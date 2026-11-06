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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीथिएटर के 3 साल बाद OTT पर आ रही दिलीप-तमन्ना की 'बांद्रा', दिवाली पर इस दिन होगी रिलीज

थिएटर के 3 साल बाद OTT पर आ रही दिलीप-तमन्ना की 'बांद्रा', दिवाली पर इस दिन होगी रिलीज

करीब तीन साल के लंबे इंतजार के बाद दिलीप और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'बांद्रा' आखिरकार ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. आइए जानते हैं ये कब और कहां रिलीज होगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 04:05 PM (IST)
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दिलीप और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'बांद्रा' आखिरकार ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. साल 2023 में रिलीज हुई ये मलयालम रोमांटिक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म करीब तीन साल के लंबे इंतजार के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.

फिल्म की ओटीटी रिलीज का इंतजार खत्म हो गया है. खास बात ये है कि दिवाली के मौके पर आ रही है. आइए जानते हैं आप इसे ऑनलाइन कहां देख सकते हैं.

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ओटीटी पर कहां और कब देखें 'बांद्रा'?
फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट की जानकारी जी5 ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है. दिलीप और तमन्ना भाटिया की ये फिल्म 13 नवंबर को मलायालम जी5 पर स्ट्रीम होगी.

फिल्म 'बांद्रा' का निर्देशन अरुण गोपी ने किया है, जबकि इसकी कहानी उदयकृष्ण ने लिखी है. इस फिल्म से तमन्ना भाटिया ने मलयालम सिनेमा में डेब्यू किया था. फिल्म में दिलीप अलेक्जेंडर डोमिनिक उर्फ आला के किरदार में हैं. जबकि, तमन्ना भाटिया ने तारा जानकी का किरदार निभाया है.

 
 
 
 
 
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क्या है फिल्म 'बांद्रा' की कहानी?
फिल्म 'बांद्रा' की कहानी दो अलग-अलग समय के इर्द-गिर्द घूमती है. इसकी शुरुआत एक युवा फिल्ममेकर से होती है, जो 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा जानकी की आत्महत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश करता है. इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां तारा एक फिल्म की शूटिंग के लिए केरल पहुंचती है और दिलीप के किरदार आला के घर में शरण लेती है. 

फिल्म में डिनो मोरिया, ममता मोहनदास, कलाभवन शाजोन, आर. सरथकुमार, लीना, ईश्वरी राव, सिद्धिक और वीटीवी गणेश जैसे कलाकार भी शामिल हैं. वहीं, फिल्म का म्यूजिक सैम सीएस ने तैयार किया है, शाजी कुमार ने सिनेमैटोग्राफी और विवेक हर्षन ने एडिटिंग की है.

'बांद्रा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म 'बांद्रा' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. सैकनिल्क के मुताबिक, रिलीज के 7 दिनों में फिल्म ने भारत में 4.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है, जबकि इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1.35 करोड़ रुपये है. फिल्म का पहले हफ्ते का कुल नेट कलेक्शन 4.15 करोड़ रुपये रहा है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 04:05 PM (IST)
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