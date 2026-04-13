2 घंटे 23 मिनट की फ्लॉप थ्रिलर फिल्म, जो ओटीटी पर आते ही छाई, 7.2 है आईएमडीबी रेटिंग

ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती हैं. ऐसे में पिछले कुछ समय से जहां 'धुरंधर' का थियेटर से लेकर ओटीटी पर कब्जा था वहीं, बीते कुछ दिनों से अब इसका जलवा कम होता दिखा है. नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में अब ये नंबर 1 से खिसकर टॉप 5 में आ गई है. ऐसे में आज आपको नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही लेकिन ओटीटी पर आते ही कमाल कर दिया.

दरअसल, जिस फिल्म की बात कर रहे हैं. वो एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक ऐसी स्टार किड को कास्ट किया गया है, जिसने अभी तक एक भी हिट फिल्म नहीं दी है. उन्होंने विक्रांत मैसी की फिल्म से डेब्यू किया लेकिन कुछ कमाल नहीं दिखा पाईं. फिर ये फिल्म भी आई और ये भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. लेकिन उनकी दोनों फिल्मों की खास बात ये रही कि ये ओटीटी पर खूब देखी गईं.

नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग फिल्म का नाम

शनाया कपूर की जो फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि हालिया रिलीज फिल्म 'तू या मैं' है. इसका निर्देशन बेजॉय नाम्बियार ने किया है. वहीं, अगर इसकी कहानी के बारे में बात की जाए तो ये आला फ्लोपारा और मिस वैनिटी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर होते हैं. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों को प्यार हो जाता है. कहानी सिर्फ एक पूल और दो मगरमच्छ के बीच ही फंसी रहती है. इसमें कहानी के साथ ही काफी ट्विस्ट और टर्न्स देखने के लिए मिलते हैं.

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी फिल्म

गौरतलब है कि शनाया कपूर की फिल्म 'तू या मैं' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, ये बॉक्स ऑफिस पर बजट के जितनी भी कमाई करने में असफल रही थी. मूवी का इंडिया नेट कलेक्शन 7.31 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 8.47 करोड़ रहा था.

आपको बता दें कि ये शनाया की दूसरी फ्लॉप फिल्म रही थी. इसके पहले उन्होंने विक्रांत मैसी की फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से डेब्यू किया था. ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी थी.