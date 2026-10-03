अजय देवगन की 'दृश्यम 3' आई पसंद? ट्विस्ट और सस्पेंस से भरपूर ये 5 फिल्में हैं मस्ट वॉच

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' यानी 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म में एक्टर एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आ रहे हैं. अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, जयदीप अहलावत जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं.

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. अगर आपने 'दृश्यम 3' देख ली है और अब ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं, जिनमें आपको आखिरी तब सीट पकड़ कर बैठना पड़े, तो ये 5 थ्रिलर फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

महाराजा

'महाराजा' 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें विजय सेतुपति ने एक नाई का किरदार निभाया है. कहानी एक ऐसे शख्स की है, जो अपने चोरी हुए डस्टबिन 'लक्ष्मी' की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचता है, लेकिन धीरे-धीरे एक बड़ा राज सामने आता है. निथिलन स्वामीनाथन के डायरेक्शन में बनी 'महाराजा' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

जाने जान

'जाने जान' 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें करीना कपूर खान, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी माया की है, जो अपने एक्स पति की मौत के बाद उसकी लाश छिपाने की कोशिश करती है और उसका पड़ोसी नरेन उसकी मदद करता है. वहीं पुलिस अफसर करण इस मामले की जांच करते हुए धीरे-धीरे सच्चाई के करीब पहुंचता है. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

अंधाधुन

'अंधाधुन' 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें आयुष्मान खुराना ने पियानो प्लेयर आकाश का किरदार निभाया है. फिल्म की कहानी तब दिलचस्प हो जाती है, जब आकाश एक मर्डर का गवाह बन जाता है और खुद को अंधा बताने की वजह से मुश्किल में फंस जाता है. फिल्म में तब्बू, राधिका आप्टे भी हैं. 'अंधाधुन' जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.

कहानी

'कहानी' 2012 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें विद्या बालन ने विद्या बागची का किरदार निभाया है. फिल्म की कहानी एक प्रेग्नेंट महिला की है, जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए लंदन से कोलकाता आती है. फिल्म में परमब्रत चटर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शाश्वत चटर्जी भी अहम भूमिकाओं में हैं. सुजॉय घोष के डायरेक्शन में बनी 'कहानी' प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

पोर थोजिल

'पोर थोजिल' 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अशोक सेलवन ने पुलिस अफसर प्रकाश का किरदार निभाया है. फिल्म की कहानी लगातार हो रहे मर्डर की जांच पर बेस्ड है. फिल्म में आर. सरथकुमार और निखिला विमल भी अहम भूमिकाओं में हैं. 'पोर थोजिल' सोनीलिव पर स्ट्रीम हो रही है.