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थिएटर के बाद अब ओटीटी पर आएगी 'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म, जानें कब और कहां देख पाएंगे

Bhabiji Ghar Par Hain Film on OTT: कॉमेडी फिल्म 'भाबीजी घर पर हैं: फन ऑन द रन' अब जल्द ही ओटीटी पर आने वाली है. कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर ये फिल्म अब ओटीटी पर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Mar 2026 10:48 PM (IST)
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टीवी के सबसे पसंदीदा कॉमेडी शोज में से एक 'भाबीजी घर पर हैं' एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है. शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बनाई गई इसकी स्पिन-ऑफ फिल्म 'भाबीजी घर पर हैं: फन ऑन द रन' अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है. फिल्म के मेकर्स ने अब इसके ओटीटी रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है.

ओटीटी पर रिलीज होने वाली है फिल्म 

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए मजेदार अंदाज में लिखा कि 'मॉडर्न कॉलोनी की टोली निकल पड़ी है फन ऑन द रन के लिए, सही पकड़े हैं!' इस फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ एडवेंचर का तड़का भी देखने को मिलेगा, जो इसे और दिलचस्प बनाता है. यह फिल्म 3 अप्रैल से ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम होने वाली है. इससे पहले इसे 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जहां इसे दर्शकों कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया. फिल्म का निर्देशन शशांक बाली ने किया है और इसमें वही पुराने, मजेदार किरदार नजर आएंगे, जिन्हें लोग सालों से पसंद करते आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
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टीवी शो ने पूरे किए 2500 एपिसोड 

बता दें कि 'भाभीजी घर पर हैं' की शुरुआत साल 2015 में हुई थी और धीरे-धीरे यह हर घर का पसंदीदा शो बन गया. इसकी कहानी और किरदारों ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. इसी सफलता के चलते 2019 में इसका स्पिन-ऑफ शो 'हप्पू की उलटन पलटन' भी आया, जिसे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. हाल ही में इस शो ने 2500 एपिसोड पूरे कर एक बड़ा मुकाम हासिल किया, जो इसकी लोकप्रियता को दिखाता है. अगर आपने भी इस फिल्म को थिएटर में मिस कर दिया है, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, जहां आप अपने परिवार के साथ इस फिल्म का मजा ले सकते हैं.

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Published at : 23 Mar 2026 10:48 PM (IST)
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ZEE5 Bhabiji Ghar Par Hain
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