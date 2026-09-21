Dupahiya Season 2 Trailer: प्राइम वीडियो ने अपनी पॉपुलर कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ ‘दुपहिया’ सीज़न 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. पिछले सीज़न की जबरदस्त सक्सेज के बाद इस बार भी कहानी बहुत ही मजेदार है. इस बार कहानी में अपराध, अफवाहों और कॉमेडी का तड़का दोगुना हो चुका है. इस सीरीज में भोजपुरी स्टार निरहुआ ने भी एंट्री ले ली है.

‘दुपहिया’ सीजन 2 की कहानी

सीजन 1 की कहानी जहां खत्म हुई थी, सीज़न 2 वहीं से आगे बढ़ती है और एक बार फिर अपनी शानदार कलाकारों की टोली के साथ लौट रही है. ‘दुपहिया’ सीज़न 2 का ट्रेलर दर्शकों को एक बार फिर धड़कपुर ले जाता है, जिसे कभी भारत का इकलौता अपराध-मुक्त गांव माना जाता था. यहां भूगोल को भले ही खूब शोहरत मिल गई हो, लेकिन इस शोहरत की अपनी एक कीमत है.

वहीं, बनवारी की बंजर जमीन पर एक नया मोबाइल टावर लगने से गांव में अफवाहों, अंधविश्वास और हंगामे का दौर शुरू हो जाता है. रोशिनी अमावस के साथ मिलकर अपनी एसएससी परीक्षा की तैयारी पूरी करने के लिए वक्त से दौड़ लगा रही है. हर कदम पर नई मुश्किलें और उलझनें इन किरदारों का इंतजार कर रही हैं. ऐसे में क्या धड़कपुर इस बार भी इन सब परेशानियों के बीच खुद को संभाल पाएगा? यह जानने के लिए देखिए ‘दुपहिया’ सीज़न 2, जो 1 अक्टूबर, 2026 से प्राइम वीडियो पर दस्तक देने जा रहा है.

‘दुपहिया’ सीजन 2 कास्ट

इस सीरीज में गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी और यशपाल शर्मा प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे.

‘दुपहिया’ सीजन 2 रिलीज डेट

सोनम नायर के निर्देशन में बनी यह सीरीज़ 1 अक्टूबर 2026 से प्राइम वीडियो स्ट्रीम होगी.

ट्रेलर देखें

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सीरीज को लेकर डायरेक्टर सहित पूरी स्टारकास्ट बेहद उत्साहित है. ट्रेलर लॉन्च पर डायरेक्टर सोनम नायर ने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि सीज़न 2 को भी दर्शकों का उतना ही प्यार और उत्साह मिलेगा.'

वहीं, गजराज राव ने कहा, 'इस सीरीज़ को खास बनाती है इसकी कहानी. ये कहानी भले ही एक छोटे और अपनी मिट्टी से जुड़े गांव में सेट है, लेकिन इसके किरदार, और रोजमर्रा की परेशानियां हर किसी को अपनी-सी लगती हैं. चाहे आप किसी छोटे शहर में रहते हों, किसी बड़े महानगर में या फिर भारत से बाहर. सीज़न 2 में पहले से ज्यादा हंगामा देखने को मिलेगा. कई नए ट्विस्ट होंगे.'

इसमें पुष्पलता का किरदार निभा रहीं रेणुका शहाणे ने कहा, 'पहले सीज़न के साथ मेरा अनुभव बेहद खूबसूरत रहा था, इसलिए ‘दुपहिया’ में पुष्पलता के रूप में दोबारा लौटना मेरे लिए काफी उत्साह भरा रहा.धड़कपुर की असली जान यहां के लोग और उनका अपना अनोखा पागलपन आज भी पूरी तरह बरकरार है.'