Dining With Kapoors Trailer Out: मजेदार है 'डाइनिंग विद कपूर्स' का ट्रेलर, नीतू कपूर ने करीना को बताया ड्रामेटिक, फैंस बोले- 'आलिया कहां हैं?'

Dining With Kapoors Trailer Out: 'डाइनिंग विद कपूर्स' का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है जो काफी मजेदार है. इसे देखने के बाद फैमस इस डॉक्यू सीरीज की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 15 Nov 2025 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

कपूर फैमिली बॉलीवुड की आइकॉनिक फैमिली है. इसी के साथ बी टीउंन के इस परिवार की पार्टियां भी काफी फेमस हैं. सोचिए अगर आपको बॉलीवुड की इस फैमिली के डाइनिंग टेबल पर होने वाले सारे ड्रामे देखने के लिए फ्रंट सीट मिल जाए, तो कैसा रहेगा? सुनकर आपको ये अजीब लग रहा होगा लेकिन  नेटफ्लिक्स ने इसे सच कर दिखाया है.

दरअसल ओटीटी के इस दिग्गज प्लेटफॉर्म पर कपूर फैमिली का शो "डाइनिंग विद द कपूर्स" जल्द ही आने वाला है. मेकर्स ने इस शो का ट्रेलर भी आज रिलीज़ कर दिया है. जिसे देखने के बाद फैंस कपूर फैमिली के डाइनिंग टेबल पर होने वाली गॉसिप देखने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं.

कैसा है डाइनिंग विद द कपूर्स का ट्रेलर
‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ के ट्रेलर की शुरुआत रणबीर कपूर, सैफ अली खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और बाकी लोगों से होती है. इस दौरान नीतू, करीना को "ड्रामेटिक" कहती हैं, जिसे सुनकर सैफ अली खानहैरान हो जाते हैं और वे हंस पड़ते हैं. इस बीच, रणबीर, अन्य शेफ के साथ मिलकर अरमान की लंच तैयार करने में मदद करते हैं.नीतू आगे कहती हैं जॉइंट फैमिली सच में बहुत बड़ा फन है. इस दौरान अरमान ये भी खुलासा करते हैं कि किसी भी डाइनिंग पार्टी में एंट्री करते ही बेबो का फेवरेट सवाल क्या होता है? वे कहते हैं कि बेबो यही पूछती हैं क्या हो रहा है? ये सुनकर डाइनिंग टेबल पर मौजूद सैफ, रिद्धिमा कपूर, नीतू कपूर, रणधीर कपूर सहित परिवार के सभी लोग हंस पड़ते हैं.

ट्रेलर काफी मजेदार है जिससे से पता चल जाता है कि आपको घर के अंदर की ढेर सारी बातें सुनने को मिलेंगी. ट्रेलर के साथ ही फैंस की इसे देखने के लिए एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच गई है. ट्रेलर को इंस्टा पर रिलीज करते हुए नेटफ्लिक्स ने कैप्शन में लिखा है, " खाना तैयार है, सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स हैं प्यार, हंसी, और ढेर सारा घी, डाइनिंग विद द कपूर्स देखें, 21 नवंबर से, केवल नेटफ्लिक्स पर.

 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

 

डाइनिंग विद द कपूर्स के बारे में
‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ अरमान जैन ने क्रिएट किया है. इसे स्मृति मुंद्रा (इंडियन मैचमेकिंग, द रोमांटिक्स, नेवर हैव आई एवर) द्वारा निर्देशित और आवश्यक मीडिया द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. ये शो भारत के सबसे पॉपुलर फ़िल्मी परिवारों में से एक की एक इंटीमेट झलक पेश करता है. इसमें रणधीर कपूर, रीमा जैन, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, रिद्धिमा कपूर साहनी, आदर जैन सहित कई लोग देखने को मिलेंगे.

फैंस ने पूछा आलिया कहां है?
ट्रेलर पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने कमेंट किया, "प्लीज हमारी सबसे प्यारी राहा कपूर को भी इनवाइट करें!" एक अन्य ने कहा, "करीना को देखने जा रहा हूँ! वह अपने परिवार के लिए बहुत अमेजिंग और प्यारी हैं, ये क्लियर है." कई ने नोटिस किया कि रणबीर कपूर की पत्नी आलिया भट्ट ट्रेलर से गायब हैं. एक ने पूछा, "आलिया कहां हैं? राहा कहां हैं?" एक अन्य ने कहा, "आलिया गायब हैं. वह भी एक कपूर हैं."


डाइनिंग विद द कपूर्सशो कब रिलीज होगा?
‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ 21 नवंबर को रिलीज़ होगा. अरमान जैन द्वारा क्रिएट ये शो उनकी लाइफ के सबसे शानदार और इमोशनल एक्सपीरियंस में से एक रहा है. मनी कंट्रोल के हवाले से एक इंटरव्यू में, अरमान ने खुलासा किया था, "यह एक ऐसा सपना है जो मैं बचपन से देखता आया हूं, कहानी कहने, खाने और परिवार के प्रति अपने प्यार को दुनिया के साथ शेयर करने का एक चांस है. मैं इसे साकार करने के मौके के लिए बहुत ग्रेटफुल हूं." उन्होंने आगे कहा था, "कपूर परिवार में पले बढ़े होने पर, खाना और सिनेमा सिर्फ़ पैशन नहीं था - यही हमें एक-दूसरे से जोड़ते थे, असली मैजिक डाइनिंग टेबल पर होता था, जहां कहानियां, हंसी और यादें हमें डिफाइन करती थीं."

 

 

Published at : 15 Nov 2025 02:46 PM (IST)
