' से 'मस्ती 4' तक शामिल
OTT Releases This Week: ओटीटी सब्सकॅाइबर्स अपकमिंग वीक में फुल पैसा वसूल कर पाएंगे. 19 जनवरी से 25 जनवरी तक ओटीटी पर कई मोस्ट अवेटेड फिल्में और वेब सीरीज होने जा रही हैं.
ओटीटी पर इस हफ्ते सिनमा लवर्स खूब एंजॉय करने वाले हैं. ओटीटी पर अपकमिंग वीक में कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. ऐसे में ओटीटी सब्सकॅाइबर्स जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ फुल पैसा वसूल कर पाएंगे. ओटीटी प्ले ने 19 जनवरी से 25 जनवरी तक ओटीटी पर रिलीज होने जा रहीं फिल्मों और शोज की लिस्ट जारी कर दी है. यहां आप उनकी रिलीज डेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं.
अ नाइट ऑफ सेवेन किंगडम्स
- 'अ नाइट ऑफ सेवेन किंगडम्स' एक फैंटेसी सीरीज है जिसमें पीटर क्लैफी लीड रोल में होंगे.
- ये सीरीज 19 जनवरी 2026 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.
अ बिग बोल्ड ब्यूटिफुल जर्नी
- 'अ बिग बोल्ड ब्यूटिफुल जर्नी' एक रोमांटिक फिल्म है जिसे कोगोनाडा ने डायरेक्ट किया है.
- इस फिल्म में मार्गोट रॉबी और कॉलिन फैरेल लीड रोल में नजर आएंगे.
- 'अ बिग बोल्ड ब्यूटिफुल जर्नी' 20 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी.
चीकातिलो
- मिस्ट्री-थिलर फिल्म 'चीकातिलो' में शोभिता धुलिपाला एक पॉडकास्टर बनने वाली हैं.
- शरण कोपिशेट्टी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी.
- 'चीकातिलो' को दर्शक प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर पाएंगे.
तेरे इश्क में
- आनंद एल राय की रोमांटिक फिल्म 'तेरे इश्क में' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है.
- धनुष और कृति सेनन स्टारर ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को ही ओटीटी पर आएगी.
मस्ती 4
- एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' भी 23 जनवरी से जी5 पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
- फिल्म में रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय लीड रोल में दिखाई देंगे.
गुस्ताख इश्क
- मनीष मल्होत्रा की डेब्यू फिल्म 'गुस्ताख इश्क' थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर आ रही है.
- फिल्म में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं.
- 'गुस्ताख इश्क' को आप 23 जनवरी 2026 से जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे.
मार्क
- किच्चा सुदीप की फिल्म 'मार्क' बड़े पर्दे के बाद अब ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है.
- फिल्म 23 जनवरी 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रही है.
सिराई
- 'सिराई' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट कमाए और अब ओटीटी पर राज करने आ रही है.
- विक्रम प्रभु स्टारर ये फिल्म 23 जनलरी 2026 को जी5 पर रिलीज की जाएगी.
