'तुम सब पागल हो क्या?', डोनेशन देकर NYU में एडमिशन के दावों पर भड़कीं अपूर्वा मखीजा

कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मखीजा उर्फ 'द रिबेल किड' इन दिनों न्यूयॉर्क में हैं. वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी (NYU) के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक स्टोरीटाइम वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने NYU में एडमिशन को लेकर हो रही चर्चा पर सफाई दी. दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया था कि अपूर्वा ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए डोनेशन दिया है. अब अपूर्वा ने इन दावों पर रिएक्ट किया है.

NYU में एडमिशन के लिए डोनेशन देने पर क्या बोलीं अपूर्वा मखीजा?

अपूर्वा ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ लोग उनके एडमिशन को लेकर कह रहे थे कि उन्होंने NYU में जगह पाने के लिए डोनेशन दिया है. इस पर उन्होंने कहा, 'क्या आप सब पागल हो गए हैं? सबसे पहले तो मेरे पास डोनेशन देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं. यहां की फीस ही इतनी ज्यादा है कि वो खुद डोनेशन जैसी लगती है.'

'मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही हूं'

अपूर्वा ने अपनी पढ़ाई और काम के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और उनके पास काम का भी काफी एक्सपीरियंस है. उन्होंने कहा, 'बी-स्कूल के हिसाब से मैं पढ़ाई में हमेशा काफी अच्छी रही हूं. मेरे पास काफी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है. मैंने देश के बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है. मैंने रियलिटी टीवी किया है, एक्टिंग की है और पिछले पांच सालों में अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब को 4.8 मिलियन और 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया है. ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे मैं पिछले पांच सालों से चला रही हूं.'

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मेरे साथ एक पूरी टीम काम करती है...

अपूर्वा ने ये भी बताया कि उनके साथ काम करने के लिए एक टीम और कर्मचारी हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे साथ एक पूरी टीम काम करती है. मैं पिछले पांच सालों से एक बिजनेस चला रही हूं.' अपूर्वा ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'मेरे इंटरव्यू स्किल्स काफी अच्छे हैं. अगर आप कभी मेरा किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू लेंगे, तो मैं वो जॉब हासिल कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बात कैसे करनी है. एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी तरह आती है, वो है बात करना. मैंने डोनेशन देकर यहां एडमिशन नहीं लिया है.'

'इंडियाज गॉट लैटेंट' विवाद ने किया परेशान

अपूर्वा ने बताया कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद का उनकी मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ा था. उन्होंने कहा कि पढ़ाई के लिए विदेश जाने का प्लान उनके मन में पहले से था. इसलिए उन्होंने NYU में एडमिशन के लिए कोशिश की और उन्हें वहां एडमिशन मिल गया.

'लॉक अप' में भी नजर आई थीं अपूर्वा

अपूर्वा हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में भी नजर आई थीं. उन्होंने शो में करीब दो हफ्तों तक बतौर इंफॉर्मेंट हिस्सा लिया था. शो में उनकी एंट्री का मकसद घर के माहौल को बदलना था. इस शो की विनर श्रेया कालरा बनीं.

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