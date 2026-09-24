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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'जर्सी' से लेकर 'दशहरा' तक, OTT पर निपटा लें साउथ के 'नेचुरल स्टार' एक्टर नानी की ये 5 धांसू फिल्में

'जर्सी' से लेकर 'दशहरा' तक, OTT पर निपटा लें साउथ के 'नेचुरल स्टार' एक्टर नानी की ये 5 धांसू फिल्में

Nani Best 5 Movies: साउथ के 'नेचुरल स्टार' नानी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. अगर आप उनकी फिल्में देखना चाहते हैं, तो ओटीटी पर उनकी ये 5 फिल्में जरूर देखें.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 24 Sep 2026 02:26 PM (IST)
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साउथ के 'नेचुरल स्टार' नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' आखिरकार 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. श्रीकांत ओडेला की इस एक्शन ड्रामा फिल्म में मोहन बाबू, कयादु लोहार, सोनाली कुलकर्णी और राघव जुयाल भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म की कहानी और नानी के एक्शन अवतार को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच अगर आप नानी की दमदार फिल्मों को ओटीटी पर देखना चाहते हैं, तो उनकी ये 5 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. 

'जर्सी' 
नानी की फिल्म 'जर्सी' एक इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा है, जो 19 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी. गौतम तिन्नानुरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ भी लीड रोल में हैं. फिल्म में नानी ने अर्जुन नाम के एक क्रिकेटर का किरदार निभाया है. अर्जुन बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन कुछ वजहों से उसे अपना खेल छोड़ना पड़ता है. कई साल बाद जब वो बेरोजगारी और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा होता है, तो अपने बेटे के लिए दोबारा क्रिकेट के मैदान पर लौटने का फैसला करता है. इसके बाद उसकी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आते हैं. 'जर्सी' को आप जी5 पर देख सकते हैं.

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जर्सी' से लेकर 'दशहरा' तक, OTT पर निपटा लें साउथ के 'नेचुरल स्टार' एक्टर नानी की ये 5 धांसू फिल्में

'दशहरा'
साल 2023 में रिलीज हुई नानी की फिल्म 'दशहरा' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म में नानी बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए थे. फिल्म की कहानी तेलंगाना के एक छोटे से गांव वीरलापल्ली की है, जहां कोयले की खदानों के बीच राजनीति और आपसी दुश्मनी का असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है. नानी ने फिल्म में धरनी का किरदार निभाया है, जो अपने दोस्तों के साथ बड़ा हुआ है. कहानी में दोस्ती, प्यार, राजनीति और बदले की कहानी देखने को मिलती है. फिल्म में नानी के साथ कीर्ति सुरेश और दीक्षित शेट्टी भी अहम भूमिकाओं में हैं. 'दशहरा' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. 

जर्सी' से लेकर 'दशहरा' तक, OTT पर निपटा लें साउथ के 'नेचुरल स्टार' एक्टर नानी की ये 5 धांसू फिल्में

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'हाय नन्ना'
अगर आपको इमोशनल और दिल छू लेने वाली फिल्में पसंद हैं, तो 'हाय नन्ना' देख सकते हैं. फिल्म में नानी ने विराज नाम के एक पिता का किरदार निभाया है, जो अपनी बेटी माही के साथ रहता है. माही अपनी मां के बारे में जानना चाहती है और अपने पिता से उसकी कहानी सुनने की जिद्द करती है. इसके बाद उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है, जिसका उसके अतीत से खास कनेक्शन है. धीरे-धीरे कहानी में प्यार, परिवार और पुराने रिश्तों से जुड़े कई राज सामने आते हैं. फिल्म में नानी के साथ मृणाल ठाकुर नजर आई हैं. 2023 में आई फिल्म 'हाय नन्ना' को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. 

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'ईगा'
एसएस राजामौली की फिल्म 'ईगा' 6 जुलाई 2012 को रिलीज हुई थी. फिल्म में नानी ने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया है, जो एक लड़की से प्यार करता है. कहानी में अचानक बड़ा मोड़ आता है और उसकी मौत हो जाती है. इसके बाद वो मक्खी के रूप में दोबारा जन्म लेता है और अपने दुश्मन से बदला लेने की कोशिश करता है. फिल्म में फैंटेसी, एक्शन और इमोशन के साथ कई मजेदार सीन भी देखने को मिलते हैं. नानी का किरदार फिल्म में ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में उसकी अहम भूमिका है. 'ईगा' को आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं. 

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'अंते सुंदरानिकी'
नानी की फिल्म 'अंते सुंदरानिकी' एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है. फिल्म की कहानी सुंदर और लीला की है, जो एक-दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग धर्मों से आते हैं. परिवार को मनाने के लिए दोनों कुछ झूठ बोलते हैं, लेकिन यही झूठ आगे चलकर उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं. इसके बाद कहानी में एक के बाद एक मजेदार घटनाएं होती हैं. नानी के साथ फिल्म में नाजरिया नाजिम नजर आई हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 24 Sep 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Nani
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