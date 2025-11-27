Box Office: 'दे दे प्यार दे 2' कमा चुकी 100 करोड़, लेकिन अभी तक नहीं हुई हिट, जानें कमाई
De De Pyaar De 2 Box Office Collection: अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' की कमाई अभी जारी है, लेकिन ये फिल्म कितनी दूर तक पहुंच पाएगी? यहां जानिए अभी तक की कमाई.
'दे दे प्यार दे 2' को 14 नवंबर को रिलीज किया गया और फिल्म को ओपनिंग डे से ही ठीकठाक बिजनेस मिलने लगा. एक हफ्ते में फिल्म की कमाई 50 करोड़ पार हो गई. हालांकि, अगले ही हफ्ते 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' रिलीज हुईं और इसके बाद से फिल्म की कमाई में असर पड़ा.
फिर भी फिल्म को हालिया रिलीज दोनों नए फिल्म से ज्यादा दर्शक मिलते रहे और इस रोमांटिक कॉमेडी की कमाई थिएटर्स में मौजूद बाकी फिल्मों से ज्यादा रही. फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन में है तो जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितना कमा लिया है.
'दे दे प्यार दे 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी अजय देवगन की फिल्म ने पहले हफ्ते में 51.1 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद, 8वें, 9वें और 10वें दिन 2.25 करोड़, 4 करोड़ और 4.35 करोड़ की कमाई हुई. 11वें, 12वें और 13वें दिन की कमाई थोड़ी घटी लेकिन फिर भी ये हर दिन एक करोड़ के पार रही.
इन तीनों दिनों में फिल्म ने 1.5, 1.8 और 1.35 करोड़ कमाते हुए 66.35 करोड़ कलेक्ट कर लिए. अब आज 14वें दिन 8:15 बजे तक 0.8 करोड़ रुपये कमाते हुए 'दे दे प्यार दे 2' ने टोटल 67.15 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'दे दे प्यार दे 2' ने निकाला बजट?
नहीं, फिल्म अभी अपना बजट नहीं निकाल पाई है. कोईमोई के मुताबिक फिल्म को 135 करोड़ में तैयार किया गया है और सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्डवाइड 102 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. यानी फिल्म को अपना बजट रिकवर करने के लिए अभी कुछ और दिन बॉक्स ऑफिस पर टिकना होगा.
View this post on Instagram
'तेरे इश्क में' से होगा 'दे दे प्यार दे 2' को नुकसान?
28 नवंबर को रांझणा डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म 'तेरे इश्क में' रिलीज हो रही है. इस फिल्म का बज बना हुआ है और कोईमोई के मुताबिक ये ओपनिंग डे पर 9-11 करोड़ रुपये कमा सकती है. ऐसे में 'दे दे प्यार दे 2' के शो भी घट सकते हैं और कमाई भी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL