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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDupahiya Season 2 Trailer: 'दुपहिया 2' का ट्रेलर रिलीज, धड़कपुर में मोबाइल टावर से मचा हड़कंप, निरहुआ की हुई नई एंट्री

Dupahiya Season 2 Trailer: 'दुपहिया 2' का ट्रेलर रिलीज, धड़कपुर में मोबाइल टावर से मचा हड़कंप, निरहुआ की हुई नई एंट्री

Dupahiya Season 2 Trailer: प्राइम वीडियो की पॉपुलर सीरीज 'दुपहिया 2' का ट्रेलर आ गया है. ये कहानी आपको फिर धड़कपुर ले जाएगी जहां मोबाइल टावर लगने से हड़कंप मचा हुआ है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 21 Sep 2026 12:36 PM (IST)
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Dupahiya Season 2 Trailer: प्राइम वीडियो ने अपनी पॉपुलर कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ ‘दुपहिया’ सीज़न 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. पिछले सीज़न की जबरदस्त सक्सेज के बाद इस बार भी कहानी बहुत ही मजेदार है. इस बार कहानी में अपराध, अफवाहों और कॉमेडी का तड़का दोगुना हो चुका है. इस सीरीज में भोजपुरी स्टार निरहुआ ने भी एंट्री ले ली है. 

‘दुपहिया’ सीजन 2 की कहानी

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सीजन 1 की कहानी जहां खत्म हुई थी, सीज़न 2 वहीं से आगे बढ़ती है और एक बार फिर अपनी शानदार कलाकारों की टोली के साथ लौट रही है. ‘दुपहिया’ सीज़न 2 का ट्रेलर दर्शकों को एक बार फिर धड़कपुर ले जाता है, जिसे कभी भारत का इकलौता अपराध-मुक्त गांव माना जाता था. यहां भूगोल को भले ही खूब शोहरत मिल गई हो, लेकिन इस शोहरत की अपनी एक कीमत है. 

वहीं, बनवारी की बंजर जमीन पर एक नया मोबाइल टावर लगने से गांव में अफवाहों, अंधविश्वास और हंगामे का दौर शुरू हो जाता है. रोशिनी अमावस के साथ मिलकर अपनी एसएससी परीक्षा की तैयारी पूरी करने के लिए वक्त से दौड़ लगा रही है. हर कदम पर नई मुश्किलें और उलझनें इन किरदारों का इंतजार कर रही हैं. ऐसे में क्या धड़कपुर इस बार भी इन सब परेशानियों के बीच खुद को संभाल पाएगा? यह जानने के लिए देखिए ‘दुपहिया’ सीज़न 2, जो 1 अक्टूबर, 2026 से प्राइम वीडियो पर दस्तक देने जा रहा है.

‘दुपहिया’ सीजन 2 कास्ट

इस सीरीज में गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी और यशपाल शर्मा प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे.

‘दुपहिया’ सीजन 2 रिलीज डेट

सोनम नायर के निर्देशन में बनी यह सीरीज़ 1 अक्टूबर 2026 से प्राइम वीडियो स्ट्रीम होगी.

ट्रेलर देखें

 
 
 
 
 
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सीरीज को लेकर डायरेक्टर सहित पूरी स्टारकास्ट बेहद उत्साहित है. ट्रेलर लॉन्च पर डायरेक्टर सोनम नायर ने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि सीज़न 2 को भी दर्शकों का उतना ही प्यार और उत्साह मिलेगा.'

वहीं, गजराज राव ने कहा, 'इस सीरीज़ को खास बनाती है इसकी कहानी. ये कहानी भले ही एक छोटे और अपनी मिट्टी से जुड़े गांव में सेट है, लेकिन इसके किरदार, और रोजमर्रा की परेशानियां हर किसी को अपनी-सी लगती हैं. चाहे आप किसी छोटे शहर में रहते हों, किसी बड़े महानगर में या फिर भारत से बाहर. सीज़न 2 में पहले से ज्यादा हंगामा देखने को मिलेगा. कई नए ट्विस्ट होंगे.'

इसमें पुष्पलता का किरदार निभा रहीं रेणुका शहाणे ने कहा, 'पहले सीज़न के साथ मेरा अनुभव बेहद खूबसूरत रहा था, इसलिए ‘दुपहिया’ में पुष्पलता के रूप में दोबारा लौटना मेरे लिए काफी उत्साह भरा रहा.धड़कपुर की असली जान यहां के लोग और उनका अपना अनोखा पागलपन आज भी पूरी तरह बरकरार है.'

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 21 Sep 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
Prime Video Dupahiya Season 2 Trailer
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