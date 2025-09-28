हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी20वीं सदी में बनाई गई थीं ये गजब साई-फाई मूवीज, लिस्ट की आखिरी फिल्म तो 1951 में हुई थी रिलीज

20वीं सदी में बनाई गई थीं ये गजब साई-फाई मूवीज, लिस्ट की आखिरी फिल्म तो 1951 में हुई थी रिलीज

Sci Fi Masterpieces: अगर आपको भी साई-फाई फिल्मों का शौक है लेकिन आप कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या देखें. तो हम आपके लिए लेकर आएं हैं बेस्ट हॉलीवुड मास्टरपीस. नोट कर लीजिए लिस्ट के नाम.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Sep 2025 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

साई-फाई फिल्मों में हमेशा ही फिल्ममेकर्स की बढ़िया क्रिएटिविटी देखने को मिलती है. इन फिल्मों की टारगेट ऑडियंस भी काफी बड़ी होती है. साथ ही ऐसी फिल्मों पर लोग भरभर के प्यार भी लुटाते हैं. अगर इसी तरह की फिल्मों को आप इस वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं तो तुरंत वॉचलिस्ट में एड करिए 20वीं की सदी की ये बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्में. दिमाग की बत्ती जला देंगी ये फिल्में

1. सोलरिस (1972)
एंड्री तारकोवस्की इस फिल्म की कहानी स्टेनिसलॉ लेम्स के नोवल पर आधारित है. इसकी कहानी क्रिस केल्विन नाम के साइकोलॉजिस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे सोलरिस नाम के मिस्टीरियस स्पेस स्टेशन का ब्यौरा करने के लिए भेजा जाता है. यहां उसे अजीबोगरीब घटना का सामना करना पड़ता है.

इस फिल्म में आपको टेक्नोलॉजी के यूज से ज्यादा इमोशंस और ह्यूमन सोल की कहानी देखने को मिलेगी. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
20वीं सदी में बनाई गई थीं ये गजब साई-फाई मूवीज, लिस्ट की आखिरी फिल्म तो 1951 में हुई थी रिलीज

2. द थिंग (1982)
जॉन कारपेंटर की इस फिल्म में आपको हॉरर और पैरानॉइड साई-फाई थ्रिल का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा. अंटार्टिक रिसर्च स्टेशन पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी कुछ साइंटिस्ट पर है जिनका सामना एक फेस लिफ्टिंग एलियन के साथ होता है.

ये एलियन किसी भी जिंदा जीव का रूप ले सकता है. फिल्म में एक मैसेज बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया गया है कि आपका डर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है. इस फिल्म को भी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
20वीं सदी में बनाई गई थीं ये गजब साई-फाई मूवीज, लिस्ट की आखिरी फिल्म तो 1951 में हुई थी रिलीज

3. टर्मिनेटर 2: जजमेंट डे (1991)
साइंस फिक्शन लवर्स ने टर्मिनेटर से ज्यादा टर्मिनेटर 2 को पसंद किया था. इस फिल्म के जबरदस्त विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ की काफी सराहना हुई थी. इसके एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म में दिखाई गहरी भावनाओं को भी फैंस ने बहुत प्यार दिया था. वीकेंड पर आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
20वीं सदी में बनाई गई थीं ये गजब साई-फाई मूवीज, लिस्ट की आखिरी फिल्म तो 1951 में हुई थी रिलीज

4. ए क्लॉकवर्क ऑरेंज –1971
ये अब तक की सबसे बेहतरीन साई-फाई फिल्मों में से एक है. इस फिल्म की स्टाइल और फिलॉस्फी को अगर आप एक बार देखते हैं तो भुला नहीं पाएंगे. फिल्म की कहानी काफी वायलेंट, ब्लैक कॉमेडी और काफी तनाव पैदा करने वाली है.

उस जमाने में फिल्ममेकर ने इसे बनाने में जितनी मशक्कत की थी वो साफ इसकी कहानी में नजर आती है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें.
20वीं सदी में बनाई गई थीं ये गजब साई-फाई मूवीज, लिस्ट की आखिरी फिल्म तो 1951 में हुई थी रिलीज

5. द डे द अर्थ स्टुड स्टिल – 1951
रॉबर्ट वाइस ने इस फिल्म को कोल्ड वॉर के दौरान एक शांति प्रतीक के लिए बनाया था. फिल्म में देखा गया है कि धरती पर क्लैटू नाम का एक एलियन अपने रोबोट गॉर्ट के साथ आता है और यहां वो सभी को इंसानियत और अहिंसा का मैसेज देता है. डिज्नी प्लस हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को आप जरूर देखें.
20वीं सदी में बनाई गई थीं ये गजब साई-फाई मूवीज, लिस्ट की आखिरी फिल्म तो 1951 में हुई थी रिलीज

और पढ़ें
Published at : 28 Sep 2025 02:49 PM (IST)
Tags :
HollyWood The Thing Terminator 2: Judgement Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
स्पोर्ट्स
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
Advertisement

वीडियोज

Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Bihar Elections 2025: 2025 चुनाव में कुछ कर पाएगी कांग्रेस या फिर होगा 2020 वाला हाल? | ABPLIVE
I Love Mohammad Controversy: CM Yogi की 'डेंटिंग पेंटिंग' चेतावनी, Kanpur में 26 पर FIR
Navika Sagar Parikrama: Indian Navy की 'नारी शक्ति' का कमाल, 238 दिन में पूरी की Sagar Parikrama!
Bareilly Violence: पुलिस का बड़ा Action, Maulana Tauqeer Raza समेत 12 गिरफ्तार, SIT जांच जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
स्पोर्ट्स
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
इंडिया
TVK Rally Stampede: करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
हेल्थ
PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण
PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण
यूटिलिटी
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget