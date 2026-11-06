दिवाली के खास मौके पर आपको एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज मिलेगा. दिवाली पर कई नई फिल्में और सीरीज ओटीटी पर दस्तक दे रही हैं. वहीं नेटफ्लिक्स पर पहले से ही कई शानदार फिल्में और सीरीज मौजूद हैं जो आपकी दिवाली को और खास बना सकती हैं. तो चलिए नेटफ्लिक्स की कुछ ऐसी ही दमदार सीरीज और फिल्मों पर एक नजर डाल लेते हैं.

'ढिंढोरा'

ढिंढोरा में मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम ने लीड रोल निभाया है. उनकी इस सीरीज को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. ये एक जबरदस्त कॉमेडी वेब सीरीज है. इसमें भुवन ने टीटू मामा, बबलू जी, जानकी आदि किरदारों से दर्शकों का दिल जीता है.

'चुंबक'

वेब सीरीज 'चुंबक' को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है. इस दिवाली आप इस सीरीज को भी अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इसमें सुमित राघवन, अर्जुन बिजलानी और नीना गुप्ता जैसे सेलेब्स ने काम किया है.

'मीठे में क्या है'

'मीठे में क्या है' फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और ये आते ही दर्शकों पर अपना जादू चलाने में कामयाब हो गई. ये एक फैमिली-ड्रामा फिल्म है जिसमें ऋत्विक भौमिक, रोहिणी हट्टंगड़ी, आयशा रज़ा, विक्रम बख्शी, गौरव शर्मा, तरना राजा, अभय कौल अहम रोल में हैं.

'दिलवाली दिवाली'

'दिलवाली दिवाली' एक फैमिली ड्रामा मूवी है जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई है. इस फिल्म में मनोज पाहवा, नीलू कोहली, मिहिर आहूजा और औरा भटनागर बडोनी जैसे कलाकर नजर आ रहे हैं.

'विश्वनाथ एंड सन्स'

'विश्वनाथ एंड सन्स' तमिल सुपरस्टार सूर्या की फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर दर्शकों ने काफी पसंद किया और ओटीटी पर भी इसे दर्शकों का काफी प्यार मिला है. इसमें ममिथा बैजू, राधिका सरथकुमार और रवीना टंडन ने भी कमा किया है.

'कुरुक्षेत्र' और 'बत्था'

'कुरुक्षेत्र: द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत' एनिमेटेड वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर साल 2025 में रिलीज हुई थी. दिवाली पर आपके लिए ये भी एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. वहीं तमिल स्टार विजय सेतुपति की फिल्म 'बत्था' का लुत्फ भी आप इस मौके पर लें सकते हैं. बालाजी थारनीथारं के डायरेक्शन में बनी ये मूवी लोगों को काफी पसंद आ रही है.