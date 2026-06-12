हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!

Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!

Dhurandhar 2 On OTT: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस के बाद ओटीटी पर भी बवाल काट रही है. ऐसे में अब इसने राम चरण और जूनियर एनटीआर की RRR को भी पछाड़ दिया है.

By : राहुल यादव | Updated at : 12 Jun 2026 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

Dhurandhar 2 On OTT Jio Hotstar: आदित्य धर की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया. एक के बाद एक रिकॉर्ड्स को भी तोड़े, जिसके बाद इसे 7 जून से ओटीटी पर इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई तो फिल्म ने यहां पर भी रिकॉर्ड बना दिया. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. लोग धड़ल्ले से इसे देख रहे हैं.

दरअसल, ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ओटीटी पर इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी है. इसने राम चरण की फिल्म RRR पर पछाड़ दिया है. 

'धुरंधर 2' को ओटीटी पर मिले रिकॉर्ड तोड़ व्यूज!

कोईमोई में छपी रिपोर्ट के अनुसार, ऑफिशियल डेटा में बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2  द रिवेंज' को डेब्यू वीक में कमाल की व्यूअरशिप मिली है. इसे 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज जियो हॉटस्टार पर मिल चुके हैं. ये किसी भी फिल्म के लिए बड़ा ओटीटी डेब्यू है. संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, और आर माधवन जैसे स्टार्स से सजी 'धुरंधर 2' के लिए डेब्यू वीक बेहतरीन साबित हुआ.

यह भी पढ़ें: 'जितना छूना था छू लिया...', जब रीना रॉय ने शत्रुघन सिन्हा संग काम करने से किया था इनकार, भड़क गए थे एक्टर

'धुरंधर 2' ने RRR को छोड़ा पीछे!

इतना ही नहीं, ताजा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर' का रॉ और अनदेखा वर्जन नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है. ऐसे में बताया जा रहा है कि टोटल डिजिटल व्यूज में इसने सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. फिल्म के व्यूज 70 मिलियन पहुंच गए हैं.

वहीं, पिछली ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म राम चरण और जूनियर एनटीआर की RRR थी, जिसे 50 मिलियन व्यूज मिले थे. ऐसे में अब रणवीर सिंह की फिल्म ने इसे पीछे छोड़ दिया है. 

यह भी पढ़ें: ओटीटी से थिएटर तक, आईं 11 फिल्में और सीरीज, जानें क्या देखें और क्या छोड़ें

'धुरंधर 2' ने की 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई

बहरहाल, अगर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो बड़े-बड़ों के छक्के ही छुड़ा दिए थे. सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा, दानिश पोद्दार, रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स को तोड़े और ये इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी बन गई. इसने 3000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया.

कोईमोई के अनुसार, 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर 2' ने  दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर 1850.85 करोड़ का बिजनेस किया. इसके साथ ही फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 1186.32 करोड़ रहा. इसे हिंदी समेत तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाओं में रिलीज किया गया.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
OTT Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
ओटीटी
Gram Chikitsalay 2 Trailer: 'ग्राम चिकित्सालय 2' में भोजपुरी स्टार निरहुआ की एंट्री, ट्रेलर रिलीज, जानें कब-कहां देख सकेंगे सीरीज
'ग्राम चिकित्सालय 2' का ट्रेलर आउट, जानें- कब और कहां देख सकेंगे सीरीज
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महा ब्लास्ट, रिलीज हुई 'राख 'से 'भूत बंगला' तक इतनी दमदार फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महा ब्लास्ट, रिलीज हुई 'राख 'से 'भूत बंगला' तक इतनी दमदार फिल्में-सीरीज
ओटीटी
'करुप्पु' से 'राख' तक, प्राइम वीडियो और जी 5 पर रिलीज हुई ये फिल्में और सीरीज
'करुप्पु' से 'राख' तक, प्राइम वीडियो और जी 5 पर रिलीज हुई ये फिल्में और सीरीज
Advertisement

वीडियोज

Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
नए अवतार में दिखी Tata Sierra EV, जल्द होगी Launch #autolive
Mannat:😱Vikrant की जिंदगी में हुई Manyata की एंट्री, Mannat के सिंदूर पर मंडराया सौतन का साया #sbs
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
राबड़ी देवी ने दिया हीरे जड़ा कंगन तो JDU की चेतावनी, 'ईडी को चिट्ठी लिखेंगे, छोटू छलिया से...'
राबड़ी देवी ने दिया हीरे जड़ा कंगन तो JDU की चेतावनी, 'ईडी को चिट्ठी लिखेंगे, छोटू छलिया से...'
विश्व
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
बॉलीवुड
'कॉमेडी के नाम पर कलंक...', प्रणीत मोरे विवाद पर सुनील पाल का फूटा गुस्सा, की सख्त कानून की मांग
'कॉमेडी के नाम पर कलंक...', प्रणीत मोरे विवाद पर सुनील पाल का फूटा गुस्सा, की सख्त कानून की मांग
क्रिकेट
धर्मशाला में काले बादल, डराने वाली आई तस्वीर सामने; बारिश से रद्द होगा IND vs AFG पहला वनडे?
धर्मशाला में काले बादल, डराने वाली आई तस्वीर सामने; बारिश से रद्द होगा IND vs AFG पहला वनडे?
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
इंडिया
Explained: 'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल ने सब कुछ मिटा दिया', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल...', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
विश्व
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
इंडिया
राज्यसभा नामांकन रद्द मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget