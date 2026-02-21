हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सस्पेंस से भरी 'एक्यूज्ड' का ट्रेलर रिलीज, क्या खुद को बेगुनाह साबित कर पाएंगी डॉ. गीतिका?

Accused Movie: 27 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली फिल्म 'एक्यूज्ड' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है. करीब 2 मिनट के इस ट्रेलर में उन पहलुओं को दिखाया गया है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

21 Feb 2026 02:44 PM (IST)
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक और सस्पेंस से भरी कहानी दस्तक देने जा रही है. नेटफ्लिक्स ने अपनी नई फिल्म 'एक्यूज्ड' का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसने आते ही हलचल मचा दी है. फरवरी के शुरुआत में ही मेकर्स ने फिल्म की जानकारी दी थी और अब यह फिल्म 27 फरवरी को ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है. फिल्म की कहानी एक सफल डॉक्टर की जिंदगी में आए उस तूफान को दिखाती है, जो एक आरोप के बाद सब कुछ बदल देता है. 

एक आरोप से उथल-पुथल हो गई जिंदगी 
करीब दो मिनट के ट्रेलर में एक गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन डॉ. गीतिका सेन अचानक खुद को कटघरे में खड़ा पाती हैं. उन पर सेक्शुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगता है और यहीं से उनकी दुनिया बिखरने लगती है. मीडिया, सोशल मीडिया और पब्लिक ओपिनियन मिलकर उनपर ऐसा दबाव बनाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या, यह समझना मुश्किल हो जाता है. जांच आगे बढ़ती है, तो उनके निजी रिश्तों में भी दरार पड़ने लगती है. खासतौर पर उनकी पार्टनर मीरा के साथ तनाव साफ नजर आता है. फिल्म में डॉ. गीतिका का किरदार कोंकणा सेन शर्मा ने निभाया है और मीरा की भूमिका में प्रतिभा रांटा दिखाई देंगी.

इमोशनल साइलेंस को सामने लाती है फिल्म 
ट्रेलर में कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है. क्या हम सिर्फ आरोप सुनकर किसी को दोषी मान लेते हैं? क्या हमारी राय सोशल मीडिया पर उड़ी बातों से बनती है? बता दें, फिल्म के निर्देशन अनुभूति कश्यप ने फिल्म को लेकर कहा कि वह इस कहानी के जरिए दिखाना चाहती थी कि जब हालात साफ नहीं होते, तब इंसान कैसे उलझ जाता है. उनके मुताबिक, यह फिल्म इमोशनल साइलेंस और अंदर चल रही उथल-पुथल को सामने लाती है. फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले हुआ है. कहानी में सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि समाज कितनी जल्दी जजमेंट दे देता है और उस फैसले का असर रिश्तों और करियर पर कितना गहरा पड़ता है.

21 Feb 2026 02:44 PM (IST)
