2026 के करीब-करीब 9 महीने खत्म होने वाले हैं. इतने दिनों में सिनेमाघरों में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई हैं. इसमें हिंदी से लेकर साउथ की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तक की फिल्में शामिल हैं. इस साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर छोटे बजट की मलयालम फिल्मों को काफी पसंद किया गया है. ऐसे में अगर आप मलयालम के शौकीन हैं तो आपको 2026 की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें रोमांस से थ्रिल कूट-कूटकर भरा है और इन्हें थिएटर में मिस कर दी है तो ओटीटी पर आज ही निपटा लें. देखिए लिस्ट...

दृश्यम 3

मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' क्राइम मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा फिल्म है, जिसे इसी साल रिलीज किया गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था. इसके डायरेक्टर जीतू जोसेफ हैं. फिल्म को ओटीटी पर प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं. 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की हिट फिल्म है.

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वाझा 2

'वाझा 2: बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रोस' मलयालम की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्मों से एक रही है. इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. सैकनिल्क के अनुसार, 10 करोड़ के बजट में दुनियाभर में 235.04 करोड़ का कारोबार किया था. इसमें चार दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें इमोशन, रोमांस और संघर्ष सब कुछ देखने के लिए मिलता है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

मॉलीवुड टाइम्स

वहीं, अगर डार्क कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आप मलायलम फिल्म 'मॉलीवुड टाइम्स' देख सकते हैं. इसका निर्देशन अभिनव संदर नायक ने किया है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में देखा जा सकता है. इसमें विनीत माधवन नाम के शख्स की कहानी को दिखाया गया है, जो एक फिल्ममेकर बनना चाहता है.

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भरतनाट्यम 2

'भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम' 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'भरतनाट्यम' का सीक्वल है. ये एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें डार्क कॉमेडी के साथ थ्रिल भी भरपूर देखने के लिए मिलता है. इसका निर्देशन कृष्णदास मुरली ने किया है. इसे थिएटर से ओटीटी पर काफी पसंद किया गया है. ऐसे में इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

संभवम

मिस्ट्री-थ्रिलर जैसा कुछ तलाश रहे हैं तो आप मलयालम फिल्म 'संभवम' को देख सकते हैं. फिल्म के हर सीन में जबरदस्त सस्पेंस छुपा हुआ है. इसमें लीड रोल नीतू कृष्णा, असकर अली और सिद्धार्थ जैसे एक्टर्स हैं. फिल्म की कहानी को एक जंगल में बुना गया है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

दृदम

क्राइम और मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म देखना पसंद करते हैं तो मलयालम फिल्म 'दृदम' (Dridam) को देख सकते हैं. मार्टिन जोसेफ के निर्देशन में बनी ये एक बेहतरीन फिल्म है. इसकी कहानी एक युवा सब इंस्पेक्टर विजय (शेन निगम) के इर्द गिर्द घूमती है. फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

बालन द बॉय

मलयालम फिल्म 'बालन द बॉय' एक साइकोलॉजिकल ड्रामा-थ्रिलर फिल्म है. इसमें एक बच्चे की कहानी देखने के लिए मिलती है. इसका निर्देशन चिदंबरम ने किया है. फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी और इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.