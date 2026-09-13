ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीरोमांस से थ्रिल तक, 2026 की मलयालम की 7 फिल्मों को भूलकर भी ना करें मिस, OTT पर देखें

रोमांस से थ्रिल तक, 2026 की मलयालम की 7 फिल्मों को भूलकर भी ना करें मिस, OTT पर देखें

Malayalam Movies On OTT: अगर आप मलयालम फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको रोमांस से थ्रिलर तक 2026 की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसे भूलकर भी मिस ना करें और ओटीटी पर जाकर फटाफट देख लें.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 13 Sep 2026 07:18 PM (IST)
Preferred Sources

2026 के करीब-करीब 9 महीने खत्म होने वाले हैं. इतने दिनों में सिनेमाघरों में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई हैं. इसमें हिंदी से लेकर साउथ की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तक की फिल्में शामिल हैं. इस साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर छोटे बजट की मलयालम फिल्मों को काफी पसंद किया गया है. ऐसे में अगर आप मलयालम के शौकीन हैं तो आपको 2026 की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें रोमांस से थ्रिल कूट-कूटकर भरा है और इन्हें थिएटर में मिस कर दी है तो ओटीटी पर आज ही निपटा लें. देखिए लिस्ट... 

दृश्यम 3

मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' क्राइम मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा फिल्म है, जिसे इसी साल रिलीज किया गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था. इसके डायरेक्टर जीतू जोसेफ हैं. फिल्म को ओटीटी पर प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं. 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की हिट फिल्म है.

Drishyam 3 (2026) - IMDb

यह भी पढ़ें: 'हनुमान अंश' 200 करोड़ के पार, 'भूत बंगला' को पछाड़ बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड

वाझा 2

'वाझा 2: बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रोस' मलयालम की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्मों से एक रही है. इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. सैकनिल्क के अनुसार, 10 करोड़ के बजट में दुनियाभर में 235.04 करोड़ का कारोबार किया था. इसमें चार दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें इमोशन, रोमांस और संघर्ष सब कुछ देखने के लिए मिलता है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Vaazha II: Biopic of a Billion Bros (2026) - IMDb

मॉलीवुड टाइम्स

वहीं, अगर डार्क कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आप मलायलम फिल्म 'मॉलीवुड टाइम्स' देख सकते हैं. इसका निर्देशन अभिनव संदर नायक ने किया है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में देखा जा सकता है. इसमें विनीत माधवन नाम के शख्स की कहानी को दिखाया गया है, जो एक फिल्ममेकर बनना चाहता है. 

मॉलीवुड टाइम्स (2026) - कलाकार, समीक्षाएँ और शो टाइम

यह भी पढ़ें: तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' की OTT रिलीज कंफर्म, बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 555% प्रॉफिट

भरतनाट्यम 2

'भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम' 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'भरतनाट्यम' का सीक्वल है. ये एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें डार्क कॉमेडी के साथ थ्रिल भी भरपूर देखने के लिए मिलता है. इसका निर्देशन कृष्णदास मुरली ने किया है. इसे थिएटर से ओटीटी पर काफी पसंद किया गया है. ऐसे में इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

Bharathanyam 2 Mohiniyattam (2026) - IMDb

संभवम

मिस्ट्री-थ्रिलर जैसा कुछ तलाश रहे हैं तो आप मलयालम फिल्म 'संभवम' को देख सकते हैं. फिल्म के हर सीन में जबरदस्त सस्पेंस छुपा हुआ है. इसमें लीड रोल नीतू कृष्णा, असकर अली और सिद्धार्थ जैसे एक्टर्स हैं. फिल्म की कहानी को एक जंगल में बुना गया है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Sambhavam Adhyayam Onnu (2026) - IMDb

दृदम

क्राइम और मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म देखना पसंद करते हैं तो मलयालम फिल्म 'दृदम' (Dridam) को देख सकते हैं. मार्टिन जोसेफ के निर्देशन में बनी ये एक बेहतरीन फिल्म है. इसकी कहानी एक युवा सब इंस्पेक्टर विजय (शेन निगम) के इर्द गिर्द घूमती है. फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

Dridam (2026) - IMDb

बालन द बॉय

मलयालम फिल्म 'बालन द बॉय' एक साइकोलॉजिकल ड्रामा-थ्रिलर फिल्म है. इसमें एक बच्चे की कहानी देखने के लिए मिलती है. इसका निर्देशन चिदंबरम ने किया है. फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी और इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.

बालन: द बॉय (2026) - कलाकार, समीक्षाएँ और शो टाइम - डिस्ट्रिक्ट

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
OTT Releases
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Hindi Movie: पाकिस्तान में खूब देखी जा रहीं 5 हिंदी फिल्में, नंबर 1 पर इस कॉमेडी मूवी का कब्जा
पाकिस्तान में खूब देखी जा रहीं 5 हिंदी फिल्में, नंबर 1 पर इस कॉमेडी मूवी का कब्जा
ओटीटी
'दृश्यम 3' की रिलीज से पहले OTT पर देख लें पिछली दोनों फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल
'दृश्यम 3' से पहले OTT पर देख डालें पिछली दोनों फिल्में, जानें कहां हैं उपलब्ध
ओटीटी
वीकेंड पर देख डालिए अरशद वारसी और प्रतीक गांधी की 'घमासान', 2 घंटे 22 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें
वीकेंड पर देख डालिए 'घमासान', 2 घंटे 22 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर इन 5 फिल्मों ने मचाया गदर, 'द विस्पर मैन' को मिले 3.3 करोड़ व्यूज, देखें टॉप 5 लिस्ट
नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 5 फिल्में, 6 करोड़ घंटे चली नंबर 1 फिल्म
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026 Update: गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, पाकिस्तान पर प्रहार! | PM Modi | Xi Jinping
Rohit Saraf ने The Revolutionaries, Unsung Heroes और Female Fans पर की खुलकर बात
Playground 5 Finale में Karan Kundrra का Elvish Yadav और Tejasswi पर मजेदार तंज, Clash पर बड़ा Dig
Neena Gupta ने 67 की उम्र में ‘I Am Pregnant’ कहकर मचाई हलचल, जानिए क्या है पूरा सच
YRKKH: Kabir और Maira का चोरी-छिपे रोमांस, क्या अब होगा बड़ा खुलासा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर किया ऑफर का ऐलान, ये तो अलग ही स्कीम है!
शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर किया ऑफर का ऐलान, ये तो अलग ही स्कीम है!
महाराष्ट्र
मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा
मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा
बॉलीवुड
BRICS समिट को लेकर सुभाष घई ने PM मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
ब्रिक्स समिट को लेकर सुभाष घई ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
इंडिया
अरविंद केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान, विधानसभा चुनाव में करेंगे बड़ा खेल?
अरविंद केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान, विधानसभा चुनाव में करेंगे बड़ा खेल?
स्पोर्ट्स
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
क्यूबा पर अमेरिका ने कब से बैन लगा रखा है और क्यों, जानें क्या है इतिहास?
क्यूबा पर अमेरिका ने कब से बैन लगा रखा है और क्यों, जानें क्या है इतिहास?
एग्रीकल्चर
बकरी पालन में कौनसी नस्ल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा? जान लें
बकरी पालन में कौनसी नस्ल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा? जान लें
ट्रेंडिंग
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget