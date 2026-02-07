क्रिमिनल रिकॉर्ड
‘क्रिमिनल रिकॉर्ड’ का सीजन 2, 22 अप्रैल को लौट रहा है. यह 8 एपिसोड्स वाली क्राइम-थ्रिलर सीरीज है, जिसमें पीटर कैपाल्डी और कश जुम्बो अपनी पिछली भूमिकाओं में वापसी करेंगे. सीजन की कहानी डेरेक्टिव सार्जेंट जून लेनकर (जुम्बो) और डेरेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर डेनियल हेगार्टी (कैपाल्डी) के बीच की है.
विडोज़ बे
हॉरर-कॉमेडी ‘विडोज़ बे’ का ग्लोबल प्रीमियर 29 अप्रैल को होने वाला है. फिल्म में केट ओ’फ्लिन, स्टीफन रूट, किंग्सटन रूमी साउथविक, केविन कैरोल और डेल डिकी भूमिकाओं में हैं. कहानी न्यू इंग्लैंड तट से 40 मील दूर एक शांत और अलग द्वीप पर सेट है.