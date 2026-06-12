'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!

Dhurandhar 2 On OTT Jio Hotstar: आदित्य धर की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया. एक के बाद एक रिकॉर्ड्स को भी तोड़े, जिसके बाद इसे 7 जून से ओटीटी पर इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई तो फिल्म ने यहां पर भी रिकॉर्ड बना दिया. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. लोग धड़ल्ले से इसे देख रहे हैं.

दरअसल, ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ओटीटी पर इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी है. इसने राम चरण की फिल्म RRR पर पछाड़ दिया है.

'धुरंधर 2' को ओटीटी पर मिले रिकॉर्ड तोड़ व्यूज!

कोईमोई में छपी रिपोर्ट के अनुसार, ऑफिशियल डेटा में बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' को डेब्यू वीक में कमाल की व्यूअरशिप मिली है. इसे 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज जियो हॉटस्टार पर मिल चुके हैं. ये किसी भी फिल्म के लिए बड़ा ओटीटी डेब्यू है. संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, और आर माधवन जैसे स्टार्स से सजी 'धुरंधर 2' के लिए डेब्यू वीक बेहतरीन साबित हुआ.

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'धुरंधर 2' ने RRR को छोड़ा पीछे!

इतना ही नहीं, ताजा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर' का रॉ और अनदेखा वर्जन नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है. ऐसे में बताया जा रहा है कि टोटल डिजिटल व्यूज में इसने सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. फिल्म के व्यूज 70 मिलियन पहुंच गए हैं.

वहीं, पिछली ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म राम चरण और जूनियर एनटीआर की RRR थी, जिसे 50 मिलियन व्यूज मिले थे. ऐसे में अब रणवीर सिंह की फिल्म ने इसे पीछे छोड़ दिया है.

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'धुरंधर 2' ने की 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई

बहरहाल, अगर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो बड़े-बड़ों के छक्के ही छुड़ा दिए थे. सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा, दानिश पोद्दार, रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स को तोड़े और ये इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी बन गई. इसने 3000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया.

कोईमोई के अनुसार, 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर 1850.85 करोड़ का बिजनेस किया. इसके साथ ही फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 1186.32 करोड़ रहा. इसे हिंदी समेत तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाओं में रिलीज किया गया.