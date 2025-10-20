हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीपिछले 100 सालों की सबसे शानदार साइंस फिक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें लिस्ट

पिछले 100 सालों की सबसे शानदार साइंस फिक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें लिस्ट

Best Sci-Fi Movies: पिछले 100 सालों में साई-फाई जॉनर में कई फिल्मों का निर्माण हुआ. हर दशक में किसी 1 फिल्म ने बाजी अपने नाम कर ली. आज हम आपको पिछले 100 साल के हर दशक की फिल्म के बारे में बताएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Oct 2025 01:53 PM (IST)
हॉलीवुड इंडस्ट्री में कई बेहतरीन फिल्मों ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. लेकिन ऐसा देखा गया कि हॉलीवुड की साई –फाई फिल्मों को ऑडिएंस ने सबसे ज्यादा प्यार दिया है. आज हम आपको पिछले 100 सालों में बनी हर एक दशक की सबसे बेस्ट साई-फाई फिल्मों के नाम बताएंगे जिन्हें आप घर बैठे आराम से एंजॉय कर सकते हैं. यहां देखिए पूरी लिस्ट. 

पिछले 100 सालों की बेस्ट साई-फाई फिल्म

1. मेट्रोपोलिस - 1927
1920 के दशक के में जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट फिल्ममेकर फ्रीट्ज लैंग ने अपनी इस फिल्म से सभी के होश उड़ा दिए. आज भी इस फिल्म को साई-फाई जॉनर की बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है. इसकी कहानी और किरदार आपके दिल में अपनी जगह बना ही लेंगे. इस साइलेंट फीचर फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें.
पिछले 100 सालों की सबसे शानदार साइंस फिक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें लिस्ट

2. फ्रैंकेन्स्टाइन - 1931
लिस्ट के दूसरे नंबर पर 1930 के दशक की के सबसे बढ़िया फिल्म का नाम शुमार है. इस फिल्म की कहानी एक पागल साइंटिस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक मॉन्स्टर बनता है. फिल्म की कहानी में आपको साइंस और फिक्शन के साथ-साथ हॉरर का भी परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है. नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म अवेलेबल है.
पिछले 100 सालों की सबसे शानदार साइंस फिक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें लिस्ट

3. डॉ. साइक्लोप्स - 1940
40 के दशक में इस फिल्म में साई–फाई जॉनर में कमाल का परफॉर्मेंस दिया है. पिछले साई-फाई हॉरर फिल्म की तरह इसकी कहानी भी एक सरफिरे साइंटिस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी में साइंटिस्ट अपने कोवर्कर्स का लंबाई घटा कर उन्हीं मिनिएचर बना देता है. उस जमाने में भी आपको इस फिल्म में बेहतरीन इफेक्ट्स और कलर क्वालिटी देखने को मिलेंगे. बहुत ही कम बजट में बनी इस साई-फाई फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करें.
पिछले 100 सालों की सबसे शानदार साइंस फिक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें लिस्ट

4. द डे द अर्थ स्टुड स्टिल - 1951
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दर्शकों के साई-फाई फिल्मों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता गया. भले इस फिल्म को उस जमाने में कई कॉम्पिटिशन का सामना करने पड़ा लेकिन इसने अपनी बादशाहत बरकरार रखी. फिल्म की कहानी शुरू होती है जब एक एलियन पृथ्वी पर आ कर मनुष्यों को न्यूक्लियर वॉर रोकने की चेतावनी देता है. बिना किसी मेहनत मशक्कत के इस फिल्म ने अपने सादगी भरे अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है. प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को जरूर देखें.
पिछले 100 सालों की सबसे शानदार साइंस फिक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें लिस्ट

5. 1960–2001 : अ स्पेस ओडिसी (1968)
फिल्ममेकर्स ने अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए उस जमाने के बदलते हुए संस्कृतियों के बारे में दिखाया है. साथ ही फिल्म में ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी बताया गया है. प्राइम वीडियो पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं.
पिछले 100 सालों की सबसे शानदार साइंस फिक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें लिस्ट

6. स्टार वॉर्स- 1977
70 के दशक में इस फिल्म ने साई फाई जॉनर को एक नया मुकाम दिया. 70 के जमाने में साई-फाई फिल्मों के द्वारा मेकर्स ने दुनिया के मूड को भी दिखाने के कोशिश की है. इस दशक में कई बढ़िया फिल्मों ने अपना दम-खम दिखाया लेकिन ये साई फाई फिल्म अभी भी लिस्ट के नंबर 1 पोजीशन पर है. नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को जरूर देखें.
पिछले 100 सालों की सबसे शानदार साइंस फिक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें लिस्ट

7. ब्लेड रनर - 1982
1980 के जमाने में साई-फाई फिल्में सबसे ज्यादा बनने लगीं. 80 के दशक में इस जॉनर में बनाई गई सभी फिल्में एक से बढ़कर एक रही हैं. लेकिन रिडली स्कॉट ने अपनी इस फिल्म के जरिए दर्शकों एक मास्टरपीस सौंपा था. ऑडियंस ने भी इस फिल्म को भरपूर प्यार दिया. भले ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही लेकिन आज भी इसकी गिनती सबसे बेस्ट साई फाई फिल्मों के लिस्ट में होती है. नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो में ये फिल्म अवेलेबल है.
पिछले 100 सालों की सबसे शानदार साइंस फिक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें लिस्ट

8. द मैट्रिक्स - 1999
इस फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त है कि ये आपका दिमाग घुमा देगी. इसमें एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और हैकर के बारे में बताया गया है. साई-फाई होने के साथ ही फिल्म में गजब का एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलता है. 90 के दशक में इस जॉनर में कई जबरदस्त फिल्मों का निर्माण हुआ लेकिन अभी भी ये फिल्म नंबर वन के स्थान पर बनी हुई है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
पिछले 100 सालों की सबसे शानदार साइंस फिक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें लिस्ट

9. इंटरस्टेलर - 2014
इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि अब धरती का हाल ऐसा हो गया है कि इसमें मानव जाति रह नहीं सकती. इस फिल्म में मेकर्स ने इमोशंस को भी परफेक्टली ब्लेंड किया है जो कि आपके दिल को छू लेगी. फिल्म की मेकर्स ने अपने इमेजिनेशन के साथ साइंस और फिक्शन केके बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हुए एक बढ़िया मूवी बनाई है. ओटीटी पर इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
पिछले 100 सालों की सबसे शानदार साइंस फिक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें लिस्ट

10.   एवरीथिंग एवरी वेयर ऑल एट वंस - 2022
इस फिल्म की कहानी एक चाइनीज अमेरिकन महिला के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में मिशेल योह ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है. फिल्म का ह्यूमर इसे सभी साई-फाई फिल्मों से अलग बनाता है. भले आने वाले साल में कितनी भी बढ़िया साइंस फिक्शन फिल्में रिलीज हो जाएं लेकिन इस मल्टी अवॉर्ड विनर को पछाड़ पाना मुश्किल है. सोनी लिव और नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को जरूर देखें.

Published at : 20 Oct 2025 01:52 PM (IST)
Metropolis HollyWood A Space Odyssey
Embed widget