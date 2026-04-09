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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'दृश्यम' ही नहीं, OTT की 7 मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में, जिसे देख चौंधिया जाएंगी आंखें, दिमाग भी पड़ जाएगा सुन्न

'दृश्यम' ही नहीं, OTT की 7 मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में, जिसे देख चौंधिया जाएंगी आंखें, दिमाग भी पड़ जाएगा सुन्न

7 Mystery Thriller Movies: ओटीटी मौजूद उन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसे देखने के बाद आंखे तो चौंधियाएंगी ही साथ ही दिमाग भी सुन्न पड़ जाएगा. देखिए लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Apr 2026 07:37 PM (IST)
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थियेटर के साथ ही आज ओटीटी एंटरनेटमेंट के लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म बन चुका हैं, जहां पर केवल एकाध फिल्में और सीरीज नहीं बल्कि हर हफ्ते कइयों ऑप्शन मिल जाते हैं, जब दर्शक अपनी पसंद के जॉनर की फिल्में और सीरीज को देख सकता है. ऐसे में अगर आप मिस्ट्री के साथ ही थ्रिलर फिल्मों के दीवाने हैं तो आपके लिए ये लिस्ट आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है. इस लिस्ट में ओटीटी की 7 ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जो सिर को हिलाकर रख देगी. 

किष्किंधा कांड

मलयालम की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 'किष्किंधा कांड' साल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी. इसके डायरेक्शन की कमान डिंजिथ अय्याथन ने संभाली थी. आसिफ अली, विजयराघवन जैसे कलाकारों ने इसमें अहम रोल प्ले किया था. इसकी कहानी एक पूर्व सेना अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है. इसकी कहानी में ऐसे ट्विस्ट, मिस्ट्री और थ्रिलर हैं, जो दिमाग को हिला देने वाले हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.दृश्यम' ही नहीं, OTT की 7 मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में, जिसे देख चौंधिया जाएंगी आंखें, दिमाग भी पड़ जाएगा सुन्न

महाराजा

विजय सेतुपति की फिल्म 'महाराजा' को साल 2024 में रिलीज किया गया था और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जबरदस्त एक्शन देखने के लिए मिलता है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है. फिल्म में विजय सेतुपति ने एक बेटी के पिता का रोल प्ले किया है.  इसमें एक कूड़ेदान की कहानी को दिखाया गया है. विजय सेतुपति की इस फिल्म को डायरेक्टर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और ये कई हफ्तों तक ओटीटी पर ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी हुई थी.दृश्यम' ही नहीं, OTT की 7 मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में, जिसे देख चौंधिया जाएंगी आंखें, दिमाग भी पड़ जाएगा सुन्न

रत्सासन

2018 में आई फिल्म 'रत्सासन' को ओटीटी पर बड़ी सफलता हाथ लगी थी. ये एक मलयालम फिल्म है, जिसमें एक किलर की कहानी को दिखाया गया है, जो सूबे में जवान लड़कियों को किडनैप करता है और फिर उनका बड़ बेरहमी से कत्ल कर देता है. अपराधी पुलिस को भी बार-बार चकमा देता है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 10 में से 8.3 रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार परफॉर्म किया था. 20 करोड़ के बजट में वर्ल्डवाइड 50 करोड़ का बिजनेस किया था. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.दृश्यम' ही नहीं, OTT की 7 मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में, जिसे देख चौंधिया जाएंगी आंखें, दिमाग भी पड़ जाएगा सुन्न

हिट द सेकंड केस

अदिवी शेष की हिट मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 'हिट द सेकंड केस' प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. ये फिल्म ओटीटी ही नहीं थियेटर पर भी हिट रही थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के बजट में इंडिया में 25.92 करोड़ और वर्ल्डवाइड 41.85 करोड़ का बिजनेस किया था.

थडम

'थडम' एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जुड़वां भाइयों की कहानी देखने के लिए मिलती है. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट पर अवेलेबल है. इसे 2019 में रिलीज किया गया था. बहरहाल, अगर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, इसका बजट 14 करोड़ था और इंडिया नेट कलेक्शन 18.60 करोड़ रुपये था. इतना ही नहीं, इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 26 करोड़ था. दृश्यम' ही नहीं, OTT की 7 मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में, जिसे देख चौंधिया जाएंगी आंखें, दिमाग भी पड़ जाएगा सुन्न

इरुल

2021 में आई तमिल क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'इरुल' में कमाल की मिस्ट्री और थ्रिल देखने के लिए मिलता है. इसमें फहाद फासिल जैसे बेहतरीन कलाकार अहम रोल में हैं. ये एक हत्या पर आधारित है. फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है. फिल्म को ओटीटी पर ही रिलीज किया गया था और लोगों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था.

मुंबई पुलिस

पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म 'मुंबई पुलिस' को 2013 में रिलीज किया गया था. ये मलयालम थ्रिलर फिल्म है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10-15 करोड़ रहा था. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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Published at : 09 Apr 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
OTT Mystery Thriller Movies
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