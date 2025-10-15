हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में OTT पर हो रही हैं स्ट्रीम, अभी बिंज Watch करें

ये तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में OTT पर हो रही हैं स्ट्रीम, अभी बिंज Watch करें

Blockbuster Movies On OTT: साल 2025 में यूं तो कई फिल्में रिलीज हुईं लेकिन तीन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया. ये तीनों अब ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही हैं जिन्हें आप बिंज वॉच कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 15 Oct 2025 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 में तीन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. दिलचस्प बात ये है कि ये तीनों ही फिल्में अलग-अलग जॉनर की हैं. जहां छावा एक ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा फिल्म है तो सैयारा इंटेंस रोमांटिक और महावतार नरसिम्हा एनिमेटेड पौराणिक फिल्म है. तीनों को ही दर्शकों ने खूब प्यार दिया. वहीं अब ये ओटीटी पर भी स्ट्रीम हो रही हैं. चलिए जानते हैं साल 2025 की ब्लॉकबस्टर छावा, सैयारा और महावतार नरसिम्हा को ओटीटी पर कहां बिंज बॉच कर सकते हैं.

छावा को ओटीटी पर कहां देखें
विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर छावा 14 फरवरी, 2025 को हिंदी भाषा में रिलीज़ हुई थी और बाद में इसे तेलुगु में भी डब करके रिलीज़ किया गया था. इस पीरियड ड्रामा में विक्की के अलावा रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना ने भी अह रोल प्ले किया था..  ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है और शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास 'छावा' का एडेप्टेशन है. लक्ष्मण उटेकर द्वारा निर्देशित और मैडॉक फिल्म्स के तहत दिनेश विजान द्वारा निर्मित है.

 इस फिल्म ने सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 601.54 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 807.91 करोड़ रही थी. ये फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. बता दें कि सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के 45 दिन बाद, यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 11 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी. इसे आप बिंज वॉच कर सकते हैं.

सैयारा को ओटीटी पर कहां देखें
मोहित सूरी निर्देशित नई स्टार कास्ट अहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था. ये फिल्म सिनेमाघरों में 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी. इस दौरान इसने ना केवल दर्शकों का दिल जीता बल्कि छप्परफाड़ कमाई भी की. इस सरप्राइजिंग ब्लॉकबस्ट फिल्म ने सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 329.2 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. जबकि वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 569.75 करोड़ रुपये रही थी.

वहीं सैयारा 12 सितंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को आप वीकेंज पर बिंज वॉच कर सकते हैं.

महावतार नरसिम्हा को ओटीटी पर कहां करें बिंज वॉच?
अश्विन कुमार द्वारा निर्देशित महावतार नरसिम्हा  भी बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज ब्लॉकबस्टर फिल्म है. ये एनिमेटेड पौराणिक फिल्म 25 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषा में रिलीज हुई थी. इसे दर्शकों से खूब प्यार मिला और देखते ही देखते इसने बॉक्स ऑफिस लूट लिया था. सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में 250.29 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और वर्ल्डवाइज इसकी कमाई 325.74 करोड़ रुपये रही थी.

महावतार नरसिम्हा ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 19 सितंबर को रिलीज हुई थी. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को इस फेस्टिव वीकेंड पर आप नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉच कर सकते हैं.

Published at : 15 Oct 2025 11:24 AM (IST)
Embed widget