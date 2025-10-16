अजय देवगन ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर फिल्में दी हैं. उनकी फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है. अजय की फिल्मों की खासियत ये है कि उन्हें आप फैमिली के साथ देख सकते हैं. इसी वजह से एक्टर को लोग बहुत पसंद करते हैं. अजय देवगन ने हाल ही में अपनी फिल्म दे दे प्यार दे 2 की अनाउंसमेंट की है. ये फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. अजय ने कई रोमांटिक-कॉमेडी फिल्मं बनाई हैं. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं. आप भी दे दे प्यार दे 2 से पहले ओटीटी पर देख डालिए उनकी ये फिल्में.

इश्क

अजय देवगन की फिल्मों की लिस्ट में सबसे पहले आती है इश्क. इश्क में अजय देवगन, आमिर खान, जूही चावला और काजोल अहम किरदार निभाते नजर आए थे. इस फिल्म को लोग आज भी खूब पसंद करते हैं. इस फिल्म को जियोहॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

प्यार तो होना ही था

काजोल और अजय देवगन की फिल्म प्यार तो होना ही था ने लोगों को बहुत इंप्रेस किया था. अजय और काजोल की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था.ये फिल्म साल 1998 में रिलीज हुई थी.इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

सन ऑफ सरदार

अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म सन ऑफ सरदार का हाल ही में सेकंड पार्ट आया है. साल 2012 में इस फिल्म का पहला पार्ट आया था. जो सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म में अपनी कॉमिक टाइमिंग से अजय देवगन ने सभी को इंप्रेस किया था. सन ऑफ सरदार को जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

यू मी और हम

साल 2008 में अजय देवगन की यू मी और हम फिल्म आई थी. इस फिल्म में भी अजय के साथ काजोल नजर आईं थीं. ये फिल्म भी आप ओटीटी पर देख सकते हैं.यू मी और हम को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

दे दे प्यार दे

अजय देवगन, रकुल प्रीत और तब्बू की फिल्म दे दे प्यार दे साल 2019 में आई थी. अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट 14 नवंबर को आ रहा है. दे दे प्यार दे 2 से पहले इसका पार्ट देख लें. दे दे प्यार दे को आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

