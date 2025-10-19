ओटीटी पर कुछ बहुत ही शानदार देखना है तो ये लिस्ट सेव कर लें, पूरे महीने होगा अच्छा टाइमपास

ओटीटी पर हर तरह का कॉन्टेंट अवेलेबल और इस वजह से अक्सर दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या देखना है. लेकिन आज हम आपको कुछ बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट बताएंगे जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं. इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक फिल्मों के नाम शामिल हैं.

ओटीटी पर जरूर देखें ये शानदार फिल्में

1. लोका चैप्टर 1: चंद्रा

कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म अब थिएटर्स पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर अपना कहर बरपा रही है. फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार मिला है और अगर आपने इस फिल्म को थिएटर्स में मिस कर दिया तो फिल्म 20 अक्टूबर को ओटीटी पर रिलीज होगी और इसे आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.



2. केसरी चैप्टर 2

अक्षय कुमार ने इस फिल्म में अपने पावर पैक्ड परफॉर्मेंस से सभी के होश उड़ा दिए थे. थिएटर्स में अनन्या पांडे, अक्षय कुमार और आर माधवन की तिकड़ी ने सबको इंप्रेस किया. अब इस फिल्म को आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.



3. टूरिस्ट फैमिली

इस फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द–गिर्द घूमती है जो श्रीलंका में आर्थिक तंगी से परेशान हो कर भारत आता है. बॉक्स ऑफिस पर सभी को अपना दीवाना बनाने के बाद ये फिल्म ओटीटी पर भी बहुत प्यार कमा रही है. बहुत ही कम बजट में बनी इस फिल्म का कलेक्शन जबरदस्त रहा . ओटीटी पर आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर जरूर देखें.



4. ऑफिसर ऑन ड्यूटी

इस मलयालम क्राइम थ्रिलर की कहानी देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. लेकिन इसकी कहानी और किरदार आपका दिल जीत लेंगे. अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर देखने का शौक है तो इस फिल्म को आप जरूर देखें. फिल्म की कहानी कोच्चि में रहने वाले इंस्पेक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है. ओटीटी पर इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.



5. होमबाउंड

ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की ये फिल्म भी कई दिनों से चर्चा में है. जाह्नवी कपूर ने भी फिल्म में अपनी एक्टिंग स्किल्स से सभी को इंप्रेस किया है. फिल्म में दो लड़कों और उनके संघर्ष की कहानी दिखाई गई है. दोनों पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं लेकिन इस बीच कई ऐसी मुश्किलें आती हैं जो उनकी दोस्ती पर हावी हो जाते हैं. प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को जरूर देखें.



6. कालीधर लापता

फिल्म में अभिषेक बच्चन ने लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म में एक्टर को अल्जाइमर की बीमारी होती है और उन्हें परिवार द्वारा कुंभ के मेले में ही छोड़ दिया जाता है. जी 5 पर आप इस यूनिक कहानी फिल्म को जरूर देखें.



7. सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव

फिल्म की कहानी महाराष्ट्र के मालेगांव में रहने वाले दोस्तों की कहानी है. इसकी कहानी देख आपको फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने की दर्द के बारे में पता चलेगा. ऑडियंस और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज दिया है. प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर रही इस फिल्म को आप जरूर देखें.



8. कोर्ट : स्टेट वर्सेज अ नो बडी

इस तेलुगु लीगल ड्रामा में आपको देश के खोखले कानूनी व्यवस्था की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है. नेटफ्लिक्स पर आपको इस फिल्म को जरूर देखनी चाहिए.