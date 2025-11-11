हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीChildren's Day 2025: बच्चों के लिए स्पेशल होगा चिल्ड्रेन्स डे, OTT पर स्ट्रीम होंगी चार्ली चैपलिन की क्लासिक फिल्में

Children's Day 2025: बच्चों के लिए स्पेशल होगा चिल्ड्रेन्स डे, OTT पर स्ट्रीम होंगी चार्ली चैपलिन की क्लासिक फिल्में

Charlie Chaplin's Films To Stream On OTT: इस बार चिल्ड्रेंस डे बच्चों के लिए खास होने वाला है. 'साइलेंट फिल्म के जादूगर' यानी चार्ली चैपलिन की क्लासिक फिल्में 14 नवंबर को ओटीटी पर स्ट्रीम की जाएंगी.

By : आईएएनएस | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 11 Nov 2025 11:10 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में हर साल 14 नवंबर का दिन चिल्ड्रेंस डे के रूप में मनाया जाता, लेकिन इस साल यह दिन और भी खास होने वाला है, क्योंकि लायंसगेट प्ले पर चार्ली चैपलिन की खास फिल्मों के कलेक्शन को स्ट्रीम किया जाएगा.

चार्ली चैपलिन को 'साइलेंट फिल्म का जादूगर' कहा जाता है, ने अपने समय में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं दिया, बल्कि अपनी एक्टिंग और कहानी कहने के अंदाज से लोगों के दिलों को छू लिया. उनकी फिल्में आज भी उतनी ही असरदार हैं, जितनी कि वो पहली बार पर्दे पर दिखी थीं.

ओटीटी पर स्ट्रीम होंगी चार्ली चैपलिन की ये फिल्में
चिल्ड्रेंस डे के मौके पर, लायंसगेट प्ले पर चार्ली की 17 क्लासिक फिल्मों को डिजिटली उपलब्ध कराया जा रहा है. इस लिस्ट में 'मॉडर्न टाइम्स', 'द किड', 'सिटी लाइट्स', 'द गोल्ड रश', 'द ग्रेट डिक्टेटर', 'द सर्कस', 'लाइमलाइट', 'ए किंग इन न्यूयॉर्क' और 'द आइडल क्लास' जैसी फिल्में शामिल हैं. फिल्मों का ये कलेक्शन 14 नवंबर को स्ट्रीम किया जाएगा और इसे देखकर दर्शक चैपलिन की कला के जादू का अनुभव घर बैठे कर सकेंगे.

सदाबहार हैं चार्ली चैपलिन की फिल्में
चार्ली चैपलिन सिर्फ अभिनेता नहीं थे, बल्कि निर्देशक और संगीतकार भी थे. उन्होंने अपनी फिल्मों में न सिर्फ एक्टिंग की, बल्कि उन्हें लिखा, निर्देशित और संपादित भी किया. इसके अलावा, वो खुद म्यूजिक तैयार करने का काम भी करते थे. उनकी फिल्में आज भी लोगों को प्रभावित करती हैं और नई पीढ़ी को उनकी कला और इंसानियत की गहराई का एहसास कराती हैं. उनकी फिल्मों में जो इमोशंस की ताकत है, वो शब्दों से परे है.

'द ट्रैम्प' किरदार के लिए पॉपुलर 
चार्ली चैपलिन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, और वे सबसे ज्यादा अपने किरदार 'द ट्रैम्प' के लिए जाने जाते हैं. ये किरदार भोले-भाले इंसान की तरह है, जो दुनिया की कठिनाइयों और खुशियों के बीच अपने रास्ते पर चलता है. चैपलिन ने साइलेंट फिल्म युग में जबरदस्त सफलता पाई. 1919 में उन्होंने यूनाइटेड आर्टिस्ट्स की स्थापना की, जिससे उन्हें अपनी फिल्मों पर पूरा कंट्रोल मिला.

उन्होंने अपनी ज्यादातर फिल्मों में लेखक, निर्देशक, निर्माता, संपादक और संगीतकार की भूमिकाएं निभाई. उनकी राजनीतिक सोच के कारण 1952 में उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा, लेकिन उनकी कला और योगदान को देखकर उन्हें 1972 में सम्मान स्वरूप ऑस्कर पुरस्कार भी मिला.

Published at : 11 Nov 2025 10:58 PM (IST)
