साउथ के 'नेचुरल स्टार' नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' आखिरकार 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. श्रीकांत ओडेला की इस एक्शन ड्रामा फिल्म में मोहन बाबू, कयादु लोहार, सोनाली कुलकर्णी और राघव जुयाल भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म की कहानी और नानी के एक्शन अवतार को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच अगर आप नानी की दमदार फिल्मों को ओटीटी पर देखना चाहते हैं, तो उनकी ये 5 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

'जर्सी'

नानी की फिल्म 'जर्सी' एक इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा है, जो 19 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी. गौतम तिन्नानुरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ भी लीड रोल में हैं. फिल्म में नानी ने अर्जुन नाम के एक क्रिकेटर का किरदार निभाया है. अर्जुन बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन कुछ वजहों से उसे अपना खेल छोड़ना पड़ता है. कई साल बाद जब वो बेरोजगारी और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा होता है, तो अपने बेटे के लिए दोबारा क्रिकेट के मैदान पर लौटने का फैसला करता है. इसके बाद उसकी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आते हैं. 'जर्सी' को आप जी5 पर देख सकते हैं.

'दशहरा'

साल 2023 में रिलीज हुई नानी की फिल्म 'दशहरा' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म में नानी बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए थे. फिल्म की कहानी तेलंगाना के एक छोटे से गांव वीरलापल्ली की है, जहां कोयले की खदानों के बीच राजनीति और आपसी दुश्मनी का असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है. नानी ने फिल्म में धरनी का किरदार निभाया है, जो अपने दोस्तों के साथ बड़ा हुआ है. कहानी में दोस्ती, प्यार, राजनीति और बदले की कहानी देखने को मिलती है. फिल्म में नानी के साथ कीर्ति सुरेश और दीक्षित शेट्टी भी अहम भूमिकाओं में हैं. 'दशहरा' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

ये भी पढ़ें:- शाहरुख खान की घटी नेटवर्थ, फिर भी हैं देश के सबसे अमीर एक्टर, जानें- किस नबंर पर हैं सलमान से अमिताभ बच्चन

'हाय नन्ना'

अगर आपको इमोशनल और दिल छू लेने वाली फिल्में पसंद हैं, तो 'हाय नन्ना' देख सकते हैं. फिल्म में नानी ने विराज नाम के एक पिता का किरदार निभाया है, जो अपनी बेटी माही के साथ रहता है. माही अपनी मां के बारे में जानना चाहती है और अपने पिता से उसकी कहानी सुनने की जिद्द करती है. इसके बाद उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है, जिसका उसके अतीत से खास कनेक्शन है. धीरे-धीरे कहानी में प्यार, परिवार और पुराने रिश्तों से जुड़े कई राज सामने आते हैं. फिल्म में नानी के साथ मृणाल ठाकुर नजर आई हैं. 2023 में आई फिल्म 'हाय नन्ना' को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

'ईगा'

एसएस राजामौली की फिल्म 'ईगा' 6 जुलाई 2012 को रिलीज हुई थी. फिल्म में नानी ने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया है, जो एक लड़की से प्यार करता है. कहानी में अचानक बड़ा मोड़ आता है और उसकी मौत हो जाती है. इसके बाद वो मक्खी के रूप में दोबारा जन्म लेता है और अपने दुश्मन से बदला लेने की कोशिश करता है. फिल्म में फैंटेसी, एक्शन और इमोशन के साथ कई मजेदार सीन भी देखने को मिलते हैं. नानी का किरदार फिल्म में ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में उसकी अहम भूमिका है. 'ईगा' को आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'अंते सुंदरानिकी'

नानी की फिल्म 'अंते सुंदरानिकी' एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है. फिल्म की कहानी सुंदर और लीला की है, जो एक-दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग धर्मों से आते हैं. परिवार को मनाने के लिए दोनों कुछ झूठ बोलते हैं, लेकिन यही झूठ आगे चलकर उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं. इसके बाद कहानी में एक के बाद एक मजेदार घटनाएं होती हैं. नानी के साथ फिल्म में नाजरिया नाजिम नजर आई हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

ये भी पढ़ें:- 1630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने