हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी‘धुरंधर’ की OTT डील कितने करोड़ में हुई? रिलीज से पहले स्ट्रीमिंग राइट्स बेचकर मेकर्स को फायदा हुआ या नुकसान, समझें

‘धुरंधर’ की OTT डील कितने करोड़ में हुई? रिलीज से पहले स्ट्रीमिंग राइट्स बेचकर मेकर्स को फायदा हुआ या नुकसान, समझें

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. रिलीज से पहले ही इस फिल्म के ओटीटी राइट्स बिक चुके थे. अब जानकारी सामने आ गई है कि ओटीटी डील कितने करोड़ में हुई. जानें यहां

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 09 Dec 2025 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर'  इन दिनों थियेटर में धुआधार कमाई कर रही है. थियेटर रिलीज से पहले ही इस फिल्म की ओटीटी डील हो चुकी थी. अब डिटेल्स सामने आ गई हैं कि आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म ओटीटी पर कितने में बिकी है. आपको बताते हैं कि कितने करोड़ में डील हुई और पिछली कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों के मुकाबले ये डील कहां टिकती है.

पहले जानते हैं 'धुरंधर' किस ओटीटी पर रिलीज होगी

'धुरंधर' के स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के पास हैं. फिल्म की रिलीज से पहले ही नेटफ्लिक्स ने ये डीलल कर ली थी. 

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने धुरंधर के लिए मेकर्स के साथ 130 करोड़ की डील की है. 

बॉलीवुड हंगामा के सोर्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने धुरंधर के दोनों पार्ट के लिए ये डील साइन की है. रिपोर्ट के मुताबिक, 'नेटफ्लिक्स ने ‘धुरंधर’ के स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए 130 करोड़ रुपये चुकाए हैं. इसमें फिल्म के दोनों पार्ट शामिल हैं. यानी कहा जा सकता है कि ‘धुरंधर पार्ट 1’ और ‘धुरंधर पार्ट 2’ दोनों के राइट्स लगभग 65 करोड़ रुपये प्रति पार्ट के हिसाब से बेचे गए हैं.'


‘धुरंधर’ की OTT डील कितने करोड़ में हुई? रिलीज से पहले स्ट्रीमिंग राइट्स बेचकर मेकर्स को फायदा हुआ या नुकसान, समझें

ये रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओटीटी डील है. इससे पहले रणवीर सिंह की फिल्म '83' को नेटफ्लिक्स ने 30 करोड़ में खरीदा था. वहीं, 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को प्राइम वीडियो ने 80 करोड़ में खरीदा था.

फिल्म रिलीज से पहले डील फायदेमंद या मेकर्स पछता रहे होंगे

रिलीज से पहले अगर ओटीटी डील होती है तो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए या सिर्फ हिट रहे, मेकर्स के पास दूसरी चाइस नहीं होती.  लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉस का इंतजार कर लेते तो शायद आंकड़े इससे बेहतर होते. एक तरह से देखें तो धुरंधर को इस डील में करीब 65 करोड़ ही मिले हैं. जबकि 'सिकंदर' जैसी फ्लॉप फिल्म को भी नेटफ्लिक्स ने 100 करोड़ में खरीदा था.

थियेटर में रिलीज से पहले ये डील करने के पीछे दो बातें हो सकती हैं.

पहली बात- मेकर्स को रिस्क नहीं लेना था, बजट वसूलने के लिए राइट्स पहले बेच दिए.

दूसरी बात- बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉंस ऑडियंस से मिलेगा, इसे लेकर भी मेकर्स कॉन्फिडेंट नहीं होंगे.   

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर' ने तीन दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. बॉलीवुड क्रिटिक तरन आदर्श का कहना है कि ये फिल्म थियेटर में बहुत दिनों तक चलेगी. तरन आदर्श ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ''धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है. फिल्म ने मंडे टेस्ट शानदार तरीके से पास कर लिया. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हर जगह फिल्म का क्रेज है. नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन में फिल्म का कमाल कर रही है.'

चौथे दिन की कमाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'कई सेंटर्स पर तो सोमवार (Day 4) की कमाई, शुक्रवार (Day 1) से ज्यादा रही. ऐसा तभी होता है जब वर्ड ऑफ माउथ धमाकेदार हो. अब साफ है कि 'धुरंधर' अभी रुकने वालों में नहीं है, ये फिल्म लंबी चलेगी.'

 

ऐसे में साफ है कि अगर मेकर्स फिल्म के बाद ओटीटी डील करते तो ज्यादा फायदा होता. 

ओटीटी पर सबसे महंगे डील वाली फिल्में

ओटीटी पर सबसे महंगी डील करने का रिकॉर्ड साउथ सुपरस्टार प्रभास के पास है. उनकी फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के राइट्स 375 करोड़ में बिके थे. वहीं, शाहरुख खान के 'जवान' के डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स ने 250 करोड़ में खरीदा था. फिल्म 'सालार' के ओटीटी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने ही 162 करोड़ में खरीद लिया था. 

‘धुरंधर’ की OTT डील कितने करोड़ में हुई? रिलीज से पहले स्ट्रीमिंग राइट्स बेचकर मेकर्स को फायदा हुआ या नुकसान, समझें

'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर. माधवन, राकेश बेदी, अर्जन रामपाल और अक्षय खन्ना लीड रोल में हैं. इस फिल्म में अक्षय खन्ना की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है. 

और पढ़ें

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Read
Published at : 09 Dec 2025 01:45 PM (IST)
Tags :
Dhurandhar Dhurandhar Ott Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
बिहार
'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'
'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'
इंडिया
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

India- America ट्रेड डील को लेकर कल Delhi में बातचीत संभव- सूत्र | Breaking | Donald Trump
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IndiGo का नया संकट, क्या Kingfisher और Jet Airways जैसा होगा हाल ?| Paisa Live
Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर DGCA का बड़ा एक्शन, '5% उड़ानें कम करने का आदेश' | Breaking
NFO Launch: Tata का Multi-Cap Consumption Fund, Open-Ended और Long-Term Growth के लिए Best
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
बिहार
'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'
'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'
इंडिया
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज रणवीर सिंह की धुरंधर? जान लीजिए अपडेट
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज रणवीर सिंह की धुरंधर? जान लीजिए अपडेट
हेल्थ
Bra Cancer Risk: क्या ब्रा की टाइटनेस और कलर से भी होता है कैंसर का खतरा, इस बात में कितनी हकीकत?
क्या ब्रा की टाइटनेस और कलर से भी होता है कैंसर का खतरा, इस बात में कितनी हकीकत?
जनरल नॉलेज
Saudi Arabia alcohol Rules: सऊदी अरब में मुस्लिम शराब पी लें तो कितनी मिलती है सजा? जान लें नियम
सऊदी अरब में मुस्लिम शराब पी लें तो कितनी मिलती है सजा? जान लें नियम
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget