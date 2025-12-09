बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों थियेटर में धुआधार कमाई कर रही है. थियेटर रिलीज से पहले ही इस फिल्म की ओटीटी डील हो चुकी थी. अब डिटेल्स सामने आ गई हैं कि आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म ओटीटी पर कितने में बिकी है. आपको बताते हैं कि कितने करोड़ में डील हुई और पिछली कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों के मुकाबले ये डील कहां टिकती है.

पहले जानते हैं 'धुरंधर' किस ओटीटी पर रिलीज होगी

'धुरंधर' के स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के पास हैं. फिल्म की रिलीज से पहले ही नेटफ्लिक्स ने ये डीलल कर ली थी.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने धुरंधर के लिए मेकर्स के साथ 130 करोड़ की डील की है.

बॉलीवुड हंगामा के सोर्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने धुरंधर के दोनों पार्ट के लिए ये डील साइन की है. रिपोर्ट के मुताबिक, 'नेटफ्लिक्स ने ‘धुरंधर’ के स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए 130 करोड़ रुपये चुकाए हैं. इसमें फिल्म के दोनों पार्ट शामिल हैं. यानी कहा जा सकता है कि ‘धुरंधर पार्ट 1’ और ‘धुरंधर पार्ट 2’ दोनों के राइट्स लगभग 65 करोड़ रुपये प्रति पार्ट के हिसाब से बेचे गए हैं.'





ये रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओटीटी डील है. इससे पहले रणवीर सिंह की फिल्म '83' को नेटफ्लिक्स ने 30 करोड़ में खरीदा था. वहीं, 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को प्राइम वीडियो ने 80 करोड़ में खरीदा था.

फिल्म रिलीज से पहले डील फायदेमंद या मेकर्स पछता रहे होंगे

रिलीज से पहले अगर ओटीटी डील होती है तो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए या सिर्फ हिट रहे, मेकर्स के पास दूसरी चाइस नहीं होती. लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉस का इंतजार कर लेते तो शायद आंकड़े इससे बेहतर होते. एक तरह से देखें तो धुरंधर को इस डील में करीब 65 करोड़ ही मिले हैं. जबकि 'सिकंदर' जैसी फ्लॉप फिल्म को भी नेटफ्लिक्स ने 100 करोड़ में खरीदा था.

थियेटर में रिलीज से पहले ये डील करने के पीछे दो बातें हो सकती हैं.

पहली बात- मेकर्स को रिस्क नहीं लेना था, बजट वसूलने के लिए राइट्स पहले बेच दिए.

दूसरी बात- बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉंस ऑडियंस से मिलेगा, इसे लेकर भी मेकर्स कॉन्फिडेंट नहीं होंगे.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर' ने तीन दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. बॉलीवुड क्रिटिक तरन आदर्श का कहना है कि ये फिल्म थियेटर में बहुत दिनों तक चलेगी. तरन आदर्श ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ''धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है. फिल्म ने मंडे टेस्ट शानदार तरीके से पास कर लिया. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हर जगह फिल्म का क्रेज है. नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन में फिल्म का कमाल कर रही है.'

चौथे दिन की कमाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'कई सेंटर्स पर तो सोमवार (Day 4) की कमाई, शुक्रवार (Day 1) से ज्यादा रही. ऐसा तभी होता है जब वर्ड ऑफ माउथ धमाकेदार हो. अब साफ है कि 'धुरंधर' अभी रुकने वालों में नहीं है, ये फिल्म लंबी चलेगी.'

UNSTOPPABLE – UNSHAKABLE...#Dhurandhar has set the boxoffice on 🔥🔥🔥, passes the make-or-break Monday test with distinction marks... East, West, North, South – it's #Dhurandhar mania across the board.



The film is outstanding at national multiplex chains, while the heartland… pic.twitter.com/sQCr3B3f6h — taran adarsh (@taran_adarsh) December 9, 2025

ऐसे में साफ है कि अगर मेकर्स फिल्म के बाद ओटीटी डील करते तो ज्यादा फायदा होता.

ओटीटी पर सबसे महंगे डील वाली फिल्में

ओटीटी पर सबसे महंगी डील करने का रिकॉर्ड साउथ सुपरस्टार प्रभास के पास है. उनकी फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के राइट्स 375 करोड़ में बिके थे. वहीं, शाहरुख खान के 'जवान' के डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स ने 250 करोड़ में खरीदा था. फिल्म 'सालार' के ओटीटी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने ही 162 करोड़ में खरीद लिया था.

'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर. माधवन, राकेश बेदी, अर्जन रामपाल और अक्षय खन्ना लीड रोल में हैं. इस फिल्म में अक्षय खन्ना की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है.