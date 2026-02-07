फॉर ऑल मैनकाइंड

‘फॉर ऑल मैनकाइंड’ का सीजन 5, 27 मार्च को प्रीमियर होने वाला है. ये 10 एपिसोड्स का सीजन होगा, जिसमें नए एपिसोड्स हर शुक्रवार को रिलीज होंगे, और आखिरी एपिसोड 29 मई 2026 को आएगा. सीजन 5 में कहानी 2010 के दशक में समय के छलांग के साथ आगे बढ़ती है. इसमें पुरानी कास्ट वापस लौट रही है, जबकि नए कलाकारों में मिरेइल एनोस, कोस्टा रोनीन और शॉन कौफमैन शामिल हैं.

योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स

‘योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स ’ का सीजन 2, 3 अप्रैल को स्ट्रीमर पर लौट रहा है. ये इंस्टॉलमेंट एंड्रयू 'कूप' कूपर (जॉन हैम) की कहानी को आगे बढ़ाता है, जो एक बदनाम हेज फंड मैनेजर से चोर बन गया है. इसमें अमान्डा पीट, ओलिविया मन्न और हूण ली शामिल हैं, जबकि नई कास्ट के रूप में जेम्स मार्सडेन शामिल हुए हैं. मार्गो गॉट मनी ट्रबल्स

‘मार्गो गॉट मनी ट्रबल्स’ की रिलीज 15 अप्रैल को होने वाली है. यह सीरीज रुफी थॉर्प के 2024 के नॉवेल पर बेस्ड है और 20 ,साल की मार्गो मिलेट की कहानी बताती है, जो कॉलेज छोड़ चुकी है और नवजात मां होने के साथ-साथ आर्थिक संघर्ष कर रही है. इसमें एले फैनिंग, मिशेल फाइफर, निक ऑफरमैन और निकोल किडमैन भूमिकाओं में हैं.

क्रिमिनल रिकॉर्ड

‘क्रिमिनल रिकॉर्ड’ का सीजन 2, 22 अप्रैल को लौट रहा है. यह 8 एपिसोड्स वाली क्राइम-थ्रिलर सीरीज है, जिसमें पीटर कैपाल्डी और कश जुम्बो अपनी पिछली भूमिकाओं में वापसी करेंगे. सीजन की कहानी डेरेक्टिव सार्जेंट जून लेनकर (जुम्बो) और डेरेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर डेनियल हेगार्टी (कैपाल्डी) के बीच की है. विडोज़ बे

हॉरर-कॉमेडी ‘विडोज़ बे’ का ग्लोबल प्रीमियर 29 अप्रैल को होने वाला है. फिल्म में केट ओ’फ्लिन, स्टीफन रूट, किंग्सटन रूमी साउथविक, केविन कैरोल और डेल डिकी भूमिकाओं में हैं. कहानी न्यू इंग्लैंड तट से 40 मील दूर एक शांत और अलग द्वीप पर सेट है.