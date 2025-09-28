20वीं सदी में बनाई गई थीं ये गजब साई-फाई मूवीज, लिस्ट की आखिरी फिल्म तो 1951 में हुई थी रिलीज

साई-फाई फिल्मों में हमेशा ही फिल्ममेकर्स की बढ़िया क्रिएटिविटी देखने को मिलती है. इन फिल्मों की टारगेट ऑडियंस भी काफी बड़ी होती है. साथ ही ऐसी फिल्मों पर लोग भरभर के प्यार भी लुटाते हैं. अगर इसी तरह की फिल्मों को आप इस वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं तो तुरंत वॉचलिस्ट में एड करिए 20वीं की सदी की ये बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्में. दिमाग की बत्ती जला देंगी ये फिल्में

1. सोलरिस (1972)

एंड्री तारकोवस्की इस फिल्म की कहानी स्टेनिसलॉ लेम्स के नोवल पर आधारित है. इसकी कहानी क्रिस केल्विन नाम के साइकोलॉजिस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे सोलरिस नाम के मिस्टीरियस स्पेस स्टेशन का ब्यौरा करने के लिए भेजा जाता है. यहां उसे अजीबोगरीब घटना का सामना करना पड़ता है.

इस फिल्म में आपको टेक्नोलॉजी के यूज से ज्यादा इमोशंस और ह्यूमन सोल की कहानी देखने को मिलेगी. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.



2. द थिंग (1982)

जॉन कारपेंटर की इस फिल्म में आपको हॉरर और पैरानॉइड साई-फाई थ्रिल का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा. अंटार्टिक रिसर्च स्टेशन पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी कुछ साइंटिस्ट पर है जिनका सामना एक फेस लिफ्टिंग एलियन के साथ होता है.

ये एलियन किसी भी जिंदा जीव का रूप ले सकता है. फिल्म में एक मैसेज बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया गया है कि आपका डर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है. इस फिल्म को भी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.



3. टर्मिनेटर 2: जजमेंट डे (1991)

साइंस फिक्शन लवर्स ने टर्मिनेटर से ज्यादा टर्मिनेटर 2 को पसंद किया था. इस फिल्म के जबरदस्त विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ की काफी सराहना हुई थी. इसके एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म में दिखाई गहरी भावनाओं को भी फैंस ने बहुत प्यार दिया था. वीकेंड पर आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.



4. ए क्लॉकवर्क ऑरेंज –1971

ये अब तक की सबसे बेहतरीन साई-फाई फिल्मों में से एक है. इस फिल्म की स्टाइल और फिलॉस्फी को अगर आप एक बार देखते हैं तो भुला नहीं पाएंगे. फिल्म की कहानी काफी वायलेंट, ब्लैक कॉमेडी और काफी तनाव पैदा करने वाली है.

उस जमाने में फिल्ममेकर ने इसे बनाने में जितनी मशक्कत की थी वो साफ इसकी कहानी में नजर आती है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें.



5. द डे द अर्थ स्टुड स्टिल – 1951

रॉबर्ट वाइस ने इस फिल्म को कोल्ड वॉर के दौरान एक शांति प्रतीक के लिए बनाया था. फिल्म में देखा गया है कि धरती पर क्लैटू नाम का एक एलियन अपने रोबोट गॉर्ट के साथ आता है और यहां वो सभी को इंसानियत और अहिंसा का मैसेज देता है. डिज्नी प्लस हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को आप जरूर देखें.

