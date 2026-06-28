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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीपाकिस्तान में नंबर 1 बनी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला', टॉप 5 में 4 इंडियन फिल्में, देखिए लिस्ट में किसका जलवा

पाकिस्तान में नंबर 1 बनी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला', टॉप 5 में 4 इंडियन फिल्में, देखिए लिस्ट में किसका जलवा

अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' ओटीटी पर धमाल मचा रही है. फिल्म पाकिस्तान में खूब देखी जा रहा है और ये टॉप 10 की ट्रेडिंग लिस्ट में नंबर एक अपना कब्जा जमाए है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 05:30 PM (IST)
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अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस शानदार कमाई कर रही है. इसी बीच उनकी फिल्म 'भूत बंगला', जो इस साल रिलीज हुई थी, अब ओटीटी पर पाकिस्तान में जबरदस्त पसंद की जा रही है और वहां की टॉप ट्रेंडिंग फिल्मों में नंबर 1 पर पहुंच गई है.

पाकिस्तान में नंबर 1 बनी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' 
हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. थिएटर के बाद फिल्म 12 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. फिल्म को थिएटर के साथ-साथ ओटीटी पर भी काफी पसंद किया जा रहा है. भारतिय दर्शके साथ-साथ अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी भूत बंगला को पाकिस्तान में खूब देखा जा रहा है.  नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेडिंग की लिस्ट पर नंबर 1 अपना कब्जा जमाए हुए है. 

ये भी पढ़ेंः Maa Inti Bangaaram Day 9 BO: समांथा रुथ प्रभु की 'मां इंटि बंगारम' ने नौवें दिन गाड़े झंडे, कमाया 137 % का प्रॉफिट

वहीं दूसरे नंबर पर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'मां बहन' ट्रेंड कर रही है. लिस्ट में तीसरे नंबर पर आलिया भट्ट और वरूण धवन की फिल्म 'कलंक' हैं. चौथे नंबर पर है हॉलीवुड फिल्म 'नो टाइम टू डाई.' टॉप 10 की ट्रेडिंग लिस्ट में 5वें नंबर  रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' है.

पाकिस्तान में नंबर 1 बनी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला', टॉप 5 में 4 इंडियन फिल्में, देखिए लिस्ट में किसका जलवा

'भूत बंगला' का कलेक्शन
भूत बंगला की बात करें ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक 168.263 की कमाई की थी. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 269.22 करोड़ रहा.

फिल्म में अक्षय कुमार के साथ ही वामिका गब्बी लीड रोल में हैं. इसमें राजपाल यादव, परेश रावल और असरानी जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं. वहीं, कहानी की बात करें तो इसकी कहानी राजस्थान के मंगलपुर गांव की एक रहस्यमयी हवेली और 'वधूसुर' नाम के राक्षस के इर्द-गिर्द घूमती है.

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वहींं, अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. इसका निर्देशन अहमद खान ने किया है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ ही जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. 

26 जून को रिलीज हुई फिल्म को दर्शकों का पॉजिटिव रिसपॉन्स मिल रहा है. ओपनिंग डे पर इसका कलेक्शन 15 करोड रुपये रहा. वहीं सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ कमाए.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Jun 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Bhooth Bangla
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